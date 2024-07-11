История христианства на Черноморском побережье и в Кавказских горах начинается с 1 века.
Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.
Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Мы встретимся ранним утром и первым делом отправимся на прогулку по Сочи. Вы увидите Морской порт и другие знаковые места города. Я расскажу, какие народности населяли регион, как возник город-курорт, как пережил годы Великой Отечественной войны. И конечно, мы поговорим о становлении православия в нашем крае.
- Вы посетите главный собор Сочи — собор Михаила Архангела. И осмотрите храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого открывается красивый вид на город. На территории обители находится особенная часовня, в которую приезжают верующие люди за помощью и исцелением.
- После мы поедем в Галицыно, а попутно я познакомлю вас с историей Курортного проспекта, самой главной и длинной улицы Сочи. В 12:00 сделаем перерыв на обед в одном из местных заведений.
- Впереди у нас Троице-Георгиевский женский монастырь. На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, включая Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.
- Кроме того, вы посетите храм Георгия Победоносца, построенный греками в горах. Внутри вы рассмотрите старинные иконы, а снаружи насладитесь видом с высоты 300 м.
- В красивом месте попьём кофе, вы сможете сделать атмосферные снимки и насладитесь окрестными пейзажами, после чего я отвезу вас обратно в отель.
Кому подойдёт экскурсия
Православным людям, которые желают прикоснуться к святыням на территории Большого Сочи, а также тем, кто хочет познакомиться с этой глубокой верой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего отеля и обратно (Сочи, Адлер, Сириус, Красная Поляна), а также кофе-брейк с местными сладостями в красивой локации
- Поездка проходит на кроссовере Honda CR-V, я буду за рулём
- Дополнительные расходы: обед — 800-1000 руб. с человека, личные траты в храмах
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 26 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
19 июля в 09:00
20 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: Сириус
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
17 июля в 08:00
18 июля в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.