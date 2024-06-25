Экскурсии из центра Адлера

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
29 отзывов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:30
8 июля в 04:30
1485013 365 за всё до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 800 за всё до 4 чел.
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:45
4 июля в 06:45
1 900 за человека
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Билеты
9 часов
40 отзывов
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
Расписание: Ежедневно с 10:00 +- из центра Сочи, 11:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за билет
Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
Начало: Центр Сочи
Расписание: ПН СР ЧТ после 14-00 СБ после 12-00, ВС с 9-00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    25 июня 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Отличная вышла поездка. Сергей отлично всё организовал и по времени и по местам, многое рассказал, отвечал на интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Разумеется намного лучше, чем в маршрутке или автобусе. Однозначно рекомендую этот вариант поездки в Абхазию!
  • А
    Александра
    20 июня 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия отличная! Вечером позвонили, рассказали, когда и откуда нас заберет автобус, чтобы довезти до КПП на границе. На границе нас
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    забрали гиды и после прохождения паспортного контроля рассадили в другие автобусы. По пути заехали на «миллион» дегустаций вина, сыра, мяса, меда. Мед, и правда неплохой. Приехали в Сухум, прогулялись по набережной, выпили кофе на Брехаловке. Затем мы поехали в Черниговку. Вот где красота! Прогулялись по живописным уголкам, поехали в столовую, где кормят отвратительным шашлыком. Но форель вкусная. Потом нас отвезли в Кындыг и дали полтора часа на купание в термальных источниках. А, еще перед этим завозили в Драндский собор, но он не впечатлил. Понравилась только купель с ледяной водой. Очень освежает в жару. В целом экскурсия интересная, Абхазия такая загадочная страна, гид Яна- интересно рассказывала, отлично организовала группу, довольно твердо настаивала на дисциплине, что очень радовало, не приходилось ждать «опоздунов». Но у нас случился один неприятный момент, оставивший осадочек от всей экскурсии. Это оплата. По ваучеру, нам нужно было доплатить 2700, и ПО ЖЕЛАНИЮ оплатить термальные источники. В принципе, именно эта возможность и привлекала, так как сыну нельзя купаться в источниках по медицинским показананиям, но экскурсовод сказала, что в нашу экскурсию оплата за источники уже входит, и не волнует. Дозвониться до менеджеров, чтобы уточнить этот вопрос так и не удалось. Переплатили знатно, но ладно.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Спасибо, нашему экскурсоводу Сергею! Главная его задача, и не мы ему ее поставили) чтобы нам понравилось и он с этим превосходно справился! Сергей постарался показать самые красивые смотровые площадки, был предупредителен, предлагал идеи и это здорово. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна. Очень впечатлила Новоафонская пещера своей красотой и размерами! Были с дочерью подростком, ей тоже было интересно. Рекомендуем посещение Абхазии с Анной!
    Остались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманнаОстались довольны поездкой. Узнали много интересных фактов об Абхазии. Природа великолепна. Экскурсия хорошо организована и продуманна
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались
  • Ю
    Юрий
    28 января 2024
    В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    Анна - отличная рассказчица с хорошим литературным языком, знает и любит историю и современную жизнь Абхазии, хороший водитель, который везде успеет! Рекомендуем и сохраняем контакт))
    Анна - отличная рассказчица с хорошим литературным языком, знает и любит историю и современную жизнь Абхазии
  • Н
    Наталья
    18 ноября 2023
    В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    Были в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти места очень хорошо, сможет правильно
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    распланировать наш день, чтобы побольше успеть посмотреть, при этом мы не будем зависеть от груупы, а только от себя. Вс сложилось прекрасно, несмотря на то, что были в конце октября, повезло с погодой, быстро прошли таможню, поездка на авто уверенная и безопасная, еще и с информацией об увиденном, о языке, истории, традициях. Прекрасная природа, удивительные пещеры, интересные исторические места. Рекомендую!

    Были в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти местаБыли в Абхазии впервые, поэтому решили, что нам будет комфортнее с человеком, который знает эти места
  • М
    Мария
    1 сентября 2023
    Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Большое спасибо, хорошая экскурсия, гид Яков - профессионал своего дела, очень интересно рассказывал 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
  2. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
  3. Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  4. Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
  5. Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 14 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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