Провести день в заповедной тисо-самшитовой роще и полюбоваться каньоном с бирюзовой купелью
Каньон Белые скалы — одно из самых доступных и красивых мест для треккинга в Краснодарском крае.
Мы подъедем на авто к стартовой точке маршрута и отправимся на 4-часовую прогулку по самшитовому лесу.
Вы пройдёте по тропе вдоль каньона, оцените с разного ракурса величественные Белые скалы и насладитесь шумом горной реки. Если пожелаете, окунётесь в купель небесно-голубого цвета!
Мы подъедем на авто к стартовой точке маршрута и отправимся на 4-часовую прогулку по самшитовому лесу.
Вы пройдёте по тропе вдоль каньона, оцените с разного ракурса величественные Белые скалы и насладитесь шумом горной реки. Если пожелаете, окунётесь в купель небесно-голубого цвета!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении природы
Мы проведём в лесу четыре часа, чередуя активную прогулку и отдых в живописных местах. За это время вы:
- Погуляете по тисо-самшитовому лесу
- Узнаете, кто ходил по этому маршруту полвека назад
- Отдохнёте у каньона Белые скалы
- Окунётесь в горную реку с кристально чистой водой (по желанию)
- Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты
- Сделаете сотни роскошных фото
Я буду вашим надежным, позитивным проводником, открытым к интересному диалогу.
Организационные детали
- Трансфер из Адлера и Хосты включён в стоимость
- Протяженность маршрута — 6-7 км
- Треккинг подойдёт путешественникам с любой физической подготовкой
- Дети от 12 лет
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Адлере
Меня зовут Юрий, и всю свою жизнь я путешествую. Завожу множество знакомств и наполняю копилку своего опыта неповторимыми историями и фактами. Последние пять лет живу в Сочи и активно изучаю природу этих дивных мест. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и открытиями.
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