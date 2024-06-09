Не упустите шанс побывать в каньоне Псахо и насладиться незабываемыми приключениями в окружении красивейшей природы! Здесь течет река, есть водопады, заводи, а высокие стены каньона покрыты зеленью. Также вы посетите Сухой каньон — старое русло, где река больше не течет.

Описание экскурсии

Маршрут пролегает по руслу реки Псахо. Сам каньон очень живописный — это и скалистые берега, поросшие зелеными зарослями, и прозрачные ванны для купания, и бирюзового цвета вода. Вы погрузитесь в удивительный мир реки Псахо, преодолеете весь путь, который вода пробивала в скалах сотни лет. Мы посетим еще и сухой каньон — старое русло, где река уже больше не течет. Вас поразит увиденное: сложно себе представить, как небольшая речка смогла проделать себе русло в 50-метровых скалах.