На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь в компании опытного водителя по всем красивейшим местам Сочи: набережным и живописным улицам.
Остановитесь в Морском порте для небольшой прогулки, подниметесь на башню Панорама и выпьете кофе с великолепным видом на город.
Остановитесь в Морском порте для небольшой прогулки, подниметесь на башню Панорама и выпьете кофе с великолепным видом на город.
Описание экскурсии
Сочи с нового ракурса
Сочи — идеальное место для мотопрогулки. Здесь тепло, живописно, аутентично и по вечерам нет сумасшедшего трафика. Вы прокатитесь по городу, рассматривая здания в стиле ампир и наслаждаясь ламповой атмосферой. Погуляете по Морскому порту и подниметесь на башню Панорама, откуда открываются шикарные виды на окрестности. Обещаем, что будем весело, безопасно и комфортно!
Организационные детали
- Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» в Адлере или в Хосте — от ворот вашего отеля/дома
- Общая протяженность пути — 80 км
- Вы едете пассажиром, за рулем — опытный гид-водитель
- Девушкам можно в платьях и на каблуках
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 120 кг. Подходит для людей с инвалидностью.
- Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Старт из Адлера/Сириуса/Хосты
|6750 ₽
|Старт из Красной поляны
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны, Роза Хутор, а вечером уже на закате была поездка до Сочи. Спасибо большое за невероятные эмоции от новых приключений. Весь день был на мотоцикле 🤩
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Д
Для меня уже стало традицией, если я отдыхаю в Сочи, то в мою программу входит обязательно мотопрогулка! Всё всегда проходит на высшем уровне! Отличные, опытные парни! Всегда очень интересно, весело
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С
Дата посещения: 14 июн 2025
Прокатились по ночному Сочи. Поездка максимально комфортная. Гиды-водители профессионалы- все обьяснили, позаботились о безопасности Ощущение свободы, ветер в лицо и адреналин зашкаливают!
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К
Дата посещения: 6 июн 2025
Экскурсия полный восторг! Ребята покатали с ветерком и показали вечерний Сочи. Мотоциклы - огонь! Атмосфера просто бомбическая!
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Очень круто! Классный и очень комфортный мот, в котором я чувствовала себя как королева! Прекрасный водитель Андрей, отдельная ему благодарность, позитивный, добрый и лёгкий в общении человек! Прокатил с ветерком,
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Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при максимальной безопасности) с информативностью. Более того, Станислав не просто отличный водитель, но и уверенный
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