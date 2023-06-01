Приглашаем познакомиться с ярким и живописным Сочи! Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе в группе до 35 человек. Вы подниметесь на гору Ахун, осмотрите дачу Сталина, полюбуетесь Морским вокзалом, продегустируете мед и сыры. Наш профессиональный гид поделится историей и традициями города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Ахун. Вы насладитесь видом на Имеретинскую бухту, олимпийские объекты и горы Западного Кавказа. Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения, заглянете в музей микроминиатюр и в резиденцию Деда Мороза, где живут олени.

Дача Сталина. Место, где прошлое переплетается с настоящим. Интерьеры и предметы мебели до сих пор хранят атмосферу того времени. Гид расскажет, почему дачу решили построить именно здесь и за что Сталин её так любил.

Центр Сочи. Вы увидите Морской вокзал и старинное здание Зимнего театра. Полюбуетесь приморскими пейзажами и пришвартованными кораблями.

Дегустация. Вас ждут местные гастрономические специалитеты: вино, сыр и мёд.

Организационные детали