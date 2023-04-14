Каньон Белые скалы — одно из самых доступных и красивых мест для треккинга в Краснодарском крае. Мы подъедем на авто к стартовой точке маршрута и отправимся на 4-часовую прогулку по самшитовому лесу. Вы пройдёте по тропе вдоль каньона, оцените с разного ракурса величественные Белые скалы и насладитесь шумом горной реки. Если пожелаете, окунётесь в купель небесно-голубого цвета!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении природы

Мы проведём в лесу четыре часа, чередуя активную прогулку и отдых в живописных местах. За это время вы:

Погуляете по тисо-самшитовому лесу

Узнаете, кто ходил по этому маршруту полвека назад

Отдохнёте у каньона Белые скалы

Окунётесь в горную реку с кристально чистой водой (по желанию)

Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты

Сделаете сотни роскошных фото

Я буду вашим надежным, позитивным проводником, открытым к интересному диалогу.

Организационные детали