Смотровые площадки Адлера

Найдено 53 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
101 отзыв
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство»
8 000 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Ущелье Ахцу и смотровую площадку с потрясающими видами Кавказского хребта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Мы побываем на двух его самых живописных смотровых площадках»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
«На пути в Красную Поляну нам встретится ущелье Ахцу, со смотровой площадки которого открывается головокружительный вид на реку Мзымту, Главный Кавказский хребет и Скайпарк»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
«По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«Смотровая «Я люблю Гагру», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Смотровая площадка над озером Рица, водопады Молочный, Мужские и Девичьи слезы — 300 руб»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«смотровую площадку ущелья Ах-Цу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Смотровая площадка «Прощай, родина»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр – природное карстовое ущелье»
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
«На смотровой площадке будем любоваться красотами Кавказских гор, делать памятные фото и пить кофе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
«Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
«А также мы покажем вам: водопады Девичьи и мужские слезы, Юпшарский каньон и смотровую площадку Прощай, Родина»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Подъём на смотровую площадку выше озера Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
«Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы»
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
«Я покажу вам невероятный Ахштырский каньон в селе Казачий брод, познакомлю с горными курортами, построенными к Олимпиаде 2014 года, отвезу вас на лучшие смотровые площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Сталинская дача в селе Холодная Речка и смотровая площадка над озером Рица (по желанию)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Также запланирована остановка на обзорной площадке с одной из самых впечатляющих панорам в регионе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900 за человека
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«С высоты ее смотровой башни полюбуемся Черноморским побережьем и горами Кавказского хребта»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
    В полном восторге от экскурсии! Спасибо Дамею за исключительно положительные эмоции. Рассказывал интересно,с юмором. Завозил в места торговли только по нашей
    читать дальше

    инициативе, никаких навязываний услуг. Сделал миллион фото и несколько потрясающих видео в топовых местах. Только позитив). При этом огромный плюс комфортная машина с люком, зарядками и водичкой)

    В полном восторге от экскурсии!В полном восторге от экскурсии!В полном восторге от экскурсии!В полном восторге от экскурсии!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
    читать дальше

    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
    читать дальше

    вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром.

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
    читать дальше

    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. Озеро Рица и окрестности
  4. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
  5. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 53 экскурсии от 450 до 19 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 53 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 1321 ⭐ отзыв, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам