1 отзыв оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на богатую историю и естественную красоту Сочи, начиная с Адлера.
Участники узнают о древних черкесских названиях рек, гор и районов, насладятся калейдоскопом живописных панорам и
Участники узнают о древних черкесских названиях рек, гор и районов, насладятся калейдоскопом живописных панорам и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на город, море и горы
- 🏛️ Исторические и архитектурные шедевры
- 🌳 Природные парки и заповедники
- 🏅 Олимпийский парк и современные объекты
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для автомобильного путешествия из Адлера в Сочи. В это время можно насладиться яркими пейзажами и теплым морем, что делает поездку особенно приятной. В июне, июле и августе также проходят различные культурные мероприятия, что добавляет разнообразия в путешествие.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в поездку. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и избежать очередей на популярных достопримечательностях.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в поездку. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и избежать очередей на популярных достопримечательностях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Башня Ахун
- Парк Ривьера
- Железнодорожный вокзал
- Морвокзал
- Зимний театр
- Парк Дендрарий
- Тисо-Самшитовая роща
- Олимпийский парк
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Сочи
Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта». Рассмотрите первые ворота курорта — железнодорожный вокзал 50-х годов — и оцените морвокзал в стиле классицизма, который называют «сочинским адмиралтейством». А также услышите живой рассказ о первых местных поселениях!
Городские парки: древние, ботанические и олимпийские
Сочи окончательно покорит вас изящным Зимним театром и парком Дендрарий, «зеленым сердцем» города. А еще Тисо-Самшитовой рощей — природным оазисом с тысячелетней историей. В завершение мы заедем в Олимпийский парк 2014 года: он запомнится вам масштабом и суперсовременной архитектурой.
Организационные детали
- Все транспортные расходы включены в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): смотровая площадка на горе Ахун — 100 рублей, парк Дендрарий — 250 рублей, Тисо-Самшитовая роща — 300 рублей. Детям скидки.
- По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии. Каждый дополнительный час — 500 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Искала именно индивидуальную экскурсию. И как же круто, что наткнулась на Евгения!
5 часов пролетели незаметно, мы как будто встретились со старым знакомым, так легко в компании этого гида. При подборе
5 часов пролетели незаметно, мы как будто встретились со старым знакомым, так легко в компании этого гида. При подборе
Евгений
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв, как бальзам надушу.
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А
Редко оставляю отзывы, но тут очень захотелось написать слова благодарности Евгению за прекрасно проведенный день. Решили не терять время перед вылетом и отправились семьей с детьми 14 и 17 лет
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О
Добрый день! Маму с внуком отправляла на отдых в Адлер. Выбор экскурсий был в огромном количество. Почитала отзывы, решила остановиться на индивидуальной экскурсии и ни сколько не пожалела. Родные остались в восторге. Евгений - это экскурсовод с большой буквы. Его искренняя любовь к своему делу сделала экскурсию незабываемой. Особенно впечатлили интересные места, факты и истории. Рекомендую всем!
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С
Присоединяемся к восторженным отзывам! Были на экскурсии 31.12.2024. Видно, что Евгений знает и любит свой родной край. Учел наши особые пожелания (в моем случае – отсутствие долгих пеших переходов). Мы хотели поиметь представление о Сочи – Евгений выполнил наши пожелания на 100% + показал нам красивейшее ущелье. Комфортный ритм экскурсии, живое общение, обширные знания.
Евгений, СПАСИБО!
Светлана, Сергей
Евгений, СПАСИБО!
Светлана, Сергей
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Экскурсия прошла очень интересно,так как Евгений очень много знает о своем крае и интересно рассказывает. Сама экскурсия четко организована,чувствуется чуткое внимание ко всем деталям и пожеланиям туристов. Когда шел дождь,то выдал нам зонтики. Поехали бы снова с Евгением и на другие экскурсии. Вообщем,рекомендую!
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С
Пять звёзд однозначно. Евгений – идеальный гид для тех, кто думал, что всё уже видел и знает про Сочи. Нам он показал такие красивые и интересные места, о которых мы даже не догадывались. Плюс ко всему, он адаптировал программу под наши запросы.
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