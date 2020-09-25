1 отзыв оставили туристы

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Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи

Самые интересные места Старого и современного города на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Евгений
Евгений – Гид из Адлера
Вы узнаете, почему реки, горы ⛰️ и районы Большого Сочи имеют древние черкесские названия.

Погрузитесь в многовековую историю 📖 Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Сочи
Вы впечатлитесь видами на город 🏙️, море 🌊 и горы ⛰️ с башни Ахун и узнаете, почему парк 🌳 Ривьера в советское время называли «парком флирта». Рассмотрите первые ворота курорта — железнодорожный вокзал 50-х годов — и оцените морвокзал в стиле классицизма, который называют «сочинским адмиралтейством». А также услышите живой рассказ о первых местных поселениях!

Городские парки: древние, ботанические и олимпийские
Сочи окончательно покорит вас изящным Зимним театром и парком Дендрарий, «зеленым сердцем» города. А еще Тисо-Самшитовой рощей — природным оазисом с тысячелетней историей 📖. В завершение мы заедем в Олимпийский парк 2014 года: он запомнится вам масштабом и суперсовременной архитектурой.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): смотровая площадка на горе Ахун — 100 рублей, парк Дендрарий — 250 рублей, Тисо-Самшитовая роща — 300 рублей. Детям скидки.
  • По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии 🧭. Каждый дополнительный час — 500 рублей.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
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1 отзыв оставили туристы

Елена
25 сентября 2020
Экскурсия не просто понравилась, более того, хочется приехать снова в Сочи и окунаться все глубже в историю и культуру этого края. Евгений прекрасный рассказчик и очень корректный гид. Все наши пожелания отдыха и маршрута были учтены, мы успели и пообедать, и сфотографироваться, и попробовать плоды с пальмы 😉👍🏻Тем бесконечное множество, возникали новые вопросы по ходу экскурсии, и ни один наш вопрос не остался без внимания. Огромное спасибо, это ценные воспоминания. Благодаря такому гиду я точно приеду ещё!

Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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