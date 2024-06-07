Смотровые площадки Адлера

1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство»
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Ущелье Ахцу и смотровую площадку с потрясающими видами Кавказского хребта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Мы побываем на двух его самых живописных смотровых площадках»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
«На пути в Красную Поляну нам встретится ущелье Ахцу, со смотровой площадки которого открывается головокружительный вид на реку Мзымту, Главный Кавказский хребет и Скайпарк»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
«По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«Смотровая «Я люблю Гагру», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Смотровая площадка над озером Рица, водопады Молочный, Мужские и Девичьи слезы — 300 руб»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«смотровую площадку ущелья Ах-Цу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Смотровая площадка «Прощай, родина»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр – природное карстовое ущелье»
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
«На смотровой площадке будем любоваться красотами Кавказских гор, делать памятные фото и пить кофе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
«Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
«А также мы покажем вам: водопады Девичьи и мужские слезы, Юпшарский каньон и смотровую площадку Прощай, Родина»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Подъём на смотровую площадку выше озера Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
«Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы»
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
«Я покажу вам невероятный Ахштырский каньон в селе Казачий брод, познакомлю с горными курортами, построенными к Олимпиаде 2014 года, отвезу вас на лучшие смотровые площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Сталинская дача в селе Холодная Речка и смотровая площадка над озером Рица (по желанию)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Также запланирована остановка на обзорной площадке с одной из самых впечатляющих панорам в регионе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«С высоты ее смотровой башни полюбуемся Черноморским побережьем и горами Кавказского хребта»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024В полном восторге от экскурсии! Спасибо Дамею за исключительно положительные эмоции. Рассказывал интересно,с юмором. Завозил в места торговли только по нашей
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ДДенис3 июня 2024Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ВВалентина2 июня 2024Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Смотровые площадки»
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