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Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера

Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Каньон Белые скалы - одно из самых доступных и красивых мест для треккинга в Краснодарском крае. Экскурсия начинается с трансфера из Адлера и Хосты к стартовой точке маршрута.

Прогулка по тисо-самшитовому
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лесу, отдых у каньона и возможность окунуться в горную реку с кристально чистой водой создадут незабываемые впечатления.

Маршрут протяжённостью 6-7 км подходит для путешественников с любой физической подготовкой, включая детей от 12 лет. Опытный проводник обеспечит интересный диалог и безопасность на протяжении всего пути. Не упустите шанс сделать сотни роскошных фото и насладиться великолепными пейзажами с высоты

4.9
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по тисо-самшитовому лесу
  • 📸 Возможность сделать сотни роскошных фото
  • 🏞 Величественные виды каньона Белые скалы
  • 💧 Купание в горной реке с кристально чистой водой
  • 🚶‍♂️ Подходит для всех уровней физической подготовки
  • 🚗 Трансфер из Адлера и Хосты включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для треккинга к каньону Белые скалы - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для активного отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера

Что можно увидеть

  • Каньон Белые скалы
  • Тисо-самшитовый лес
  • Горная река

Описание экскурсии

День в окружении природы

Мы проведём в лесу четыре часа, чередуя активную прогулку и отдых в живописных местах. За это время вы:

  • Погуляете по тисо-самшитовому лесу
  • Узнаете, кто ходил по этому маршруту полвека назад
  • Отдохнёте у каньона Белые скалы
  • Окунётесь в горную реку с кристально чистой водой (по желанию)
  • Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты
  • Сделаете сотни роскошных фото

Я буду вашим надежным, позитивным проводником, открытым к интересному диалогу.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Хосты и обратно
  • Протяженность маршрута — 6-7 км
  • Треккинг подойдёт путешественникам с любой физической подготовкой
  • Будем несколько раз пересекать холодную горную речку на глубине по колено
  • Дети от 12 лет

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке Мост в г. Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 289 туристов
Меня зовут Юрий, и всю свою жизнь я путешествую. Завожу множество знакомств и наполняю копилку своего опыта неповторимыми историями и фактами. Последние пять лет живу в Сочи и активно изучаю природу этих дивных мест. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
3
2
2
1
Р
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из четырех человек. Вовремя встретились на месте сбора, все прибыли без опозданий. Юрий опытный путешественник,
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знающий маршрут и историю мест. Все точки тропы как в описании на сайте, четыре раза переходили реку Большая Хоста вброд (пригодятся аквашузы с резиновой подошвой, не пластик). Юрий проводлит группы по кольцевому маршруту с постоянно меняющимся ландшафтом - самшитовый лес, горные тропы, спуски и подъемы, скалы. Для прохождения маршрута нужна хотя бы средняя или выше физическая подготовка и хорошая туристическая обувь, т. к. есть места с движением по каньону Большой Хосты с почти отвесными скалами и скользкими валунами, но при этом Юрий ведет группу безопасно и объясняет как и где пройти сложный участок, помогает и страхует участников группы. Были остановки для отдыха, перекуса и фото, купание по желанию в лагунах каньона Белые скалы с прохладной и прозрачной водой. Были и затяжные подъемы по импровизированным джунглям, где приходится двигаться по страховочным веревкам, корням деревьев, выступам камней. В заключении маршрута посещение пещеры и выход к начальной точке похода. Впечатлений масса! Леса древней Колхиды, свежий воздух, прохлада горной реки, экзотические растения и лианы не оставят вас равнодушными. Весь маршрут Юрий рассказывает о сочинской природе, истории территории, интересных местах для посещения туристами, общительный и внимательный человек. Все участники группы остались довольны треккингом, хоть это не просто прогулка, а именно пеший поход с наборами высоты, спусками и прохождением скалистых участков (имейте это в виду при заказе экскурсии). Берите по сезону, конечно (мы были на маршруте 31 июля) аквашузы с резиновой подошвой для преодоления реки местами чуть выше колена, нескользящую туристическую обувь (никаких сандалей), купальные принадлежности и полотенце, легкий перекус и воду. Маршрут понравится вам необычностью и физическими нагрузками вместе с отдыхом и плаванием в горной реке. Спасибо Юрию за подготовку треккинга и интересный рассказ! Рекомендую гида и маршрут!

Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из+2
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из
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А
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды совершенно несравнимы с теми, которые можно получить, путешествуя исключительно на автомобиле.

Сразу оговорюсь: этот путь
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подойдёт далеко не каждому. Однако, будучи офисным работником без какой-либо особой физической подготовки, я осталась в абсолютном восторге!

Мы отправились в довольно индивидуальный тур, поскольку ноябрь — не самый популярный среди туристов период, и подобную экскурсию выбирает ограниченный круг желающих. Нас было двое плюс гид Юрий.

Что касается экипировки, то оптимальным выбором станет удобная треккинговая одежда, особенно важно иметь хорошую нескользящую обувь (мой супруг именно так и поступил). А вот моя форма оказалась куда проще: обычные резиновые сапоги, штаны, кофта и повседневная куртка. Несмотря на грязь, которую приносит поздняя осень, такая экипировка ничуть не осложнила прохождение маршрута. Кстати, рекомендуется брать полотенце и запасные носки.

Маршрут начинается в прекрасном самшитовом лесу, прогуляться по которому одно удовольствие благодаря ароматному воздуху. Далее тропинка выводит к живописной горной реке, где предстоит первый брод. Вода в начале ноября примерно +12 градусов, и, хотя поначалу казалось, что ноги замёрзнут, опасения оказались напрасны. Рост мой 164 см, глубина оказалась по колено, переправа заняла считанные минуты. По пути Юрий заботливо предложил специальные ботинки для удобства прохождения реки, однако ножки всё равно придётся намочить. Общее количество переходов составит порядка четырёх, так как это единственный способ попасть в конечную точку маршрута.

Следующая часть маршрута проходит вдоль берега реки по каменистым участкам и скалистым уступам разной степени сложности. Здесь хочется отметить особое внимание Юрия, который давал полезные советы относительно правильной постановки ног и особенностей прохождения маршрутов, помогая избежать падений и травм.

Затем нас ждёт подъём в гору, который хоть и непрост, но чрезвычайно интересен своими историческими подробностями и легендами. Примечательно, что даже пожилые женщины местных деревень успешно проходят этот участок, значит, и Вы точно сможем!

Затем нас ждала пещера, в которую мы зашли, после чего мы снова попали в лес. Маршрут круговой.

На протяжении всей экскурсии Юрий делился интересными историями и с удовольствием фотографировал нас, создавая незабываемые моменты. Такие оригинальные снимки и видео особенно понравятся девушкам, ведь они идеально подходят для соцсетей!

Итак, подведу итог: смело выбирайте пешеходные маршруты, они откроют вам красоту природы и подарят незабываемые впечатления!

Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды+2
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды
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А
Огромное спасибо Юрию за увлекательное путешествие через тисо-самшитовый лес к каньону Белые скалы. Путь был интересным, информативным, довольно спортивным, треккинговые ботинки как раз пришлись кстати. Несколько раз переходили реку вброд, переползали скалы и поднимались по вертикальной тропе к пещере. Группа подобралась молодая и активная, все смогли подняться, несмотря крутые подъемы. Сам Каньон впечатляет!
Огромное спасибо Юрию за увлекательное путешествие через тисо-самшитовый лес к каньону Белые скалы. Путь был интересным,
Огромное спасибо Юрию за увлекательное путешествие через тисо-самшитовый лес к каньону Белые скалы. Путь был интересным,
Огромное спасибо Юрию за увлекательное путешествие через тисо-самшитовый лес к каньону Белые скалы. Путь был интересным,
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А
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным точно не останется никто. Здесь ваше внимание поглотит лес, сам каньон с высоты и
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конечно незабываемая тропа внизу вдоль ущелья Белых скал и бурлящей реки. И да, ее кое где придется переходить по воде и камням, держаться за корни деревьев, выступы камней, ветки, веревки, лестницы. Правильная обувь на резиновой подошве - это гарантия успеха на протяжении всего маршрута. И если волею судьбы вы оказались именно на этом маршруте, то знайте, что его прошли все, пройдете и вы))) Тем более рядом с вами будет опытный гид и проводник, возможно даже кот. Узнаете и увидите много интересного, освежитесь в чистейшей воде, зайдете в пещеру и на финише почуствуете себя живым Человеком.

Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным
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А
Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в тени деревьев, затем переход через реку с прохладной водичкой освежали и привнесли гармонию. Полюбовались
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на белые скалы, поднимались к пещере. Пещера небольшая, но достаточно атмосферная. Маршрут не сложный, главное, удобная обувь и желательно брать с собой рюкзак, чтобы руки были свободны. Я брала с собой шоппер, но как при подъеме по скалам и склонам, так и при переходе через реку, лучше иметь свободные руки. Спасибо нашему гиду Юрию за насыщенную и атмосферную прогулку!

Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в
Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в
Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в
Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в
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Надежда
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там нужно подниматься по отвесному склону кое где подтягиваясь на веревках как скалолаз, где то
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просто ползти на корячках держась за вколотые в землю железные колья, подниматься по крутым ступенькам и железной или деревянным лестницам, поэтому оценивайте свои силы, человеку с лишним весом будет однозначно очень сложно! И тем кто очень боится высоты тоже будет страшновато! Я была с ребенком 10 лет, было страшно подниматься, но мы справились! Одним словом в этом маршруте есть ВСЕ и шикарные виды и хорошая силовая нагрузка и просто прогулка и любование видами, а так же куча шикарных фото и видео! Юрий отличный собеседник, огромное спасибо за такой насыщенный и интересный день и конечно за маршрут. Рекомендую однозначно!!

Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там+2
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там
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Входит в следующие категории Адлера

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