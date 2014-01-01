Alexey проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Открытка из Сочи

Увидеть визитные карточки города, узнать его удивительную историю и попробовать блюда местной кухни

Alexey
Задать вопрос
Alexey – представитель гидов
Сочи — это не только солнце ☀️, море 🌊 и вековые леса, но также настоящий музей советской эпохи.

Вы увидите старинный порт и легендарный санаторий, по которому прогуливался старик Хоттабыч, совершите променад по живописной набережной и пообедаете в знаменитом кафе «Пацха».

7500 за экскурсию

Открытка из Сочи
Открытка из Сочи

Что вас ожидает

Южная столица
Я покажу вам Сочи таким, каким его знают местные. Вы увидите не только главные достопримечательности, но и менее известные уголки, услышите таинственные городские легенды и забавные истории о выдающихся жителях, а также погрузитесь в атмосферу колоритной курортной столицы России. В наше программе:

  • Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун
  • Осмотр заброшенного санатория им. С.Орджоникидзе, где отдыхали знаменитые персоны и снимались культовые кинокартины
  • Прогулка по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера
  • Неспешный променад вдоль живописной набережной и изящного морского порта

Время отдыха
Вы полакомитесь сочным шашлыком и местной форелью на гриле в аутентичном ресторане традиционной кухни, а после отправитесь на морскую прогулку. Рассекая лазурные воды на быстром катере вы ощутите себя настоящим капитаном, который спешит навстречу приключениям. Если повезет, нас будут сопровождать самые умные и красивые обитатели сочинского подводного мира — игривые дельфины.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в Красной Поляне, в Сочи или Адлере
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи
Открытка из Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!
Напишите мне

Alexey проводит ещё 1 экскурсию

В горы! Поездка к красотам Красной поляныВ горы! Поездка к красотам Красной поляныВ горы! Поездка к красотам Красной поляны
7600 за экскурсию
6 часов
Насладиться головокружительными видами, узнать об олимпийском наследии и посетить Ахштырскую пещеру
Голубые вершины, бурные реки и уютные курорты — мы исследуем главные достопримечательности Красной поляны. Кроме пейзажей, от которых захватывает дух, вас ждут рассказ о местных жителях и событиях Олимпиады-2014, сюжеты о жизни неандертальцев в Ахштырской пещере и целебная вода из источника «Медвежий угол».

Индивидуальные экскурсии в Адлере

Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
5500 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
Среди строгих гоp Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна, в былые времена — Романовск. Я познакомлю вас с главной достопримечательностью Олимпийской столицы и покажу скрытые от глаз туристов места, которые передают дух и историю курорта. Посёлок и Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье, смотровая с захватывающим видом и Форелевое хозяйство — будет насыщенно и очень живописно!
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалыДва в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалыДва в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
2400 за человека
6 часов
4 отзыва
Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы
Приглашаю отвлечься ненадолго от курортной приморской суеты и провести день в царстве живописных водопадов, величественных скал, поросших мхом ущелий и горных рек. Во время похода я не дам вам заскучать и расскажу об особенностях кавказской природы, местных обычаях и своеобразии южного менталитета!
Джип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого Сочи
15000 за экскурсию
9 часов
8 отзывов
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест. Путешествие на джипе позволит вам преодолеть бездорожье и увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов. От отвесных гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи. Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
Автомобильное путешествие из Адлера в СочиАвтомобильное путешествие из Адлера в СочиАвтомобильное путешествие из Адлера в Сочи
5000 за экскурсию
5 часов
Самые интересные места Старого и современного города на обзорной экскурсии
Вы узнаете, почему реки, горы и районы Большого Сочи имеют древние черкесские названия. Погрузитесь в многовековую историю Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером!
Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
11000 ₽
9900 за экскурсию
9 часов
4 отзыва
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и ГаграВ Абхазию из Адлера: Новый Афон и ГаграВ Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
От 7400 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Поездка в Абхазию — это обязательный пункт путешествия в Сочи! Во время нашего автотура вы увидите главные места республики: курортная Гагра, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи Страны души. Я расскажу всё об этих местах и вы проникнетесь колоритом Абхазии.

Выбирайте и другие экскурсии в Адлере