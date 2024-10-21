Когда: во вторник и субботу в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в четверг в 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала