6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
В поисках незабываемых впечатлений? Эта индивидуальная экскурсия на внедорожнике в окрестности Сочи - ваш идеальный выбор.
Путешествие начнется с живописных отвесных скал, пройдет через Ахштырское ущелье, зеленые каньоны и водопады, включая читать дальшеуменьшить
посещение чайных плантаций.
Гид расскажет интересные истории о местных легендах, истории зарождения чая в Сочи и значении Олимпиады для города. В завершение дня вас ждет восхитительный вид на вечерний Сочи с горы Ахун. Экскурсия подходит для всех возрастов и гарантирует комфорт и безопасность на каждом этапе пути
🚙 Путешествие на внедорожнике по живописным местам
🏞 Возможность увидеть скрытые от туристов природные чудеса
🗺 Индивидуальный маршрут с учетом ваших пожеланий
📚 Интересные рассказы о местных легендах и истории Сочи
🍲 Перерыв на обед в ресторане с кавказской или русской кухней
👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки
🌞 Комфорт и безопасность в любую погоду
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время природа особенно красива, а условия для путешествия наиболее комфортны. В этот период можно увидеть все природные достопримечательности во всей их красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Отвесные скалы
Ахштырское ущелье
Каньоны
Сочинские водопады
Чайные плантации
Гора Ахун
Описание экскурсии
Исследовать сочинскую природу с ветерком
Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите живописные отвесные скалы, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочные ущелья, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами. Посетим чайные плантации, и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения вы насладитесь видами вечернего Сочи со смотровых площадок или с городских пляжей.
Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы
Вы не заскучаете в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Легким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдете места, где прошлое живет в камне. А еще я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет). Подходит экскурсия и для маленьких детей, с нами путешествуют дети любого возраста. Экскурсия комфорта и безопасна в любую погоду. В наших горах климат более сухой, соответственно, жара переносится легче, чем на море.
Организационные детали
Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства TOYOTA Land Cruiser 200
Транспортные расходы включены в стоимость
Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне
Питание не входит в стоимость. Если захотите, мы сделаем перерыв на обед в одном из местных ресторанчиков на ваш выбор (с кавказской или русской кухней) или устроим пикник
Дополнительно оплачиваются входные билеты на объекты Сочинского национального парка 200 руб/чел/объект
Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию, учитывая сезонность, пробки в городе и полноту водопадов
Экскурсию для вас проведу я или другой сертифицированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 2768 туристов
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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3
–
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–
О
Ольга
Прилетев в Сочи, очень захотелось посмотреть за пару тройку дней все и сразу🤣, и лучшим решением было обратиться за помощью к Вам. Посмотрев природные красоты Адлера с Александром, это было читать дальшеуменьшить
восхитительно!!!! Это чудесный человек-приятный собеседник, аккуратное вождение по не простым горным дорогам Адлера, экскурсовод и это всё в одном лице👍👍👍. Тут же мы решились поехать в Абхазию на следующий день-это просто🔥🔥🔥, посмотрели столько красот, что от эмоций было нереальное удовлетворения от проведенного дня!!! Всем огромная рекомендация обращаться к ребятам-это профессионалы своего дела!!!
+2
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И
Ирина
Выбрали этот тур по причине того, что много уже где были в стандартных экскурсиях, а хотелось чего-то нового. И не прогадали! Водитель у нас был Максим, грамотный подход и экскурсовод! Побывали читать дальшеуменьшить
поистине в райских местах, но надо понимать тур будет персональный. От того, что именно вы хотите и будет построен ваш маршрут. Т. е. нас интересовала природа, то и тур лежал по природным объектам. За один день, не получится побывать в разных краях города, в связи с загруженностью дорог и т. п. Машина комфортная, всё безопасно! Тур однозначно рекомендую! Спасибо организатору!
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Дарья
Благодарим Андрея за экскурсию. Все было безупречно. Андрей опытный гид, у которого все продумано до мелочей, от локаций до организации экскурсии. Андрей с большой любовью и уважением рассказывает про свой край — невозможно не влюбиться в живописный Сочи. На экскурсии были с детьми разного возраста (7 и 15 лет).
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Е
Елена
Отличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было очень комфортно, интересно и даже вкусно. Однозначно рекомендую всем эту экскурсию. Организаторам процветания, благодарных туристов и покорения новых вершин!!!!
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Илья
Это был замечательный тур по Сочи! Спасибо большое Андрею, очень хороший гид и опытный водитель. Была нестандартная поездка по туристическим и местным достопримечательностям, много всего узнали и было увлекательно! Обязательно всем советую😊😀
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Наталья
Здравствуйте. Очень интересная, познавательная и красивая экскурсия. От души рекомендую! Огромная благодарность за организацию и отдельно экскурсовору Александру, грамотный, внимательный, замечательный рассказчик, любящий родные края, хороший водитель. Мы прекрасно провели день! Ps: в обед нас очень вкусно накормили в "Гнезде совы"!
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