Путеводная нить старого Сочи

Сергей Х.
Сергей Х. – Гид из Адлера
Вы увидите красивейшие 🤩 виллы, которые уже более 100 лет хранят свои любопытные, а порой и жутковатые истории 📖, необычные и часто забавные сочинские памятники.

Услышите много интересных фактов о местных праздниках и традициях, а также узнаете полезные лайфхаки для знакомства с этим прекрасным городом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи

Что вы увидите

  • Дачи: Хлудова, Якобсона, Барсовой, Гордона, Светлана, Вилла Вера
  • монумент Рыжий лист
  • мозаика Ленин
  • Морской вокзал
  • Храм Михаила Архангела
  • нулевой километр Сочи
  • форт Александрия
  • лестница времени
  • комплекс Фестивальный
  • памятник Высоцкому
  • бывший кинотеатр Стерео
  • Сталагмиты
  • Площадь искусств
  • Художественный музей
  • Золотое руно
  • Зимний театр
  • парк Фитофантазия
Прогулка 👣 в декорациях сочинских особняков
В центре нашего маршрута — дореволюционные дачи и особняки, оставшиеся Сочи в наследство от эпохи модерна. Вы увидите дачу певицы Барсовой, сохранившую богемную атмосферу 50-х годов, изящную виллу «Вера», окруженную тенистой зеленью, дачу Фронштейна, где был открыт первый в городе пансионат, а позже — расположился центр сочинского революционного движения.
Вы рассмотрите фасад дачи-замка доктора Якобсона с мансардой и фахверковыми резными галереями, а в парке 🌳 встретитесь с яркой и помпезной дачей Хлудова работы архитектора-модерниста Льва Кекушева, в облике которой совмещаются «пряничное» древнерусское зодчество и модерн. И, конечно, эти фотогеничные уголки Сочи станут отличным фоном для прекрасных фотоснимков, которые мы сделаем во время прогулки.
Необычные объекты и современная жизнь Сочи
Мы прогуляемся по городской набережной мимо Зимнего театра, пройдем по дорожкам курортного парка Ривьера и романтичному Комсомольскому скверу, рассматривая памятники, посвященные морским жителям, туристам, Коню в пальто и другим персонажам. А на площади Искусств среди фонтанов и экзотических растений вы даже пройдете мини-квест, связанный с интересными скульптурами, которые здесь сконцентрированы.
По пути я не только расскажу любопытные факты о сочинских достопримечательностях 🏛️, но и помогу вам сориентироваться в городе, а также понять, чем живет современный Сочи: вы узнаете о местных праздниках и традициях, о ресторанах с самой вкусной кухней, сувенирных магазинчиках и особенностях сочинского быта.

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Егорова, д. 1, Сочи
Место завершения
🏁 Театральная, д. 2, Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи
Путеводная нить старого Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Х.
Сергей Х.
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Сергей Х. проводит ещё 2 экскурсии

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