Экскурсии в Парк Ривьера

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Ривьера» в Адлере, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    21 октября 2020
    Открытка из Сочи
    Побывали с Алексеем на самых значимых достопримечательностях Сочи. Всё было очень интересно и информативно. Нам всё очень понравилось! Спасибо Алексею за интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парк Ривьера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открытка из Сочи
  2. Все краски Сочи
  3. Магия вечернего Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Парк Ривьера" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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