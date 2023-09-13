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Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
«Испытай удачу на квесте «Форт Боярд» Мы встречаем гостей на Главной Трибуне Сочиавтодрома, затем по пути следования краткий обзор о месте нахождения»
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
12 часов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 100 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
«Друзья, рады вам предложить захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»»
Расписание: С 10:00 до 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера13 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Ездили с мужем и остались только хорошие впечатления. Всё организовано. Отдельное спасибо водителю-гиду Ситраку, он показал себя,
- РРегина6 августа 2023Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»Благодарю организаторов! Все было супер. Водитель Ситрак (если не ошибаюсь)-просто супер. Однозначно, рекоммендейшн
- ККирилл6 июля 2023Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»Экскурсия просто супер, обязательно поедем ещё. Отдельное спасибо водителю Ситраку. По ходу поездки все рассказал и показал кучи интересных мест.
- ППавлова27 марта 2023Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака»О, это просто супер экскурсия, я очень люблю заброшки и просто в восторге от этой экскурсии. Водитель весёлый, отличный, даже остановился по пути, чтобы мы купили мандарины. Я в восторге, обязательно приеду ещё раз, чтобы посетить ещё и город- призрак.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Квесты»
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