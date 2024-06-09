Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий

Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Каньон Псахо — не только природное чудо, но и настоящий музей растительного мира, в котором каждый шаг становится встречей с живой историей. Вы отправитесь в путешествие по ущелью, а по пути полюбуетесь редким реликтовым деревом — самшитом. Встречается он в России всего лишь в четырёх местах, и это одно из них.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Псахо — жемчужина Адлерского района Сочи. Здесь, в сердце ущелья, после землетрясения проложила свой путь река Псахо. Скалы, из которых состоит каньон, раньше были дном океана Тетис, а сегодня оставляют путешественников в изумлении.

Чтобы добраться до этого природного чуда, нам предстоит преодолеть путь по пересечённой местности. По пути полюбуемся отвесными скалами, зарослями самшита и маленькими водопадами реки Псахо, поговорим об истории появления каньона Псахо, географических особенностях района, местной флоре и фауне. Недалеко от нашей тропы находится Троице-георгиевский женский монастырь, который можем по желанию посетить — это бесплатно.

Награда за прохождение маршрута не заставит себя ждать: после треккинга вы сможете освежиться в прохладной воде горной реки и сделать потрясающие фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно
  • Продолжительность треккинга (без трансфера) — 4 часа. Нам предстоит пройти 4-5 км.
  • Сложность средняя, специальной физической подготовки не требуется
  • В треккинг могут отправиться дети от 12 лет

ежедневно в 09:00

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере/Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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