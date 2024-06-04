Экскурсии по набережной Адлера

Найдено 23 экскурсии в категории «Набережная» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Отплывете на 3-4 км от набережной — и вам откроются захватывающие панорамы, которые не увидеть с других точек»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«И прогуляетесь по атмосферной набережной»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«Осмотрите Сухумскую крепость, расположенную в самом центре набережной, где услышите о далеких временах, когда на этом месте построили первую крепость еще древние римляне»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Адлер сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
«Набережная, маяк и морские виды»
Сегодня в 16:30
10 июня в 09:00
4 010 за всё до 10 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Прокатитесь на канатной дороге к вершине Розы Хутор, погуляете по набережной Красной поляны, рассмотрите интерактивную выставку в научном центре Галактика и услышите интересные факты о природе, истории и культуре региона»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
«Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имиритинской низменности города Адлер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
«По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«набережную курорта «Роза Хутор»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Малое кольцо Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
13 отзывов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
«Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы на канатной дороге (по желанию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Неспешный променад вдоль живописной набережной и изящного морского порта»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
«Гуляя по эвкалиптовым аллеям и набережной, вы увидите колоннаду, замок принца Ольденбургского, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
«Сухум и его доминанты — драматический театр, набережная, фонтан с грифонами и многое другое»
2 000 за человека
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
«В конце дня заедете в старинный Сухум, где прогуляетесь по белоснежной набережной Махаджиров, узнаете историю турецкой крепости Сухум-Кале и раскроете тайну грифонов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Цель здесь — полюбоваться величественной архитектурой, прогуляться по набережной и сделать красивые фото на фоне моря и яхт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Адлер сквозь эпохи
    Приятно иметь дело с человеком, любящим то, чем он занимается и открытым новым знаниям. Василиса относится к этой категории.
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
    читать дальше

    -некорректно составлено описание. Дети до 5 лет не бесплатно! А только 1 ребенок на семью бесплатный, за другого 1400 р. Я считаю, что это должно быть прописано в описании, а не по факту. НО! Как поняла это особенность Сочи - замалчивание, обращалась к другому организатору - такая же история, в описании одно, по факту -по-другому. Я за корректное изложение стоимости перед бронирванием.

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • О
    Оксана
    24 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нам все очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Поездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срок. У нас был гид Станислав - очень
    читать дальше

    вежливый, приятный, рассказывал увлекательно, время в пути прошло незаметно, хотелось бы и на целый день поехать! Маршрут был выстроен с учётом наших пожеланий. Автомобиль очень чистый, ухоженный и комфортный. За 5 часов мы почувствовали дух Абхазии, увидели просто волшебные места, очень хочется вернуться и насладиться! Организаторы прекрасные, огромная благодарность и процветания вам и вашему делу!

    Поездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срок
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!
    Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  3. Морская парусная прогулка
  4. Курортная Гагра и озеро Рица
  5. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Набережная" можно забронировать 23 экскурсии от 450 до 30 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 702 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Адлере, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Адлера. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам