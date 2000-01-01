ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

Сергей Х.
Сергей Х. – Гид из Адлера
Пейзажи с высоты всегда завораживают.

Так можно рассмотреть все детали города и открыть новые ракурсы для себя.

Со мной вы прокатитесь от Лазаревского до Красной Поляны и поднимитесь на самые лучшие смотровые площадки Сочи.

С высоты вам откроются невероятные пейзажи.

Не забудьте взять камеру, чтобы запечатлеть эту красоту.

Конечно же, наша экскурсия ⛳ не обойдется без дегустаций — вы попробуете кавказскую кухню 🥧 и местные вина.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

Что вы увидите

  • видовая башня «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровая башня на горе Ахун, смотровая площадка на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, центр Сочи, Дачу Квитка, чайные плантации, Чертовы ворота
  • Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день

Что вас ожидает:

  • Окунетесь в живописном источнике Чертовы вороты.
  • Сделаете незабываемые фото у Храма Святого Князя Владимира, видовой башне «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровой башне на горе Ахун, на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, замке полковника Квитка.
  • Попробуете традиционные кавказские блюда: хачапури, хинкали и др. вино 🍷 и напитки.
  • Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день, самые живописные чайные поля на Мацесте. Познакомимся с греческой культурой Красной Поляны; Также можно будет прокатится на ноу-хау в Роза Хутор – родельбане.
  • Научимся определять и узнавать любое растение, которое Вам приглянулось;
  • По пути я покажу вам, где можно купить самые лучшие в этих местах сувениры 🎁, домашние вина, мёд и копченые сыры.
  • В ходе экскурсии 🧭 я расскажу, как развивался г. Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, о культуре и кухне 🥧 местных жителей. Вы узнаете о военных и мирных временах, о том, когда Сочи был независимой республикой в царские времена, о природных особенностях региона.
  • Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от красоты панорам местной природы и архитектуры, душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Организационные детали:

    Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    Что не входит
    • Дополнительные расходы (по желанию):вход Skypark – 1500 руб
    • канатная дорога в Красной поляне ~ 1300 руб.
    • катание на родельбане 550 руб. Обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб. вход на башню на горе Ахун 100 руб.
    Начало
    🚩 Начало экскурсии от отеля, где остановились турист
    Место завершения
    🏁 Отель, где остановились туристы
    ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
    ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
    ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
    ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
    ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сергей Х.
    Сергей Х.
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