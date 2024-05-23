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читать дальше создании главного объекта Олимпийских Игр в Сочи и назначении спортивных дворцов. При желании можно заехать в автомузей Ника Панули. В конце экскурсии устроим фотосессию на фоне пальм. Поездка проходит на комфортных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll. Вечером возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты. Дополнительные расходы: вход в музей на автодроме Формулы-1

Для многих Олимпийский парк - это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади. Местные же подразумевают под ним всю федеральную территорию «Сириус». По ней вы прокатитесь на кабриолете. Узнаете о