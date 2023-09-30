Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»

Познакомиться с обитателями субтропиков в активном формате и получить новые знания

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Ответы на вопросы
Вы устали от однообразных и нудных экскурсий? Мы знаем, поэтому предлагаем необычный квест, который точно понравится детям! Из чего был сделан Ноев ковчег? Какой секретный ингредиент нужен, чтобы приготовить лимонад? На эти и другие вопросы ребята сами найдут ответы, выполняя интересные задания. Такой формат не только оживит ваш отдых, но и расширит кругозор!
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Уроки зельеварения: детский квест по парку «Южные Культуры»
Ближайшие даты:
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучные факты

Сначала гид расскажет любопытные факты о 10 самых ярких представителях парка «Южные культуры». А вам нужно будет запомнить не только теорию, но и расположение растений на территории.

Угадай растение

Затем начнётся активная часть. Ребятам предстоит понять, какое растение изображено на карточке, вспомнить, где оно находится, и принести фотографию всей команды на фоне этого растения. Во время квеста дети узнают, из какой древесины был сделан Ноев ковчег, где в парке спряталось растение, из плодов которого легко сделать вкусный щербет, как приготовить лимонад и многое другое. Разгадать тайны им помогут наводящие вопросы гида.

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на детей от 8 до 15 лет
  • Вход в парк оплачивается отдельно на кассе (300 руб. — взрослый и 150 руб. — детский). Билет для гида входит в стоимость экскурсии.
  • Важно: по парку разрешено только ходить (не бегать)

в субботу и воскресенье в 10:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у нижнего входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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