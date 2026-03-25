1 отзыв оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный взгляд на богатую историю и естественную красоту Сочи, начиная с Адлера.Участники узнают о древних черкесских названиях рек, гор и районов, насладятся калейдоскопом живописных панорам и

оценят архитектурные шедевры от советской эпохи до наших дней. Включены посещения знаковых мест, таких как башня Ахун, парк Ривьера и Олимпийский парк, с возможностью дополнительного исследования смотровых площадок и ботанических садов за отдельную плату. Экскурсия обещает не только познавательное, но и визуально насыщенное путешествие по одному из самых живописных уголков России

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для автомобильного путешествия из Адлера в Сочи. В это время можно насладиться яркими пейзажами и теплым морем, что делает поездку особенно приятной. В июне, июле и августе также проходят различные культурные мероприятия, что добавляет разнообразия в путешествие.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в поездку. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и избежать очередей на популярных достопримечательностях.

Сейчас август — это идеальное время.