В Олимпийском парке Адлера есть всё для идеальной фотосессии: море, живописная набережная, Пальмовая аллея и футуристические объекты. Не переживайте, если это ваш первый подобный опыт.Рекомендации по поводу одежды, лучшие ракурсы

и советы по позированию помогут вам чувствовать себя уверенно. Каждый гость получает индивидуальный подход с дружелюбием и эмпатией. Прогулка может быть пешей или на электромобиле. Узнайте о жизни в Имеретинской низменности до и после грандиозной застройки, а также о событиях новейшей истории. Фотографии в авторской цветокоррекции будут готовы через 5 дней. Возможна аренда электромобиля и проведение прогулки в других локациях по договоренности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для фотопрогулки по Олимпийскому парку - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе и делать яркие фотографии.

Сейчас август — это идеальное время.