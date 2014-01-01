Alexey проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Южная столица

Я покажу вам Сочи таким, каким его знают местные. Вы увидите не только главные достопримечательности, но и менее известные уголки, услышите таинственные городские легенды и забавные истории о выдающихся жителях, а также погрузитесь в атмосферу колоритной курортной столицы России. В наше программе:

Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун

Осмотр заброшенного санатория им. С.Орджоникидзе, где отдыхали знаменитые персоны и снимались культовые кинокартины

Прогулка по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера

Неспешный променад вдоль живописной набережной и изящного морского порта

Время отдыха

Вы полакомитесь сочным шашлыком и местной форелью на гриле в аутентичном ресторане традиционной кухни, а после отправитесь на морскую прогулку. Рассекая лазурные воды на быстром катере вы ощутите себя настоящим капитаном, который спешит навстречу приключениям. Если повезет, нас будут сопровождать самые умные и красивые обитатели сочинского подводного мира — игривые дельфины.