15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи.

За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку.

Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов

Что вас ожидает

Красная поляна и Роза Хутор
Вы отправитесь в живописную Красную поляну, узнавая по дороге об истории этой местности и современных событиях. Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня. А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор.

Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун
Вы окажетесь у одного из самых длинных подвесных мостов в мире, который расположен над живописным ущельем. Можно будет прогуляться по мосту (прогулка для смелых!) или даже решиться прыгнуть на «тарзанке» или прокатиться на качелях. В любом случае, здесь интересно наблюдать за эмоциями экстремалов. Следующая остановка — гора Ахун: с местной смотровой башни вы полюбуетесь видами побережья Большого Сочи.

Центр Сочи и Олимпийский парк
Вы проедете по историческому центру города, слушая рассказы о его возникновении, развитии и истории, происходящей на наших глазах. Прогуляетесь в районе порта, полюбуетесь белыми яхточками и зданием морского вокзала. Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером).

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которые готовы к насыщенной поездке и долгой дороге (часть которой проходит по серпантину).

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям.
  • В стоимость входят транспортные расходы и услуги гида на 8 часов (доплата за час — от 300 руб. в зависимости от изменения маршрута).
  • В стоимость не включено: билет на канатную дорогу (1590 руб.), билет на смотровую площадку на горе Ахун (100 руб.), билет в Скайпарк (1250 руб.), обед. Посещение всех платных объектов по желанию.
  • Экскурсия может начаться из Сочи (доплата 1000 руб.).
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Весь Сочи за 8 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте! Я Дмитрий, живу в Сочи и с удовольствием покажу вам всё самое красивое и интересное в этом городе! Я люблю Сочи, горы, море, знаю историю города, также могу рассказать много интересного о жизни и отдыхе. Занимаюсь только индивидуальными экскурсиями, маршрут подбираю под ваши пожелания и возможности. Наше путешествие не статично, мы можем изменить его в любой момент. До встречи в Сочи!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
22 октября 2019 года, мы с супругой провели 10 незабываемых экскурсионных часов с гидом Дмитрием. Увидели все красоты гор Красной поляны, посетили водопады, получили дозу адреналина в Скайпарке и прогулялись по Сочи. Дмитрий очень подробно рассказывал про историю возникновения и развития каждого посещаемого нами места, перевозя нас на комфортабельном авто от одного к другому. Единственное о чём мы жалеем, что этот день очень быстро прошёл. Дмитрию огромное спасибо, Трипстер - отличный портал! Буду рекомендовать Вас друзьям. До новых встреч.
1 сентября 2019
Экскурсия с Дмитрием оставила море положительных эмоций! Мы с сыном (10 лет) с удовольствием послушали интересные истории об этом удивительном крае! Сам формат экскурсии очень понравился, т.к. было ощущение, что Дмитрий встретил нас как своих друзей и показал все самое интересное! Спасибо!
Юлия
23 августа 2019
Впечатления самые положительные - как от экскурсии, так и от самого Дмитрия! Видно, что человек любит свою профессию и полностью отдается делу! Подстроился под наш темп, никуда не торопил, с удовольствием изменил маршрут по нашим пожеланиям. Все остались довольны и ребенок и взрослые! Спасибо Вам большое!
30 июня 2019
Замечательная экскурсия. Отличный гид. Мы получили незабываемые впечатления и очень меого полезной и интересной информации. Спасибо Дмитрию за эту увлекательную и незабываемую экскурсию!!!!
29 апреля 2019
Наша ознакомительная экскурсия началась с олимпийских объектов. К огромному сожалению, фонтаны закрыли на профилактику и увидеть их красоту оказалось невозможно. После поехали на Розу Хутор, потом в Горки Город, где и поднимались на пик 2200м. Какое великолепие – горы моя любовь! Самое прекрасное впечатление именно от них!!! Следующим пунктом была гора Ахун, направляясь к ней остановились посмотреть на смельчаков из Скай-парка. Потом Сочи.
Особенно хочу отметить, Дмитрий ведет машину спокойно и уверенно. Для меня это важно, поэтому поездка была комфортной. Хорошо, что начинается и заканчивается экскурсия там, где вам нужно, очень удобно.
9 апреля 2019
Всё очень понравилось, Дмитрий прекрасный экскурсовод, любящий свою работу, полный энергии и позитива. Рекомендую всем-вы не пожалеете!
29 ноября 2018
Отличная экскурсия! Большое спасибо Дмитрию! Учитывая что мы попросили его сократить время экскурсии, посмотрели очень много. Все было интересно. Общение проходило в формате занимательной беседы старых друзей. Дмитрий очень гибок к пожеланиям клиентов, без ущерба для самой экскурсии. Однозначно могу посоветовать эту экскурсию как людям которые стеснены во времени ( за один день самостоятельно столько не узнаешь и не увидишь), так и людям которым необходима вводная информация для самостоятельного более тщательного осмотра или посещения достопримечательностей. Были в Сочи один день, и благодаря такой экскурсии хотим ещё сюда приехать на более длительный срок. Рекомендую!
26 октября 2018
Экскурсия хорошая! За день можно посмотреть все знаковые достопримечательности. Правда нам с погодой не очень повезло)) но это от гида не зависит!
25 октября 2018
Восторг! Были в Сочи в июле. Были первый раз в жизни проездом на 12 часов. Дмитрий встретил нас в аэропорту, туда же и вернул ( как мы просили). Учел наши пожелания (без Скайпарка). Не смотря на ливень, экскурсия нам показалась просто потрясающей! Отличный рассказ, великолепные виды, интересные места, вкусная еда! В 8 часов мы не уложились. Экскурсия заняла чуть больше 10 часов. Даже 13-летний племянник в полном восторге. Если честно, ожидали мы гораздо меньшего. Дмитрий, спасибо Вам огромное!
21 октября 2018
Всё понравилось!Полны впечатлений. С погодой повезло, людей было мало, полные позитива и уставшие были доставлены до отеля.Сэкономили много времени, что для нас было важно.
Ещё 5 отзывов

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