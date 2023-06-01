Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе

Посетить главные места города-курорта и узнать о них интересные факты

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Приглашаем познакомиться с ярким и живописным Сочи! Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе в группе до 35 человек.

Вы подниметесь на гору Ахун, осмотрите дачу Сталина, полюбуетесь Морским вокзалом, продегустируете мед и сыры. Наш профессиональный гид поделится историей и традициями города.
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Ахун. Вы насладитесь видом на Имеретинскую бухту, олимпийские объекты и горы Западного Кавказа. Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения, заглянете в музей микроминиатюр и в резиденцию Деда Мороза, где живут олени.

Дача Сталина. Место, где прошлое переплетается с настоящим. Интерьеры и предметы мебели до сих пор хранят атмосферу того времени. Гид расскажет, почему дачу решили построить именно здесь и за что Сталин её так любил.

Центр Сочи. Вы увидите Морской вокзал и старинное здание Зимнего театра. Полюбуетесь приморскими пейзажами и пришвартованными кораблями.

Дегустация. Вас ждут местные гастрономические специалитеты: вино, сыр и мёд.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 35 человек
  • Дегустация включена в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): колесо обозрения — 300 руб, резиденция Деда Мороза — 450 руб, музей микроминиатюр — 300 руб, дача Сталина — 450 руб. взрослые, 250 руб. дети

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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