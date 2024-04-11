Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 7 экскурсий в категории «Форелевое хозяйство» в Адлере, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство»
8 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Дополнительные расходы: экскурсия по форелевому хозяйству – 300 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    11 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
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    меняли с учетом специфики нашей компании - у нас было двое маленьких детей. А под конец Евгений отвез нас во вкуснейший домашний ресторанчик. Большое спасибо! Всем очень рекомендуем)

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Были на индивидуальной экскурсии Красная поляна и окрестности с Евгением. Очень порекомендуем, интересный собеседник, очень много рассказывает с любовью о своем крае. Экскурсия по времени пролетает не заметно.
  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Групповое путешествие по Абхазии
    Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
  • Е
    Елизавета
    3 января 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
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    вкусный ели, и по подвесным мостам ходили, и желания загадывали на водопадах, и в заснеженные горы поднимались, и на огнии вечерней Красной поляны любовались. День прошёл на одном дыхании. Катя, не прощаюсь, спасибо большое😘

  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Гастротур на внедорожном кабриолете
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных эмоций👍🏻👍🏻👍🏻
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
    Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз непременно буду обращаться к ней за новыми впечатлениями. Ещё раз огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2021
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
  • О
    Оксана
    17 апреля 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в
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    Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное. Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.

  • С
    Светлана
    7 января 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну
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    семью, но заранее спросив наше согласие, мы были не против… Экскурсия прошла интересно и познавательно. Заезжали в некоторые места, где нет толп туристов. Посмотрели все что хотели и даже больше…

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Форелевое хозяйство»

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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Форелевое хозяйство" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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