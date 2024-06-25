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забрали гиды и после прохождения паспортного контроля рассадили в другие автобусы. По пути заехали на «миллион» дегустаций вина, сыра, мяса, меда. Мед, и правда неплохой. Приехали в Сухум, прогулялись по набережной, выпили кофе на Брехаловке. Затем мы поехали в Черниговку. Вот где красота! Прогулялись по живописным уголкам, поехали в столовую, где кормят отвратительным шашлыком. Но форель вкусная. Потом нас отвезли в Кындыг и дали полтора часа на купание в термальных источниках. А, еще перед этим завозили в Драндский собор, но он не впечатлил. Понравилась только купель с ледяной водой. Очень освежает в жару. В целом экскурсия интересная, Абхазия такая загадочная страна, гид Яна- интересно рассказывала, отлично организовала группу, довольно твердо настаивала на дисциплине, что очень радовало, не приходилось ждать «опоздунов». Но у нас случился один неприятный момент, оставивший осадочек от всей экскурсии. Это оплата. По ваучеру, нам нужно было доплатить 2700, и ПО ЖЕЛАНИЮ оплатить термальные источники. В принципе, именно эта возможность и привлекала, так как сыну нельзя купаться в источниках по медицинским показананиям, но экскурсовод сказала, что в нашу экскурсию оплата за источники уже входит, и не волнует. Дозвониться до менеджеров, чтобы уточнить этот вопрос так и не удалось. Переплатили знатно, но ладно.