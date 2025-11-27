6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время природа особенно красива, а условия для путешествия наиболее комфортны. В этот период можно увидеть все природные достопримечательности во всей их красе.

В поисках незабываемых впечатлений? Эта индивидуальная экскурсия на внедорожнике в окрестности Сочи - ваш идеальный выбор.Путешествие начнется с живописных отвесных скал, пройдет через Ахштырское ущелье, зеленые каньоны и водопады, включая

посещение чайных плантаций. Гид расскажет интересные истории о местных легендах, истории зарождения чая в Сочи и значении Олимпиады для города. В завершение дня вас ждет восхитительный вид на вечерний Сочи с горы Ахун. Экскурсия подходит для всех возрастов и гарантирует комфорт и безопасность на каждом этапе пути

Описание экскурсии

Исследовать сочинскую природу с ветерком

Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите живописные отвесные скалы, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочные ущелья, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами. Посетим чайные плантации, и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения вы насладитесь видами вечернего Сочи со смотровых площадок или с городских пляжей.

Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы

Вы не заскучаете в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Легким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдете места, где прошлое живет в камне. А еще я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Подходит экскурсия и для маленьких детей, с нами путешествуют дети любого возраста.

Экскурсия комфорта и безопасна в любую погоду. В наших горах климат более сухой, соответственно, жара переносится легче, чем на море.

Организационные детали