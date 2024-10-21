Сочи: водопады, реки и источники

Попасть под чары сочинских пейзажей, выпить нарзан и полюбоваться видами
В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов.

Вы познакомитесь с самыми живописными локациями окрестностей Сочи: горой Ахун, Навалищенским ущельем, Ореховским водопадом. А ещё услышите необычные сюжеты о прошлом этого края и откроете для себя его флору и фауну.
5
1 отзыв
Сочи: водопады, реки и источники
Сочи: водопады, реки и источники
Сочи: водопады, реки и источники
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00

Описание экскурсии

  • В Навалищенском ущелье постоите над руслом реки и полюбуетесь видом на невероятно высокие скалы известняка
  • У минерального источника выпьете лечебного нарзана
  • Прогуляетесь по реликтовому лесу, удивитесь обилию зелёного мха и узнаете, что такое самшит и что ему угрожает
  • Увидите самый высокий в сочи Ореховский водопад и при желании искупаетесь в его купелях
  • Подниметесь на гору Ахун и прокатитесь на колесе обозрения — отсюда открывается замечательный вид на море и окрестности города

А ещё я расскажу, как появились названия природных памятников, о растениях и животных, которые здесь обитают. Вы узнаете о Кавказской войне, влиянии Османской империи, работорговле и кладоискателях — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Lexus, Toyota, Nissan или Hyundai H-1
  • Дополнительно оплачиваются экологические сборы — 200 ₽, колесо обозрения — 500 ₽ и обед
  • Я заберу вас из Центрального Сочи или Адлера, трансфер из других районов оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и субботу в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в четверг в 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в четверг в 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
21 окт 2024
Нашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, да и вся поездка в целом. Увидели очень живописные места. Время пролетело быстро и непринужденно. Очень рекомендую и обязательно еще обратимся.
Нашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, даНашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, даНашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, даНашим гидом была Марина. Очень приятно было слушать ее, интересный рассказчик, приятный голос. Понравился маршрут, да

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