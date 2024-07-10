В Олимпийском парке Адлера есть всё для идеальной фотосессии: море, живописная набережная, Пальмовая аллея и футуристические объекты. Не переживайте, если это ваш первый подобный опыт.
Рекомендации по поводу одежды, лучшие ракурсы
Рекомендации по поводу одежды, лучшие ракурсы
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌅 Живописные виды
- 🚗 Возможность аренды электромобиля
- 📅 Быстрая обработка фотографий
- 🏞 Возможность выбора локации
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки по Олимпийскому парку - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе и делать яркие фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
- Пальмовая аллея
- Набережная
Описание фото-прогулки
Мы предложим вам два варианта на выбор. Погулять по Олимпийскому парку или прокатиться по нему на электромобиле. В пути мы расскажем, как протекала жизнь в Имеретинской низменности до того, как приняли решение о грандиозной застройке. Какие события здесь происходили в новейшей истории и какие олимпийские объекты больше всего нравятся гостям. Самое главное — устроим для вас профессиональную фотосессию!
Организационные детали
- Фотографии в авторской цветокоррекции вы получите в течение 5 дней после прогулки ссылкой на облачное хранилище (от 50 штук)
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 6D Mark II или Fujifilm Х-T5
- Аренда электромобиля оплачивается отдельно — 500 ₽ с человека (+ билет для фотографа)
- Прогулку можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 ₽ с человека
- Возможно проведение прогулки в других локациях: парк Южные культуры, Орнитологический парк и т. д. (по договорённости с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Всем привет! Мы команда фотографов, влюблённых в Сочи. С радостью запечатлеем ваш отдых на камеру в самых ярких местах города. Обещаем, что с нами вы будете чувствовать себя легко и непринуждённо — как на прогулке с хорошим другом. С нетерпением ждём нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Прогулка очень понравилась. На фотосессии первый раз и фотограф Светлана смогла нас раскрыть и раскрепостить. Очень приятный в общении, милый и отзывчивый человек. Даже не думали, что можем так красиво
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Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела на одном дыхании, весело как всегда на высоте!!! Мы в восторге! Спасибо
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А
В прекрасный солнечный день 03.01.2025 мы отправились на фотопрогулку по Олимпийскому парку.
Нашим гидом, а также фотографом стала Светлана: чудесная девушка и настоящий мастер своего дела! За час с небольшим мы
Нашим гидом, а также фотографом стала Светлана: чудесная девушка и настоящий мастер своего дела! За час с небольшим мы
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А
Выражаю огромную благодарность организаторам!
Прогулка превзошла все ожидания!!!
Лучшая экскурсия+ Замечательные фотографии для нашей семьи! Которые буду всегда напоминать о нашем прекрасном отпуске!
У нас был пеший часовой маршрут… очень комфортно, никто не
Прогулка превзошла все ожидания!!!
Лучшая экскурсия+ Замечательные фотографии для нашей семьи! Которые буду всегда напоминать о нашем прекрасном отпуске!
У нас был пеший часовой маршрут… очень комфортно, никто не
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Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные воспоминания, которые Светлана бережно снимала на камеру, с нами точно на всю жизнь! Мероприятие прошло ровно так, как договаривались, даже лучше, благодаря подсказкам и позитиву от Светланы 😁👍🏻 очень ждём наши снимки, будем рекомендовать всем данный фото-тур
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Нам с молодым человеком очень понравилась экскурсия и особенно её результат - фотографии! Они замечательные, живые и красочные. Приветливый гид Анастасия провела экскурсию по Олимпийскому парку, было очень интересно послушать его историю и в целом узнали интересные моменты о Сочи. И в память об этих местах сделала нам фотографии. Еще раз благодарим за экскурсию и эмоции! ☺️😍🙏
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Входит в следующие категории Адлера
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