Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
В Олимпийском парке есть всё для идеальной фотосессии: море, живописная набережная, Пальмовая аллея и футуристические объекты. Не переживайте, если это ваш первый подобный опыт.
Мы с радостью дадим рекомендации по поводу одежды, найдём ваши лучшие ракурсы и подскажем, что и как сделать в кадре. К каждому гостю мы относимся с дружелюбием и эмпатией.
Мы с радостью дадим рекомендации по поводу одежды, найдём ваши лучшие ракурсы и подскажем, что и как сделать в кадре. К каждому гостю мы относимся с дружелюбием и эмпатией.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы предложим вам два варианта на выбор. Погулять по Олимпийскому парку или прокатиться по нему на электромобиле. В пути мы расскажем, как протекала жизнь в Имеретинской низменности до того, как приняли решение о грандиозной застройке. Какие события здесь происходили в новейшей истории и какие олимпийские объекты больше всего нравятся гостям. Самое главное — устроим для вас профессиональную фотосессию!
Организационные детали
• Фотографии в авторской цветокоррекции вы получите в течение 5 дней после прогулки ссылкой на облачное хранилище (от 50 штук)
• Аренда электромобиля оплачивается отдельно — 500 руб. с человека (+ билет для фотографа)
• Прогулку можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Олимпийском парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Адлере
Всем привет! Мы команда фотографов, влюблённых в Сочи. С радостью запечатлеем ваш отдых на камеру в самых ярких местах города. Обещаем, что с нами вы будете чувствовать себя легко и непринуждённо — как на прогулке с хорошим другом. С нетерпением ждём нашей встречи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ksenia
7 июля 2023
Нам с молодым человеком очень понравилась экскурсия и особенно её результат - фотографии! Они замечательные, живые и красочные. Приветливый гид Анастасия провела экскурсию по Олимпийскому парку, было очень интересно послушать его историю и в целом узнали интересные моменты о Сочи. И в память об этих местах сделала нам фотографии. Еще раз благодарим за экскурсию и эмоции! ☺️😍🙏
А
Александр
7 июля 2023
Выражаю огромную благодарность организаторам!
Прогулка превзошла все ожидания!!!
Лучшая экскурсия+ Замечательные фотографии для нашей семьи! Которые буду всегда напоминать о нашем прекрасном отпуске!
У нас был пеший часовой маршрут… очень комфортно, никто не устал) все получили кучу эмоции!
С нами был клиентоориентированный ненавязчивый гид, очень милая и доброжелателя девушка рассказывала интересно и параллельно делала фотографии. Нам подсказывали как встать, чтоб фото получились красивыми и живыми!
Советую всем 👍 👏
Прогулка превзошла все ожидания!!!
Лучшая экскурсия+ Замечательные фотографии для нашей семьи! Которые буду всегда напоминать о нашем прекрасном отпуске!
У нас был пеший часовой маршрут… очень комфортно, никто не устал) все получили кучу эмоции!
С нами был клиентоориентированный ненавязчивый гид, очень милая и доброжелателя девушка рассказывала интересно и параллельно делала фотографии. Нам подсказывали как встать, чтоб фото получились красивыми и живыми!
Советую всем 👍 👏
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