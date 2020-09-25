1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Сочи

Вы впечатлитесь видами на город 🏙️, море 🌊 и горы ⛰️ с башни Ахун и узнаете, почему парк 🌳 Ривьера в советское время называли «парком флирта». Рассмотрите первые ворота курорта — железнодорожный вокзал 50-х годов — и оцените морвокзал в стиле классицизма, который называют «сочинским адмиралтейством». А также услышите живой рассказ о первых местных поселениях!

Городские парки: древние, ботанические и олимпийские

Сочи окончательно покорит вас изящным Зимним театром и парком Дендрарий, «зеленым сердцем» города. А еще Тисо-Самшитовой рощей — природным оазисом с тысячелетней историей 📖. В завершение мы заедем в Олимпийский парк 2014 года: он запомнится вам масштабом и суперсовременной архитектурой.

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