Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, сыры и другие локальные продукты. А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.

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Описание

Что вас ожидает

Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об особенностях кавказской кухни, кулинарных традициях Сочи и развитии этой сферы. Поделимся легендами и наблюдениями местных жителей.

Форелевое хозяйство

Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — пиво на выбор из пяти сортов из частной пивоварни неподалёку.

Пещера и панорамы

Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней, кто обитал в ней в доисторические времена.

Магазин местной сыроварни

Двигаемся дальше по долине — и попадаем в лучшее место для любителей сыров. Здесь вы попробуете разные виды козьего и коровьего сыра и, конечно, сможете приобрести понравившийся. Также в магазине продают краснодарский чай, вина, джемы, орехово-медовые десерты.

Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник

Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.

Авторский ресторан локальной кухни

Неподалёку от источника есть ресторан, куда мы сможем заехать на обед. Вы попробуете блюда, приготовленные из местных продуктов — дичи, домашних овощей, сезонных фруктов, сочной зелени и кавказских сыров. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото в ожидании обеда.

Пасека в Красной Поляне

Вы продегустируете несколько сортов мёда и узнаете о других полезных продуктах пчеловодства. Понравившуюся продукцию сможете купить.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Экскурсия проходит на автомобиле одного из гидов. Во всех авто есть кондиционер. Группам более 4 человек может быть предоставлен минивэн (за доплату по договорённости).

Мы не ограничиваем путешественников по времени на каждой локации и по желанию можем скорректировать маршрут

Дополнительные расходы

Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб. /взрослый с экскурсией, 650 руб. /взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб. /детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно

Входной билет в пещеру — 200 руб. /чел.

Вход на территорию нарзанного источника — 200 руб. /чел.