Сергей Х. – Гид из Адлера

Пейзажи с высоты всегда завораживают.



Так можно рассмотреть все детали города и открыть новые ракурсы для себя.



Со мной вы прокатитесь от Лазаревского до Красной Поляны и поднимитесь на самые лучшие смотровые площадки Сочи.



С высоты вам откроются невероятные пейзажи.



Не забудьте взять камеру, чтобы запечатлеть эту красоту.



Конечно же, наша экскурсия ⛳ не обойдется без дегустаций — вы попробуете кавказскую кухню 🥧 и местные вина.