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подойдёт далеко не каждому. Однако, будучи офисным работником без какой-либо особой физической подготовки, я осталась в абсолютном восторге!



Мы отправились в довольно индивидуальный тур, поскольку ноябрь — не самый популярный среди туристов период, и подобную экскурсию выбирает ограниченный круг желающих. Нас было двое плюс гид Юрий.



Что касается экипировки, то оптимальным выбором станет удобная треккинговая одежда, особенно важно иметь хорошую нескользящую обувь (мой супруг именно так и поступил). А вот моя форма оказалась куда проще: обычные резиновые сапоги, штаны, кофта и повседневная куртка. Несмотря на грязь, которую приносит поздняя осень, такая экипировка ничуть не осложнила прохождение маршрута. Кстати, рекомендуется брать полотенце и запасные носки.



Маршрут начинается в прекрасном самшитовом лесу, прогуляться по которому одно удовольствие благодаря ароматному воздуху. Далее тропинка выводит к живописной горной реке, где предстоит первый брод. Вода в начале ноября примерно +12 градусов, и, хотя поначалу казалось, что ноги замёрзнут, опасения оказались напрасны. Рост мой 164 см, глубина оказалась по колено, переправа заняла считанные минуты. По пути Юрий заботливо предложил специальные ботинки для удобства прохождения реки, однако ножки всё равно придётся намочить. Общее количество переходов составит порядка четырёх, так как это единственный способ попасть в конечную точку маршрута.



Следующая часть маршрута проходит вдоль берега реки по каменистым участкам и скалистым уступам разной степени сложности. Здесь хочется отметить особое внимание Юрия, который давал полезные советы относительно правильной постановки ног и особенностей прохождения маршрутов, помогая избежать падений и травм.



Затем нас ждёт подъём в гору, который хоть и непрост, но чрезвычайно интересен своими историческими подробностями и легендами. Примечательно, что даже пожилые женщины местных деревень успешно проходят этот участок, значит, и Вы точно сможем!



Затем нас ждала пещера, в которую мы зашли, после чего мы снова попали в лес. Маршрут круговой.



На протяжении всей экскурсии Юрий делился интересными историями и с удовольствием фотографировал нас, создавая незабываемые моменты. Такие оригинальные снимки и видео особенно понравятся девушкам, ведь они идеально подходят для соцсетей!



Итак, подведу итог: смело выбирайте пешеходные маршруты, они откроют вам красоту природы и подарят незабываемые впечатления!