В Олимпийском парке есть всё для идеальной фотосессии: море, живописная набережная, Пальмовая аллея и футуристические объекты. Не переживайте, если это ваш первый подобный опыт. Мы с радостью дадим рекомендации по поводу одежды, найдём ваши лучшие ракурсы и подскажем, что и как сделать в кадре. К каждому гостю мы относимся с дружелюбием и эмпатией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы предложим вам два варианта на выбор. Погулять по Олимпийскому парку или прокатиться по нему на электромобиле. В пути мы расскажем, как протекала жизнь в Имеретинской низменности до того, как приняли решение о грандиозной застройке. Какие события здесь происходили в новейшей истории и какие олимпийские объекты больше всего нравятся гостям. Самое главное — устроим для вас профессиональную фотосессию!

Организационные детали

• Фотографии в авторской цветокоррекции вы получите в течение 5 дней после прогулки ссылкой на облачное хранилище (от 50 штук)

• Аренда электромобиля оплачивается отдельно — 500 руб. с человека (+ билет для фотографа)

• Прогулку можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 руб. с человека.