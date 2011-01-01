Вы не первый раз в Сочи? Устали от попсовых мест с большим количеством отдыхающих? Есть места, где вы почувствуете себя свободно.



В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты.



Все остановки на нашем маршруте по желанию.



Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.