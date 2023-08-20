Поедем, поедим! Гастротур из Адлера

Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, сыры и другие локальные продукты.

А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
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Описание

Что вас ожидает

Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об особенностях кавказской кухни, кулинарных традициях Сочи и развитии этой сферы. Поделимся легендами и наблюдениями местных жителей.

Форелевое хозяйство

Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — пиво на выбор из пяти сортов из частной пивоварни неподалёку.

Пещера и панорамы

Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней, кто обитал в ней в доисторические времена.

Магазин местной сыроварни

Двигаемся дальше по долине — и попадаем в лучшее место для любителей сыров. Здесь вы попробуете разные виды козьего и коровьего сыра и, конечно, сможете приобрести понравившийся. Также в магазине продают краснодарский чай, вина, джемы, орехово-медовые десерты.

Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник

Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.

Авторский ресторан локальной кухни

Неподалёку от источника есть ресторан, куда мы сможем заехать на обед. Вы попробуете блюда, приготовленные из местных продуктов — дичи, домашних овощей, сезонных фруктов, сочной зелени и кавказских сыров. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото в ожидании обеда.

Пасека в Красной Поляне

Вы продегустируете несколько сортов мёда и узнаете о других полезных продуктах пчеловодства. Понравившуюся продукцию сможете купить.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автомобиле одного из гидов. Во всех авто есть кондиционер. Группам более 4 человек может быть предоставлен минивэн (за доплату по договорённости).
  • Мы не ограничиваем путешественников по времени на каждой локации и по желанию можем скорректировать маршрут

Дополнительные расходы

  • Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб. /взрослый с экскурсией, 650 руб. /взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб. /детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно
  • Входной билет в пещеру — 200 руб. /чел.
  • Вход на территорию нарзанного источника — 200 руб. /чел.
  • Обед в ресторане, покупки в магазинах и на пасеке — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
20 авг 2023
Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз непременно буду обращаться к ней за новыми впечатлениями. Ещё раз огромное спасибо!

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