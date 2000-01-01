видовая башня «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровая башня на горе Ахун, смотровая площадка на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, центр Сочи, Дачу Квитка, чайные плантации, Чертовы ворота
Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день
Что вас ожидает:
Окунетесь в живописном источнике Чертовы вороты.
Сделаете незабываемые фото у Храма Святого Князя Владимира, видовой башне «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровой башне на горе Ахун, на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, замке полковника Квитка.
Попробуете традиционные кавказские блюда: хачапури, хинкали и др. вино 🍷 и напитки.
Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день, самые живописные чайные поля на Мацесте. Познакомимся с греческой культурой Красной Поляны; Также можно будет прокатится на ноу-хау в Роза Хутор – родельбане.
Научимся определять и узнавать любое растение, которое Вам приглянулось;
По пути я покажу вам, где можно купить самые лучшие в этих местах сувениры 🎁, домашние вина, мёд и копченые сыры.
В ходе экскурсии 🧭 я расскажу, как развивался г. Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, о культуре и кухне 🥧 местных жителей. Вы узнаете о военных и мирных временах, о том, когда Сочи был независимой республикой в царские времена, о природных особенностях региона.
Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от красоты панорам местной природы и архитектуры, душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.
Организационные детали:
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
Дополнительные расходы (по желанию):вход Skypark – 1500 руб
канатная дорога в Красной поляне ~ 1300 руб.
катание на родельбане 550 руб. Обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб. вход на башню на горе Ахун 100 руб.
Начало
🚩 Начало экскурсии от отеля, где остановились турист
Место завершения
🏁 Отель, где остановились туристы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.