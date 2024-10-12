Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе

Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, сыры и другие локальные продукты.

А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об особенностях кавказской кухни, кулинарных традициях Сочи и развитии этой сферы. Поделимся легендами и наблюдениями местных жителей.

Форелевое хозяйство

Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — пиво на выбор из пяти сортов из частной пивоварни неподалёку.

Пещера и панорамы

Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней, кто обитал в ней в доисторические времена.

Магазин местной сыроварни

Двигаемся дальше по долине — и попадаем в лучшее место для любителей сыров. Здесь вы попробуете разные виды козьего и коровьего сыра и, конечно, сможете приобрести понравившийся. Также в магазине продают краснодарский чай, вина, джемы, орехово-медовые десерты.

Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник

Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.

Авторский ресторан локальной кухни

Неподалёку от источника есть ресторан, куда мы сможем заехать на обед. Вы попробуете блюда, приготовленные из местных продуктов — дичи, домашних овощей, сезонных фруктов, сочной зелени и кавказских сыров. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото в ожидании обеда.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт путешественникам с детьми от 10 лет (спец. устройства не предоставляются)
  • До пещеры мы идём пешком около 700 метров в одну сторону, туда под горку, обратно в горку. Обувь должна быть удобная, спортивная. Если вы не готовы ходить пешком — этот пункт программы придётся пропустить и подождать остальных
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на форелевое хозяйство: 500 руб. /взрослый с экскурсией, 750-1500 руб. /взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб. /детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно
  • Входной билет в пещеру — 200 руб. /чел.
  • Вход на территорию нарзанного источника — 200 руб. /чел.
  • Обед в ресторане, покупки в магазинах — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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