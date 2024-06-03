Обзорные и познавательные экскурсии Адлера

Найдено 26 экскурсий в категории «Обзорные» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Погрузитесь в многовековую историю Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Я познакомлю вас с главной достопримечательностью Олимпийской столицы и покажу скрытые от глаз туристов места, которые передают дух и историю курорта»
8 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500 за человека
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
«Прогуляетесь по центральной улице Курортного проспекта, где расположены основные достопримечательности: театры, парки, современные высотки и исторические особняки»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Тур в Абхазию на Рицу до 10 человек
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Тур в Абхазию на Рицу до 10 человек
Начало: Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
«Это одна из главных достопримечательностей Гагры, а вход в нее украшают огромные часы»
Расписание: Ежедневно, при наборе группы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 900 за человека
От озера Рица до скальных монастырей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«Также на территории села располагается старый советский объект — форелевое хозяйство, которое сейчас находится на реставрации, мы также сможем с ним ознакомиться»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
46 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Сириус
«Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город, море и Абхазию»
Расписание: с 12:00 до 13:00 зависит от вашего адреса в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000 за человека
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
«Знакомство со «Страной души» и релакс для тела»
2 000 за человека
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690 за всё до 5 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
4 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Место вашего проживания в Адлере (авт. остановка)
«Что вас ожидает: Обзорная экскурсия начинается с уникального района Мацеста»
Расписание: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
900 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
«Экскурсия подойдет для всех любителей современного уличного творчества, а также для тех кто хочет отойти от привычного знакомства с достопримечательностями в Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь - Сочи
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь - Сочи
Начало: Заберу на авто
«Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет»
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700 за человека
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
«Адлер относится к старейшим районам Сочи В первой части экскурсии мы пройдемся по территории Старого Адлера и посмотрим на его главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на гореХорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
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    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
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    мест. Подходит новичкам. Но на обеде не стоит заказывать форель. Остался неприятный осадочек именно от обеда, к которому экскурсовод не имеет отношения. было бы неплохо поменять место обеда (по пути на канатную дорогу мест для еды достаточно). Не жалко денег, когда вкусно. А тут у нас была группа коллег из 20 человек, половина заказали форель разлекламированную и она была сухая и с привкусом тины.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
    Экскурсовод Лариса-умница, все очень доступно рассказывала! сама экскурсия хорошая, много истории! волшебно все, только на горе Ахун нас встретил жуткий туман и нам не получилось разглядеть виды!
  • N
    Nad0681nad
    9 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
    Экскурсия супер! Гид много рассказывала, комфортный минивэн! Полностью довольна. Советую.
  • А
    Антон
    6 мая 2024
    Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
    Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    5 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
    Подвела только погода,очень милый гид и водитель,но всё равно всё отлично и много впечатлений

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
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  4. Приключение в окрестностях Большого Сочи
  5. Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Обзорные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 450 до 19 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Изучение достопримечательностей города Адлера нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Адлере много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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