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Фотопрогулка по Олимпийскому парку

Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
В Олимпийском парке Адлера есть всё для идеальной фотосессии: море, живописная набережная, Пальмовая аллея и футуристические объекты. Не переживайте, если это ваш первый подобный опыт.

Рекомендации по поводу одежды, лучшие ракурсы
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и советы по позированию помогут вам чувствовать себя уверенно. Каждый гость получает индивидуальный подход с дружелюбием и эмпатией. Прогулка может быть пешей или на электромобиле.

Узнайте о жизни в Имеретинской низменности до и после грандиозной застройки, а также о событиях новейшей истории. Фотографии в авторской цветокоррекции будут готовы через 5 дней. Возможна аренда электромобиля и проведение прогулки в других локациях по договоренности

5
12 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🌅 Живописные виды
  • 🚗 Возможность аренды электромобиля
  • 📅 Быстрая обработка фотографий
  • 🏞 Возможность выбора локации

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки по Олимпийскому парку - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе и делать яркие фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку

Что можно увидеть

  • Олимпийский парк
  • Пальмовая аллея
  • Набережная

Описание фото-прогулки

Мы предложим вам два варианта на выбор. Погулять по Олимпийскому парку или прокатиться по нему на электромобиле. В пути мы расскажем, как протекала жизнь в Имеретинской низменности до того, как приняли решение о грандиозной застройке. Какие события здесь происходили в новейшей истории и какие олимпийские объекты больше всего нравятся гостям. Самое главное — устроим для вас профессиональную фотосессию!

Организационные детали

  • Фотографии в авторской цветокоррекции вы получите в течение 5 дней после прогулки ссылкой на облачное хранилище (от 50 штук)
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 6D Mark II или Fujifilm Х-T5
  • Аренда электромобиля оплачивается отдельно — 500 ₽ с человека (+ билет для фотографа)
  • Прогулку можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 ₽ с человека
  • Возможно проведение прогулки в других локациях: парк Южные культуры, Орнитологический парк и т. д. (по договорённости с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Всем привет! Мы команда фотографов, влюблённых в Сочи. С радостью запечатлеем ваш отдых на камеру в самых ярких местах города. Обещаем, что с нами вы будете чувствовать себя легко и непринуждённо — как на прогулке с хорошим другом. С нетерпением ждём нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Д
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень приятный в общении, милый и отзывчивый человек. Даже не думали, что можем так красиво
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получаться на фото. Также узнали от неё много интересных фактов об Олимпиаде и самом городе Сочи. Передвигаться по локациям было не скучно.
Огромное спасибо и привет от девочки Виты, которая не любит фотографироваться))).

Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень
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Евгения
Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела на одном дыхании, весело как всегда на высоте!!! Мы в восторге! Спасибо
Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела
Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела
Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела
Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела
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А
В прекрасный солнечный день 03.01.2025 мы отправились на фотопрогулку по Олимпийскому парку.
Нашим гидом, а также фотографом стала Светлана: чудесная девушка и настоящий мастер своего дела! За час с небольшим мы
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получили:
1. Внушительный объем информации об Олимпийском парке, истории его строительства, о его деятельности после Олимпийских игр и т. д. Хоть сведений было и много, поданы они были в лёгкой для понимания форме, да и прогулка по самому объекту помогает быстрее усвоить услышанное;
2. Собственно фотографии. Процесс съёмки был удивительно приятным и непринужденным. Ни одна из нас не почувствовала дискомфорта/скованности. Светлана очень помогла советами, подсказывала ракурсы, но также была открыта и для наших "хотелок" и предложений;
3. Получившиеся фотографии превзошли все наши ожидания! Мы в искреннем восторге, нам безумно понравились все фотографии и они, абсолютно точно, займут своё почётное место в семейном архиве!
В заключение хочется выразить огромную благодарность Светлане за проделанную работу и пожелать ей успехов и процветания на её творческом пути!
100% рекомендуем данную экскурсию для всех желающих!

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А
Выражаю огромную благодарность организаторам!
Прогулка превзошла все ожидания!!!
Лучшая экскурсия+ Замечательные фотографии для нашей семьи! Которые буду всегда напоминать о нашем прекрасном отпуске!
У нас был пеший часовой маршрут… очень комфортно, никто не
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устал) все получили кучу эмоции!
С нами был клиентоориентированный ненавязчивый гид, очень милая и доброжелателя девушка рассказывала интересно и параллельно делала фотографии. Нам подсказывали как встать, чтоб фото получились красивыми и живыми!
Советую всем 👍 👏

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Анна
Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные воспоминания, которые Светлана бережно снимала на камеру, с нами точно на всю жизнь! Мероприятие прошло ровно так, как договаривались, даже лучше, благодаря подсказкам и позитиву от Светланы 😁👍🏻 очень ждём наши снимки, будем рекомендовать всем данный фото-тур
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Ksenia
Нам с молодым человеком очень понравилась экскурсия и особенно её результат - фотографии! Они замечательные, живые и красочные. Приветливый гид Анастасия провела экскурсию по Олимпийскому парку, было очень интересно послушать его историю и в целом узнали интересные моменты о Сочи. И в память об этих местах сделала нам фотографии. Еще раз благодарим за экскурсию и эмоции! ☺️😍🙏
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