1 отзыв оставили туристы

«Визитные карточки» Сочи Вы впечатлитесь видами на город 🏙️, море 🌊 и горы ⛰️ с башни Ахун и узнаете, почему парк 🌳 Ривьера в советское время называли «парком флирта». Рассмотрите первые ворота курорта — железнодорожный вокзал 50-х годов — и оцените морвокзал в стиле классицизма, который называют «сочинским адмиралтейством». А также услышите живой рассказ о первых местных поселениях!
Городские парки: древние, ботанические и олимпийские Сочи окончательно покорит вас изящным Зимним театром и парком Дендрарий, «зеленым сердцем» города. А еще Тисо-Самшитовой рощей — природным оазисом с тысячелетней историей 📖. В завершение мы заедем в Олимпийский парк 2014 года: он запомнится вам масштабом и суперсовременной архитектурой.
Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость
Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): смотровая площадка на горе Ахун — 100 рублей, парк Дендрарий — 250 рублей, Тисо-Самшитовая роща — 300 рублей. Детям скидки.
По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии 🧭. Каждый дополнительный час — 500 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
Экскурсия не просто понравилась, более того, хочется приехать снова в Сочи и окунаться все глубже в историю и культуру этого края. Евгений прекрасный рассказчик и очень корректный гид. Все наши пожелания отдыха и маршрута были учтены, мы успели и пообедать, и сфотографироваться, и попробовать плоды с пальмы 😉👍🏻Тем бесконечное множество, возникали новые вопросы по ходу экскурсии, и ни один наш вопрос не остался без внимания. Огромное спасибо, это ценные воспоминания. Благодаря такому гиду я точно приеду ещё!