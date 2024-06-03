🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки «Погрузитесь в многовековую историю Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 45 отзывов Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн... Расписание: ежедневно в 10:00 1000 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Красная Поляна: история, природа и архитектура Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии «Я познакомлю вас с главной достопримечательностью Олимпийской столицы и покажу скрытые от глаз туристов места, которые передают дух и историю курорта» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 30 отзывов Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 27 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями Начало: В Адлере или пгт. Сириус «С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек» Расписание: ежедневно в 12:30 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города Начало: У вашего отеля в Адлере Расписание: ежедневно в 12:30 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 5 отзывов Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 11 отзывов Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам... Расписание: ежедневно в 06:30 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер... 17770 15 993 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Мини-группа 9 часов 8 отзывов Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ Начало: в Сириусе, Адлере Расписание: ежедневно в 08:30 2000 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 21 отзыв Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера Начало: КПП отеля или ближайшей остановки «Прогуляетесь по центральной улице Курортного проспекта, где расположены основные достопримечательности: театры, парки, современные высотки и исторические особняки» Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) 1 000 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 6 отзывов Тур в Абхазию на Рицу до 10 человек Начало: Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель «Это одна из главных достопримечательностей Гагры, а вход в нее украшают огромные часы» Расписание: Ежедневно, при наборе группы 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв От озера Рица до скальных монастырей Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи «Также на территории села располагается старый советский объект — форелевое хозяйство, которое сейчас находится на реставрации, мы также сможем с ним ознакомиться» Расписание: По нечетным датам 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Вкусное знакомство с традициями Абхазии Начало: По договорённости 5 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 46 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера) Начало: Сириус «Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город, море и Абхазию» Расписание: с 12:00 до 13:00 зависит от вашего адреса в Адлере 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике Начало: Адлер «Знакомство со «Страной души» и релакс для тела» 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 4 отзыва Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера) Начало: Место вашего проживания в Адлере (авт. остановка) «Что вас ожидает: Обзорная экскурсия начинается с уникального района Мацеста» Расписание: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53) «Экскурсия подойдет для всех любителей современного уличного творчества, а также для тех кто хочет отойти от привычного знакомства с достопримечательностями в Сочи» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час В мире животных или знакомство с фауной Кавказа Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами 13 350 ₽ за всё до 7 чел.

10% скидка Индивидуальная 7 часов Знакомьтесь - Сочи Начало: Заберу на авто «Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет» Расписание: ежедневно,время договорное 17500 15 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа Магия вечернего Сочи Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии Начало: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 4.5 часа Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун Расписание: Среда, Пятница в 13:50 700 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.