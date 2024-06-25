1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:30
8 июля в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:45
4 июля в 06:45
1 900₽ за человека
Билеты
9 часов
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
Расписание: Ежедневно с 10:00 +- из центра Сочи, 11:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за билет
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
Начало: Центр Сочи
Расписание: ПН СР ЧТ после 14-00 СБ после 12-00, ВС с 9-00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав25 июня 2024Отличная вышла поездка. Сергей отлично всё организовал и по времени и по местам, многое рассказал, отвечал на интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Разумеется намного лучше, чем в маршрутке или автобусе. Однозначно рекомендую этот вариант поездки в Абхазию!
- ААлександра20 июня 2024Экскурсия отличная! Вечером позвонили, рассказали, когда и откуда нас заберет автобус, чтобы довезти до КПП на границе. На границе нас
- ЛЛюдмила7 июня 2024Спасибо, нашему экскурсоводу Сергею! Главная его задача, и не мы ему ее поставили) чтобы нам понравилось и он с этим превосходно справился! Сергей постарался показать самые красивые смотровые площадки, был предупредителен, предлагал идеи и это здорово. Спасибо!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
- ООльга4 мая 2024Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна. Очень впечатлила Новоафонская пещера своей красотой и размерами! Были с дочерью подростком, ей тоже было интересно. Рекомендуем посещение Абхазии с Анной!
- ООльга9 марта 2024Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались
- ЮЮрий28 января 2024Анна - отличная рассказчица с хорошим литературным языком, знает и любит историю и современную жизнь Абхазии, хороший водитель, который везде успеет! Рекомендуем и сохраняем контакт))
- ННаталья18 ноября 2023Были в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти места очень хорошо, сможет правильно
- ММария1 сентября 2023Большое спасибо, хорошая экскурсия, гид Яков - профессионал своего дела, очень интересно рассказывал 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из центра»
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