Прогулка 👣 в декорациях сочинских особняков

В центре нашего маршрута — дореволюционные дачи и особняки, оставшиеся Сочи в наследство от эпохи модерна. Вы увидите дачу певицы Барсовой, сохранившую богемную атмосферу 50-х годов, изящную виллу «Вера», окруженную тенистой зеленью, дачу Фронштейна, где был открыт первый в городе пансионат, а позже — расположился центр сочинского революционного движения.

Вы рассмотрите фасад дачи-замка доктора Якобсона с мансардой и фахверковыми резными галереями, а в парке 🌳 встретитесь с яркой и помпезной дачей Хлудова работы архитектора-модерниста Льва Кекушева, в облике которой совмещаются «пряничное» древнерусское зодчество и модерн. И, конечно, эти фотогеничные уголки Сочи станут отличным фоном для прекрасных фотоснимков, которые мы сделаем во время прогулки.

Необычные объекты и современная жизнь Сочи

Мы прогуляемся по городской набережной мимо Зимнего театра, пройдем по дорожкам курортного парка Ривьера и романтичному Комсомольскому скверу, рассматривая памятники, посвященные морским жителям, туристам, Коню в пальто и другим персонажам. А на площади Искусств среди фонтанов и экзотических растений вы даже пройдете мини-квест, связанный с интересными скульптурами, которые здесь сконцентрированы.

По пути я не только расскажу любопытные факты о сочинских достопримечательностях 🏛️, но и помогу вам сориентироваться в городе, а также понять, чем живет современный Сочи: вы узнаете о местных праздниках и традициях, о ресторанах с самой вкусной кухней, сувенирных магазинчиках и особенностях сочинского быта.

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