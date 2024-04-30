Круглый год мы катаем путешественников по лучшим уголкам Сочи. В этой программе, подходящей для взрослых и детей, вас ждет грандиозный Олимпийский парк.
Мы провезем вас мимо стадионов и ледовых арен у моря, расскажем о них интересные факты (а если захотите, включим музыку), обеспечим комфорт и крутое настроение!
Мы провезем вас мимо стадионов и ледовых арен у моря, расскажем о них интересные факты (а если захотите, включим музыку), обеспечим комфорт и крутое настроение!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка с шумом и ветерком
Вдвоем с водителем или дружной компанией вы проедете по Олимпийскому проспекту Сочи и магистралям в пределах Сириуса. Сегодня это самостоятельный территориальный округ. Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг. Под шлемом у вас будет гарнитура, чтобы слушать рассказы водителя-гида — о строительстве Олимпийского парка и тех знаменательных днях в 2014 году.
Организационные детали
- Километраж поездки — 20 км, длительность — 30-40 минут
- Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём опытный водитель-гид.
- Вся необходимая экипировка выдается
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
- Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 430 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина
30 апр 2024
В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала
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