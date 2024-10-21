В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов.
Вы познакомитесь с самыми живописными локациями окрестностей Сочи: горой Ахун, Навалищенским ущельем, Ореховским водопадом. А ещё услышите необычные сюжеты о прошлом этого края и откроете для себя его флору и фауну.
Вы познакомитесь с самыми живописными локациями окрестностей Сочи: горой Ахун, Навалищенским ущельем, Ореховским водопадом. А ещё услышите необычные сюжеты о прошлом этого края и откроете для себя его флору и фауну.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00
Описание экскурсии
- В Навалищенском ущелье постоите над руслом реки и полюбуетесь видом на невероятно высокие скалы известняка
- У минерального источника выпьете лечебного нарзана
- Прогуляетесь по реликтовому лесу, удивитесь обилию зелёного мха и узнаете, что такое самшит и что ему угрожает
- Увидите самый высокий в сочи Ореховский водопад и при желании искупаетесь в его купелях
- Подниметесь на гору Ахун и прокатитесь на колесе обозрения — отсюда открывается замечательный вид на море и окрестности города
А ещё я расскажу, как появились названия природных памятников, о растениях и животных, которые здесь обитают. Вы узнаете о Кавказской войне, влиянии Османской империи, работорговле и кладоискателях — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lexus, Toyota, Nissan или Hyundai H-1
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы — 200 ₽, колесо обозрения — 500 ₽ и обед
- Я заберу вас из Центрального Сочи или Адлера, трансфер из других районов оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и субботу в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в четверг в 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в четверг в 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 852 туристов
Моё имя Николай, уже больше 10 лет живу в Сочи. Постоянно ищу и открываю новые необычные места и изучаю их историю. Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии по окрестностям городаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 окт 2024
Нашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, да и вся поездка в целом. Увидели очень живописные места. Время пролетело быстро и непринужденно. Очень рекомендую и обязательно еще обратимся.
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