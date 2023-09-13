Экскурсии с элементами квеста в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Адлере, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
«Испытай удачу на квесте «Форт Боярд» Мы встречаем гостей на Главной Трибуне Сочиавтодрома, затем по пути следования краткий обзор о месте нахождения»
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
100 отзывов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 100 чел.
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
«Друзья, рады вам предложить захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»»
Расписание: С 10:00 до 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    13 сентября 2023
    Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
    Экскурсия очень понравилась! Ездили с мужем и остались только хорошие впечатления. Всё организовано. Отдельное спасибо водителю-гиду Ситраку, он показал себя,
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    как профессионал своего дела! Побывали во многих местах, из заброшек особо впечатлил замок принца Ольденбургского. Дегустация одна из самых лучших. Короче, рекомендую!

  • Р
    Регина
    6 августа 2023
    Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»
    Благодарю организаторов! Все было супер. Водитель Ситрак (если не ошибаюсь)-просто супер. Однозначно, рекоммендейшн
  • К
    Кирилл
    6 июля 2023
    Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»
    Экскурсия просто супер, обязательно поедем ещё. Отдельное спасибо водителю Ситраку. По ходу поездки все рассказал и показал кучи интересных мест.
  • П
    Павлова
    27 марта 2023
    Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»
    О, это просто супер экскурсия, я очень люблю заброшки и просто в восторге от этой экскурсии. Водитель весёлый, отличный, даже остановился по пути, чтобы мы купили мандарины. Я в восторге, обязательно приеду ещё раз, чтобы посетить ещё и город- призрак.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
  2. Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
  3. Исторический квест «Золото Боспорского царства»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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