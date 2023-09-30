Вы устали от однообразных и нудных экскурсий? Мы знаем, поэтому предлагаем необычный квест, который точно понравится детям! Из чего был сделан Ноев ковчег? Какой секретный ингредиент нужен, чтобы приготовить лимонад? На эти и другие вопросы ребята сами найдут ответы, выполняя интересные задания. Такой формат не только оживит ваш отдых, но и расширит кругозор!

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Описание

Что вас ожидает

Нескучные факты

Сначала гид расскажет любопытные факты о 10 самых ярких представителях парка «Южные культуры». А вам нужно будет запомнить не только теорию, но и расположение растений на территории.

Угадай растение

Затем начнётся активная часть. Ребятам предстоит понять, какое растение изображено на карточке, вспомнить, где оно находится, и принести фотографию всей команды на фоне этого растения. Во время квеста дети узнают, из какой древесины был сделан Ноев ковчег, где в парке спряталось растение, из плодов которого легко сделать вкусный щербет, как приготовить лимонад и многое другое. Разгадать тайны им помогут наводящие вопросы гида.

Организационные детали