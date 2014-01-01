Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Променад по Олимпийскому парку в мини-группе

Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря

Одна из самых масштабных строек в истории страны, дух спортивных соревнований, радость побед и яркий туристический комплекс — на нашей прогулке вы узнаете об Олимпийском парке от и до.

Откроете краткую историю и секреты местности, рассмотрите в деталях стадионы и ледовые арены, полюбуетесь поющими фонтанами, услышите, как живут здесь местные и как отдыхают гости города.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе

Что вас ожидает

История места — Олимпиада и не только

Наш гид встретит вас на жд вокзале и по пути к Олимпийскому парку расскажет о его создании, поделится интересными фактами. Вы откроете секреты Имеретинской низменности и тайну старообрядцев, узнаете о развитии курорта и перспективах Сочи как международного центра туризма.

Достопримечательности и развлечения Олимпийского парка

Шесть главных целей экскурсии — это спортивные арены прибрежного кластера. Вы услышите об особенностях каждого объекта.

  • Дворец зимнего спорта «Айсберг», предназначенный для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку
  • Конькобежный центр «Олимпийский овал»
  • Ледовая арена для керлинга «Ледяной»
  • Ледовый дворец «Большой», основная площадка хоккеистов на Олимпиаде-2014
  • Ледовая арена «Шайба»
  • Олимпийский стадион «Фишт» — единственный объект, где не проводились спортивные соревнования. Здесь с успехом прогремели фантастические церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

На маршруте вы также увидите аллею самых северных в мире пальм, сочинский автодром, трассу Формулы 1, радужный мост, площадь награждения и поющие фонтаны.

Организационные детали

По желанию группы мы можем также включить в экскурсию:

  • выставку ретро-автомобилей — 400 рублей
  • музей Николы Тесла — 350 рублей
🚩 Начало и место завершения: у Имеретинского ж/д вокзала
Время проведения: ежедневно в 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.
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