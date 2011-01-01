Вы увидите основные визитные карточки нашего города, смотровые площадки, интересные места, а так же природные объекты — водопады, каньоны, ущелья и пещеры. Все остановки на нашем маршруте по желанию. Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Что вас ждет
- Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида.
- Забираем из отеля и привозим обратно.
- Составим индивидуальную программу исходя из ваших интересов.
- На выбор несколько готовых направлений: Красная поляна, Центр Сочи, Салохаул, Хоста(природа), Мацеста(природа).
- Экскурсия рассчитана на весь день, гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.
Авто на выбор:
- Mercedes E-class 2018год (новый и старый кузов)
- Cadillac SRX 2011 год Доверьте свой отдых профессионалам