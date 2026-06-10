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Пассажиром на комфортабельном мотоцикле - по Сочи

Прокатиться с ветерком по улицам города, останавливаясь в самых ярких точках
На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь в компании опытного водителя по всем красивейшим местам Сочи: набережным и живописным улицам.

Остановитесь в Морском порте для небольшой прогулки, подниметесь на башню Панорама и выпьете кофе с великолепным видом на город.
5
16 отзывов
Пассажиром на комфортабельном мотоцикле - по Сочи
Пассажиром на комфортабельном мотоцикле - по Сочи
Пассажиром на комфортабельном мотоцикле - по Сочи

Описание экскурсии

Сочи с нового ракурса

Сочи — идеальное место для мотопрогулки. Здесь тепло, живописно, аутентично и по вечерам нет сумасшедшего трафика. Вы прокатитесь по городу, рассматривая здания в стиле ампир и наслаждаясь ламповой атмосферой. Погуляете по Морскому порту и подниметесь на башню Панорама, откуда открываются шикарные виды на окрестности. Обещаем, что будем весело, безопасно и комфортно!

Организационные детали

  • Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» в Адлере или в Хосте — от ворот вашего отеля/дома
  • Общая протяженность пути — 80 км
  • Вы едете пассажиром, за рулем — опытный гид-водитель
  • Девушкам можно в платьях и на каблуках
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 120 кг. Подходит для людей с инвалидностью.
  • Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Хосты6750 ₽
Старт из Красной поляны13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Кристина
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны, Роза Хутор, а вечером уже на закате была поездка до Сочи. Спасибо большое за невероятные эмоции от новых приключений. Весь день был на мотоцикле 🤩
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
По началу было немного страшно на мотоцикле, но потом было очень круто. Катались до Красной поляны,
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Д
Для меня уже стало традицией, если я отдыхаю в Сочи, то в мою программу входит обязательно мотопрогулка! Всё всегда проходит на высшем уровне! Отличные, опытные парни! Всегда очень интересно, весело
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и позитивно проходит поездка! Если вы ещё думаете ехать или нет, то мой совет "Не думайте! Бронируйте прямо сейчас и наслаждайтесь поездкой без пробок и с ветерком! “ В любое время года 😉

Для меня уже стало традицией, если я отдыхаю в Сочи, то в мою программу входит обязательно
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С
Дата посещения: 14 июн 2025
Прокатились по ночному Сочи. Поездка максимально комфортная. Гиды-водители профессионалы- все обьяснили, позаботились о безопасности Ощущение свободы, ветер в лицо и адреналин зашкаливают!
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К
Дата посещения: 6 июн 2025
Экскурсия полный восторг! Ребята покатали с ветерком и показали вечерний Сочи. Мотоциклы - огонь! Атмосфера просто бомбическая!
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Елена
Очень круто! Классный и очень комфортный мот, в котором я чувствовала себя как королева! Прекрасный водитель Андрей, отдельная ему благодарность, позитивный, добрый и лёгкий в общении человек! Прокатил с ветерком,
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почувствовала вот именно то удовольствие от мотопрогулки, что и хотела! Прочувствовала атмосферу города Сочи, что захотелось сюда возвращаться ещё и ещё! Очень понравился маршрут и панорамное кафе где мы пили кофе с прекрасным видом на весь город! Настроение после прогулки на все 100! Спасибо большое!

Очень круто! Классный и очень комфортный мот, в котором я чувствовала себя как королева! Прекрасный водитель
Очень круто! Классный и очень комфортный мот, в котором я чувствовала себя как королева! Прекрасный водитель
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Ольга
Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при максимальной безопасности) с информативностью. Более того, Станислав не просто отличный водитель, но и уверенный
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гид, чувствующий кадр фотограф и приятный собеседник☝️😄. Вождение и общение очень комфортные).
Обязательно съездим на другие экскурсии при следующем посещении Сочи.
Продвижения Вам и реализации творческих планов! А так же успехов в занятиях на фортепиано😉

Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при
Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при
Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при
Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при
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