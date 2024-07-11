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История христианства на Черноморском побережье и в Кавказских горах начинается с 1 века.



Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.