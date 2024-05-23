Для многих Олимпийский парк - это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади. Местные же подразумевают под ним всю федеральную территорию «Сириус». По ней вы прокатитесь на кабриолете. Узнаете о
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная поездка на кабриолете
- 🏟 Посещение Олимпийского парка
- 📸 Фотосессия на фоне пальм
- 🚢 Визит в Имеритинский морпорт
- 🚀 Осмотр космического корабля «Буран»
- 🎶 Вечернее шоу поющих фонтанов
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Олимпийский проспект
- Имеритинский морпорт
- Конгресс-центр «Сириус»
- Космический корабль «Буран»
- Шоу поющих фонтанов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прокатимся по Олимпийскому проспекту.
- Заедем в Имеритинский морпорт, где сфотографируемся на фоне судна, на котором Фёдор Конюхов совершил кругосветное путешествие.
- Далее посетим конгресс-центр «Сириус», где стоит один из двух оставшихся космических кораблей «Буран» (второй находится в Москве на ВДНХ).
- И завершим поездку фотосесессией. А если будем кататься вечером, мы предложим посмотреть шоу фонтанов.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
- При проведении экскурсии в вечернее время возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты.
- Дополнительные расходы: по желанию вход в музей на автодроме Формулы-1 — 700 руб. за взрослого, 400 руб.
- за детей до 12 лет и льготных категорий граждан.
- С вами поеду я или другой гид нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 430 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
23 мая 2024
Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
Алексей
22 мая 2024
Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
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