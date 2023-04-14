Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера

Провести день в заповедной тисо-самшитовой роще и полюбоваться каньоном с бирюзовой купелью

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Каньон Белые скалы — одно из самых доступных и красивых мест для треккинга в Краснодарском крае.

Мы подъедем на авто к стартовой точке маршрута и отправимся на 4-часовую прогулку по самшитовому лесу.

Вы пройдёте по тропе вдоль каньона, оцените с разного ракурса величественные Белые скалы и насладитесь шумом горной реки. Если пожелаете, окунётесь в купель небесно-голубого цвета!
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении природы

Мы проведём в лесу четыре часа, чередуя активную прогулку и отдых в живописных местах. За это время вы:

  • Погуляете по тисо-самшитовому лесу
  • Узнаете, кто ходил по этому маршруту полвека назад
  • Отдохнёте у каньона Белые скалы
  • Окунётесь в горную реку с кристально чистой водой (по желанию)
  • Подниметесь на небольшую гору и полюбуетесь лесными пейзажами с высоты
  • Сделаете сотни роскошных фото

Я буду вашим надежным, позитивным проводником, открытым к интересному диалогу.

Организационные детали

  • Трансфер из Адлера и Хосты включён в стоимость
  • Протяженность маршрута — 6-7 км
  • Треккинг подойдёт путешественникам с любой физической подготовкой
  • Дети от 12 лет

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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