А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.
Описание экскурсии
Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об особенностях кавказской кухни, кулинарных традициях Сочи и развитии этой сферы. Поделимся легендами и наблюдениями местных жителей.
Форелевое хозяйство
Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — пиво на выбор из пяти сортов из частной пивоварни неподалёку.
Пещера и панорамы
Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней, кто обитал в ней в доисторические времена.
Магазин местной сыроварни
Двигаемся дальше по долине — и попадаем в лучшее место для любителей сыров. Здесь вы попробуете разные виды козьего и коровьего сыра и, конечно, сможете приобрести понравившийся. Также в магазине продают краснодарский чай, вина, джемы, орехово-медовые десерты.
Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник
Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.
Авторский ресторан локальной кухни
Неподалёку от источника есть ресторан, куда мы сможем заехать на обед. Вы попробуете блюда, приготовленные из местных продуктов — дичи, домашних овощей, сезонных фруктов, сочной зелени и кавказских сыров. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото в ожидании обеда.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам с детьми от 10 лет (спец. устройства не предоставляются)
- До пещеры мы идём пешком около 700 метров в одну сторону, туда под горку, обратно в горку. Обувь должна быть удобная, спортивная. Если вы не готовы ходить пешком — этот пункт программы придётся пропустить и подождать остальных
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет на форелевое хозяйство: 500 руб. /взрослый с экскурсией, 750-1500 руб. /взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб. /детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно
- Входной билет в пещеру — 200 руб. /чел.
- Вход на территорию нарзанного источника — 200 руб. /чел.
- Обед в ресторане, покупки в магазинах — по желанию
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽