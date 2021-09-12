Что вас ожидает

Два варианта на выбор (от 3 часов)

Красная Поляна . По старой красивой дороге я отвезу вас в столицу горного кластера Олимпийских Игр 2014, курорты Горки Город и Роза Хутор. Вы сможете подняться на высоту 1000 м+ и с панорамных площадок окинуть взглядом потрясающие виды на окрестности.

. По старой красивой дороге я отвезу вас в столицу горного кластера Олимпийских Игр 2014, курорты Горки Город и Роза Хутор. Вы сможете подняться на высоту 1000 м+ и с панорамных площадок окинуть взглядом потрясающие виды на окрестности. Ахун и заброшенный замок. По пути в сторону Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы. Кроме того, в программу можно включить замок с привидениями, с которого открывается фантастический вид на море и весь Адлер. Далее я предложу покататься по самому Сочи до Зимнего театра и заброшенного санатория Орджоникидзе.

Поездка в Абхазию (5 часов)

В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию. Вы отправитесь в край, где природа правит бал. Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица.

Какое бы направление вы ни выбрали, везде вы откроете лучшие панорамные точки и незабываемые ракурсы достопримечательностей.

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