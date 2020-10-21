1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей21 октября 2020Побывали с Алексеем на самых значимых достопримечательностях Сочи. Всё было очень интересно и информативно. Нам всё очень понравилось! Спасибо Алексею за интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парк Ривьера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Парк Ривьера" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Парк Ривьера», 1 ⭐ отзыв, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август