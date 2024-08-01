Однодневные – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Адлере, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
36 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2 799 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
На машине
Джиппинг
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
2000014 000 за всё до 6 чел.
Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
На автобусе
На теплоходе
6 часов
Водная прогулка
Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
Погулять по морскому порту, полюбоваться горными видами и посетить дачу советского вождя
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Поход понравился. Было очень не скучно. Красивая природа и виды. Несколько раз переходили речку и была приятная возможность освежиться в
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    прохладной воде. Вторая часть маршрута для меня была сложновата в плане размышлений об оправданности рисков, но Юрий поменял очередность людей в группе, ускорил темп и не оставил нам таким образом времени на сомнения:)

  • Н
    Наталия
    21 июля 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, внимательный и заботливый гид. Заметил, что дочери неудобно идти с сумкой, забрал её и нес пол маршрута.
  • А
    Анастасия
    15 июля 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Отзыв от человека, совсем физически не подготовленного к подобным активностям. И, как оказалось, с боязнью высоты😹 Маршрут замечательный. Были трудные
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    моменты, но Юрий помог их преодолеть. Кажется, я даже стала чуточку смелее. Природа на протяжении всего маршрута невероятно красивая, скучно не было ни минуты. Эти 4-5 часов, на самом деле, пролетели очень быстро. Хочу сказать большое спасибо Юрию за поддержку и помощь🙏 После похода остались только положительные эмоции, и появилась мотивация развиваться физически, чтобы посещать больше подобных мест. В любом случае, хотя бы раз в жизни это попробовать стоит, не пожалеете. Отлично помогает разгрузить голову. Так что, оцениваю треккинг на 1000/10😃

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
  3. Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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