VIP-экскурсии в Адлере с премиальным подходом

Найдено 14 экскурсий в категории «VIP-туры» в Адлере, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вам доступны яхты на выбор: класса «базовый», «комфорт» и «премиум»»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Мини-группа
10 часов
64 отзыва
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Особенно запоминающимся станет путешествие на нашей яхте премиум-класса, оснащение которой призвано сделать ваш отдых комфортным и приятным»
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900 за всё до 6 чел.
Авторский тур в Мацесту
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
10 отзывов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800 за человека
На краю земли - Солохаул
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На краю земли - Солохаул
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь - Сочи
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь - Сочи
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Сюда не возят туристов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Сюда не возят туристов
Начало: Заберу из отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Индивидуальная
8 часов
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Начало: Заберу на авто
«Что вас ждет • Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида»
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 700 за всё до 4 чел.
Интересные места местных субтропиков
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Интересные места местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами, настоящая мекка для любителей красивых эксклюзивных фотографий»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
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    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
    Ожидание и реальность не совпали. Ну мы не расстроились) для первого раза побывать в Абхазии хорошо.
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
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    парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
    Замечательная экскурсия! И даже плохая погода не смогла испортить хорошие впечатления от Абхазии, ее удивительной природы и таинственности! Отдельное спасибо водителю Эрику, который сам из Абхазии, за его терпение, юмор и информацию, которую он нам рассказал)
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
    Долго выбирали программу экскурсии. В Абхазию ездили первый раз, поэтому хотелось увидеть многое, но не галопом за один день. Остановились на
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    этой компании. С бронированием проблем не возникло, сразу вышли на связь представители компании. Все понятно объяснили, ответили на все вопросы по туру. Мы выбрали тур на микроавтобусе на 6 чел. И не пожалели. Нашим гидом был молодой парень Рашид из Гагры. По времени не было никаких задержек, внимательный и всегда был с нами на связи. Быстро и аккуратно доставлял нас к локациям по программе. Много рассказал интересного о своей стране, о жителях, традициях. Дал очень полезные советы. На границе тоже всегда был рядом, помогал. В общем, остались очень довольны гидом и увиденным. Надеемся, что вернёмся еще раз в эту красивую и гостеприимную страну. Спасибо большое организаторам от крымчан!!

  • А
    Айнура
    8 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
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    яхты премиум без доплаты, а также за дополнительные 30 минут без доплаты! Будем рекомендовать и обязательно сами снова воспользуемся услугами в следующий наш приезд в Адлер)

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
  • Н
    Нина
    3 мая 2024
    «Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
    Великолепная обзорная экскурсия! Красоты природы Абхазии, вкуснейшая дегустация, увлекательные рассказы гида! Гиду Алмасхану отдельное спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
  2. Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
  3. Аренда яхты в Адлере
  4. В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
  5. «Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "VIP-туры" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 800 до 34 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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