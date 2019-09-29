6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае

Maks
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Maks – ваш гид
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест.

Путешествие на джипе позволит вам преодолеть бездорожье и увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов.

От отвесных гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи.

Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
13000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи

Что вас ожидает

Исследовать сочинскую природу с ветерком
Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите Орлиные скалы, оправдывающие свое поэтичное название, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочное Навалищенское ущелье, изучим утопающий в зелени каньон реки Псахо и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами — Змейковским, Ореховским и Ивановским. Кроме того, вы увидите нарядный Троице-Георгиевский монастырь, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун.

🗺 Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации.

Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы
Вы не заскучаете во время джипинга и в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Легким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдете места, где прошлое живет в камне. А еще я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».

🍲 Мы сделаем перерыв на обед в одном из местных ресторанчиков на ваш выбор (с кавказской или русской кухней).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Nissan Patrol. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я заберу вас из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне.
  • В стоимость не входит питание (обед или пикник).
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь и вам с удовольствием расскажу об истории, покажу лучшие места и приоткрою завесу тайн прекрасного Сочи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Нашу экскурсию проводил Сергей. Мы были в восторге! Посмотрели все основные достопримечательности в окрестностях, полюбовались великолепными видами с гор, послушали интересные рассказы и легенды о местах, где проезжаем и останавливаемся.
Очень понравилось, что при насыщенности экскурсии мы никуда не бежали, было время и осмотреться, и сфотографировать всё.
Понравился и сам формат экскурсии на внедорожнике, мы проезжали по таким местам, куда просто так не доберёшься. Водит Сергей внимательно и аккуратно.
Очень советую экскурсию тем, кто хочет полюбоваться красотой природы Сочи и увидеть много интересного за один день.
31 июля 2019
Экскурсия очень понравилась, маршрут корректировался, учитывая наши пожелания и интересы. Сопровождал нас Роман. С ним было комфортно, приятно вести беседы. Много узнали нового, многое посмотрели, при этом нас не торопили.
2 июля 2019
Максим не стал проводить экскурсию сам, а в последний момент дал нам другого "гида", который на деле оказался просто водителем джипа. Возможно, экскурсии, проводимые лично Максимом и будут соответствовать заявленному описанию, но это был, увы, не наш случай.

Мы просто получили джип с водителем за 10 000 руб. Кроме того, водитель даже не знал, что смотровая башня на горе Ахун, откуда открывается красивый вид на Адлер и Сочи, уже закрыта пару недель для посещения туристами. Мы просто потеряли час времени в машине в красивое время заката, которое я с гораздо большим удовольствием провела бы на берегу моря. В ответ на критику, что информацию о работе достопримечательностей организатору нужно знать, мне был дан исчерпывающий ответ, отражающий отношение к туру и нам в частности - "Теперь я знаю".

Более того, в каждом месте, куда Вас повезут, будьте готовы платить входную плату в размере 100-250 руб с человека. Итого добавьте дополнительные 600-700 рублей на человека.

Никаких интересных историй и заявленного искрометного уровня Вы не услышите. Поэтому рекомендую взять такси и самим доехать до Каньона Псахо, Сухого каньона Псахо, Белых скал и башни Ахун, предварительно проверив работает ли она. Цена на Убере от Сочи до Белых скал - в районе 700 руб. Мне было жаль выброшенных денег, а еще больше - потерянного времени, которое можно совершенно по-другому и с удовольствием провести в Сочи совершенно бесплатно.
29 июня 2019
Очень понравилась экскурсия! За один день успели ознакомиться с большим количеством мест, на которые без джип-тура пришлось бы потратить несколько дней.
Очень приятный гид, который отвез нас по всем местам и рассказал о них.
Рекомендую, особенно если вы в Сочи на короткий период времени.
11 мая 2019
7 мая поехали с семьей на экскурсию "Джип приключение в окрестностях Большого Сочи", нашим гидом был Сергей. Мы не ожидали, что в Сочи есть на столько красивые места, откуда не хотелось уезжать. Тур очень насыщенный, длился около 9-ти часов, от впечатлений и восхищения мы даже устали. Машина очень комфортная и мягкая, что очень важно, так как мы заезжали в такие места, где не каждая машина проедет. Сергей учел все наши пожелания по пути и привез нас в Троице-Георгиевский монастырь и Храм св. вмч. Георгия Победоносца. Экскурсией остались очень довольны, абсолютный must have для любителей дикой природы!
9 апреля 2019
Джип-приключение удалось. Вместо заявленного на сайте гида Макса, был гид Алексей. Экскурсия для тех кто любит природу не захоженную туристами и не по тем местам, куда можно самому добраться на такси или на арендованном авто. Эти "дороги" к красивейшим водопадам и необычным каньонам даже направлениями не назовешь. Это полосы препятствий для хороших внедорожников. Алексей очень хороший водитель и это очень важный фактор для этого, не побоюсь сказать, джип-сафари. Пробираясь по буеракам к природным достопримечательностям я чувствовала себя в безопасности, но и адреналина хватило.
В общем, экскурсию рекомендую. Обязательно пробраться к точке падения воды на водопаде Пасть дракона. Есть риск замочить ноги, но Алексей его умело минимизирует - не отказывайтесь (я чуть было не совершила эту ошибку). Приятный бонус - Алексей неплохо фотографирует, ищет необычные ракурсы. Фотографии получились отличные.

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