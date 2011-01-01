Персональная экскурсия на авто бизнес класса

Вы не первый раз в Сочи

Вы не первый раз в Сочи? Устали от попсовых мест с большим количеством отдыхающих? Есть места, где вы почувствуете себя свободно.

В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты.

Все остановки на нашем маршруте по желанию.

Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Персональная экскурсия на авто бизнес класса

Что вы увидите 🤩

  • Все точки на маршруте по требованию
  • мы поедем именно туда
  • где интересно именно вам!
Вы увидите основные визитные карточки нашего города, смотровые площадки, интересные места, а так же природные объекты — водопады, каньоны, ущелья и пещеры. Все остановки на нашем маршруте по желанию. Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Что вас ждет
  • Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида.
  • Забираем из отеля и привозим обратно.
  • Составим индивидуальную программу исходя из ваших интересов.
  • На выбор несколько готовых направлений: Красная поляна, Центр Сочи, Салохаул, Хоста(природа), Мацеста(природа).
  • Экскурсия рассчитана на весь день, гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.

Авто на выбор:

  • Mercedes E-class 2018год (новый и старый кузов)
  • Cadillac SRX 2011 год Доверьте свой отдых профессионалам

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
19 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Автомобиль
Что не входит
  • Места посещения оплачиваются отдельно
  • так как мы для каждого составляем индивидуальный маршрут.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, время договорное

Василий Д.
Василий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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