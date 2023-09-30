Познакомиться с обитателями субтропиков в активном формате и получить новые знания
Вы устали от однообразных и нудных экскурсий? Мы знаем, поэтому предлагаем необычный квест, который точно понравится детям! Из чего был сделан Ноев ковчег? Какой секретный ингредиент нужен, чтобы приготовить лимонад? На эти и другие вопросы ребята сами найдут ответы, выполняя интересные задания. Такой формат не только оживит ваш отдых, но и расширит кругозор!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучные факты
Сначала гид расскажет любопытные факты о 10 самых ярких представителях парка «Южные культуры». А вам нужно будет запомнить не только теорию, но и расположение растений на территории.
Угадай растение
Затем начнётся активная часть. Ребятам предстоит понять, какое растение изображено на карточке, вспомнить, где оно находится, и принести фотографию всей команды на фоне этого растения. Во время квеста дети узнают, из какой древесины был сделан Ноев ковчег, где в парке спряталось растение, из плодов которого легко сделать вкусный щербет, как приготовить лимонад и многое другое. Разгадать тайны им помогут наводящие вопросы гида.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на детей от 8 до 15 лет
- Вход в парк оплачивается отдельно на кассе (300 руб. — взрослый и 150 руб. — детский). Билет для гида входит в стоимость экскурсии.
- Важно: по парку разрешено только ходить (не бегать)
в субботу и воскресенье в 10:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у нижнего входа в парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 10:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 330 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
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