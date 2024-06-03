1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Погрузитесь в многовековую историю Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Я познакомлю вас с главной достопримечательностью Олимпийской столицы и покажу скрытые от глаз туристов места, которые передают дух и историю курорта»
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
«Прогуляетесь по центральной улице Курортного проспекта, где расположены основные достопримечательности: театры, парки, современные высотки и исторические особняки»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Тур в Абхазию на Рицу до 10 человек
Начало: Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
«Это одна из главных достопримечательностей Гагры, а вход в нее украшают огромные часы»
Расписание: Ежедневно, при наборе группы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Групповая
10 часов
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«Также на территории села располагается старый советский объект — форелевое хозяйство, которое сейчас находится на реставрации, мы также сможем с ним ознакомиться»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Сириус
«Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город, море и Абхазию»
Расписание: с 12:00 до 13:00 зависит от вашего адреса в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
«Знакомство со «Страной души» и релакс для тела»
2 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Место вашего проживания в Адлере (авт. остановка)
«Что вас ожидает: Обзорная экскурсия начинается с уникального района Мацеста»
Расписание: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
900₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
«Экскурсия подойдет для всех любителей современного уличного творчества, а также для тех кто хочет отойти от привычного знакомства с достопримечательностями в Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь - Сочи
Начало: Заберу на авто
«Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4.5 часа
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
«Адлер относится к старейшим районам Сочи В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ЛЛюбовь23 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
- ЮЮлия22 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ММария14 мая 2024Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
- ЕЕлена10 мая 2024Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
- ТТатьяна10 мая 2024Экскурсовод Лариса-умница, все очень доступно рассказывала! сама экскурсия хорошая, много истории! волшебно все, только на горе Ахун нас встретил жуткий туман и нам не получилось разглядеть виды!
- NNad0681nad9 мая 2024Экскурсия супер! Гид много рассказывала, комфортный минивэн! Полностью довольна. Советую.
- ААнтон6 мая 2024Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
- ЖЖанна5 мая 2024Подвела только погода,очень милый гид и водитель,но всё равно всё отлично и много впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Обзорные»
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