Каньон Псахо — не только природное чудо, но и настоящий музей растительного мира, в котором каждый шаг становится встречей с живой историей. Вы отправитесь в путешествие по ущелью, а по пути полюбуетесь редким реликтовым деревом — самшитом. Встречается он в России всего лишь в четырёх местах, и это одно из них.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Псахо — жемчужина Адлерского района Сочи. Здесь, в сердце ущелья, после землетрясения проложила свой путь река Псахо. Скалы, из которых состоит каньон, раньше были дном океана Тетис, а сегодня оставляют путешественников в изумлении.

Чтобы добраться до этого природного чуда, нам предстоит преодолеть путь по пересечённой местности. По пути полюбуемся отвесными скалами, зарослями самшита и маленькими водопадами реки Псахо, поговорим об истории появления каньона Псахо, географических особенностях района, местной флоре и фауне. Недалеко от нашей тропы находится Троице-георгиевский женский монастырь, который можем по желанию посетить — это бесплатно.

Награда за прохождение маршрута не заставит себя ждать: после треккинга вы сможете освежиться в прохладной воде горной реки и сделать потрясающие фотографии.

Организационные детали