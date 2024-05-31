1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вам доступны яхты на выбор: класса «базовый», «комфорт» и «премиум»»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Особенно запоминающимся станет путешествие на нашей яхте премиум-класса, оснащение которой призвано сделать ваш отдых комфортным и приятным»
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На краю земли - Солохаул
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь - Сочи
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Сюда не возят туристов
Начало: Заберу из отеля
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Персональная экскурсия на авто бизнес класса
Начало: Заберу на авто
«Что вас ждет • Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида»
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Интересные места местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Есть возможность замены на премиум класс: Mercedes E-class или Cadillac SRX *Дополнительно можно заказать экспресс фото сессию от профессионального фотографа»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами, настоящая мекка для любителей красивых эксклюзивных фотографий»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ТТатьяна25 мая 2024Ожидание и реальность не совпали. Ну мы не расстроились) для первого раза побывать в Абхазии хорошо.
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
- ИИнна17 мая 2024Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
- ААнастасия15 мая 2024Замечательная экскурсия! И даже плохая погода не смогла испортить хорошие впечатления от Абхазии, ее удивительной природы и таинственности! Отдельное спасибо водителю Эрику, который сам из Абхазии, за его терпение, юмор и информацию, которую он нам рассказал)
- ТТатьяна10 мая 2024Долго выбирали программу экскурсии. В Абхазию ездили первый раз, поэтому хотелось увидеть многое, но не галопом за один день. Остановились на
- ААйнура8 мая 2024Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
- ННадежда7 мая 2024Здравствуйте, всё понравилось!
- ТТатьяна5 мая 2024Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
- ННина3 мая 2024Великолепная обзорная экскурсия! Красоты природы Абхазии, вкуснейшая дегустация, увлекательные рассказы гида! Гиду Алмасхану отдельное спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «VIP-туры»
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