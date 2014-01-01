Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает
История места — Олимпиада и не только
Наш гид встретит вас на жд вокзале и по пути к Олимпийскому парку расскажет о его создании, поделится интересными фактами. Вы откроете секреты Имеретинской низменности и тайну старообрядцев, узнаете о развитии курорта и перспективах Сочи как международного центра туризма.
Достопримечательности и развлечения Олимпийского парка
Шесть главных целей экскурсии — это спортивные арены прибрежного кластера. Вы услышите об особенностях каждого объекта.
- Дворец зимнего спорта «Айсберг», предназначенный для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку
- Конькобежный центр «Олимпийский овал»
- Ледовая арена для керлинга «Ледяной»
- Ледовый дворец «Большой», основная площадка хоккеистов на Олимпиаде-2014
- Ледовая арена «Шайба»
- Олимпийский стадион «Фишт» — единственный объект, где не проводились спортивные соревнования. Здесь с успехом прогремели фантастические церемонии открытия и закрытия Олимпиады.
На маршруте вы также увидите аллею самых северных в мире пальм, сочинский автодром, трассу Формулы 1, радужный мост, площадь награждения и поющие фонтаны.
Организационные детали
По желанию группы мы можем также включить в экскурсию:
- выставку ретро-автомобилей — 400 рублей
- музей Николы Тесла — 350 рублей