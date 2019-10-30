15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красная поляна и Роза Хутор

Вы отправитесь в живописную Красную поляну, узнавая по дороге об истории этой местности и современных событиях. Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня. А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор.

Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун

Вы окажетесь у одного из самых длинных подвесных мостов в мире, который расположен над живописным ущельем. Можно будет прогуляться по мосту (прогулка для смелых!) или даже решиться прыгнуть на «тарзанке» или прокатиться на качелях. В любом случае, здесь интересно наблюдать за эмоциями экстремалов. Следующая остановка — гора Ахун: с местной смотровой башни вы полюбуетесь видами побережья Большого Сочи.

Центр Сочи и Олимпийский парк

Вы проедете по историческому центру города, слушая рассказы о его возникновении, развитии и истории, происходящей на наших глазах. Прогуляетесь в районе порта, полюбуетесь белыми яхточками и зданием морского вокзала. Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером).

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которые готовы к насыщенной поездке и долгой дороге (часть которой проходит по серпантину).