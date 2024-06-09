Не упустите шанс побывать в каньоне Псахо и насладиться незабываемыми приключениями в окружении красивейшей природы! Здесь течет река, есть водопады, заводи, а высокие стены каньона покрыты зеленью. Также вы посетите Сухой каньон — старое русло, где река больше не течет.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Сухой каньон
- Водопад
- Каньон реки Псахо
Описание экскурсии
Маршрут пролегает по руслу реки Псахо. Сам каньон очень живописный — это и скалистые берега, поросшие зелеными зарослями, и прозрачные ванны для купания, и бирюзового цвета вода. Вы погрузитесь в удивительный мир реки Псахо, преодолеете весь путь, который вода пробивала в скалах сотни лет. Мы посетим еще и сухой каньон — старое русло, где река уже больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно себе представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухой каньон
- Водопад
- Каньон реки Псахо
Что включено
- Услуги гида
- Горный чай
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Автобусная остановка «Галицыно»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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