Каньон Белые скалы - одно из самых доступных и красивых мест для треккинга в Краснодарском крае. Экскурсия начинается с трансфера из Адлера и Хосты к стартовой точке маршрута.
Прогулка по тисо-самшитовому
Прогулка по тисо-самшитовому
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по тисо-самшитовому лесу
- 📸 Возможность сделать сотни роскошных фото
- 🏞 Величественные виды каньона Белые скалы
- 💧 Купание в горной реке с кристально чистой водой
- 🚶♂️ Подходит для всех уровней физической подготовки
- 🚗 Трансфер из Адлера и Хосты включён
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для треккинга к каньону Белые скалы - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для активного отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Белые скалы
- Тисо-самшитовый лес
- Горная река
Описание экскурсии
День в окружении природы
Мы проведём в лесу четыре часа, чередуя активную прогулку и отдых в живописных местах. За это время вы:
- Погуляете по тисо-самшитовому лесу
- Узнаете, кто ходил по этому маршруту полвека назад
- Отдохнёте у каньона Белые скалы
- Окунётесь в горную реку с кристально чистой водой (по желанию)
- Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты
- Сделаете сотни роскошных фото
Я буду вашим надежным, позитивным проводником, открытым к интересному диалогу.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Хосты и обратно
- Протяженность маршрута — 6-7 км
- Треккинг подойдёт путешественникам с любой физической подготовкой
- Будем несколько раз пересекать холодную горную речку на глубине по колено
- Дети от 12 лет
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Мост в г. Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 289 туристов
Меня зовут Юрий, и всю свою жизнь я путешествую. Завожу множество знакомств и наполняю копилку своего опыта неповторимыми историями и фактами. Последние пять лет живу в Сочи и активно изучаю природу этих дивных мест. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Прошли маршрут с дочерью 16 лет (спортивной и физичеки подготовленной) вместе с гидом Юрием. Группа из четырех человек. Вовремя встретились на месте сбора, все прибыли без опозданий. Юрий опытный путешественник,
+2
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А
Начну с главного: подобные экскурсионные маршруты ни в коем случае нельзя избегать. Впечатления, эмоции и виды совершенно несравнимы с теми, которые можно получить, путешествуя исключительно на автомобиле.
Сразу оговорюсь: этот путь
Сразу оговорюсь: этот путь
+2
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А
Огромное спасибо Юрию за увлекательное путешествие через тисо-самшитовый лес к каньону Белые скалы. Путь был интересным, информативным, довольно спортивным, треккинговые ботинки как раз пришлись кстати. Несколько раз переходили реку вброд, переползали скалы и поднимались по вертикальной тропе к пещере. Группа подобралась молодая и активная, все смогли подняться, несмотря крутые подъемы. Сам Каньон впечатляет!
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А
Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным точно не останется никто. Здесь ваше внимание поглотит лес, сам каньон с высоты и
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А
Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в тени деревьев, затем переход через реку с прохладной водичкой освежали и привнесли гармонию. Полюбовались
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Восторг! Маршрут очень интересный, невероятно красивый, но сразу скажу что вторая половина намного сложнее первой, там нужно подниматься по отвесному склону кое где подтягиваясь на веревках как скалолаз, где то
+2
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