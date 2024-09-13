Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)

Приглашаем на увлекательную автобусную экскурсию из Адлера в Сочи! Вас ждёт исторический центр города, Морской порт, парк «Ривьера» и дача Сталина
Автобусная экскурсия из Адлера в Сочи - это возможность погрузиться в историю и культуру региона.

Прогулка по историческому центру Сочи, посещение знаменитого Морского порта, отдых в парке «Ривьера» и экскурсия на
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дачу Сталина, где отдыхали первые лица страны. Гид расскажет о местных традициях, людях и природе. В завершение экскурсии вас ждёт дегустация местных деликатесов: мёда, вина и сладостей.

Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе или большом автобусе, а экскурсию проводят профессиональные гиды

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Увлекательная экскурсия по историческому центру Сочи
  • 🏛️ Посещение дачи Сталина
  • 🌳 Прогулка по парку «Ривьера»
  • 🚢 Возможность водной прогулки на теплоходе
  • 🍯 Дегустация местных деликатесов
    • Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00

    Что можно увидеть

  • Дача Сталина
  • Морской порт Сочи
  • Парк Ривьера

    • Описание водной прогулки

    Что вас ожидает

    Дача Сталина. Вы посетите резиденции советского вождя, где отдыхали первые лица страны с семьями.
    Морской порт Сочи. Вы прогуляетесь по красивой набережной или по желанию отправитесь на часовую прогулку на теплоходе.
    Парк Ривьера. Жемчужина города Сочи, самый главный парк Центрального района курорта. Узнаете интересные факты и насладитесь прогулкой по живописным аллеям.
    Дегустация. Вы угоститесь местными дарами: мёдом, вином и сладостями.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или большом автобусе.
    • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 600 ₽ взрослые, 250 ₽ дети, теплоход (по желанию) — 900 ₽ за взрослого, 450 ₽ за ребёнка, парк альпак (по желанию) — 1200 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка 4-13 лет.
    • Дегустация включена в стоимость.
    • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.

    ежедневно в 12:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет700 ₽
    Дети до 7 лет (без места)Бесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Адлере
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Ксения
    13 сен 2024
    12.09. ездила на обзорную экскурсию с посещением парка Ривьера и дачи Сталина. За доп. плату можно покататься на теплоходе (900 руб.)
    Все очень четко, по времени, без задержек. Аделя - наш гид, грамотно и довольно информативно рассказывала о Сочи, о ее достопримечательностях и ее истории.
    В общем, мне лично поездка понравилась, спасибо за организацию экскурсии, за такую стоимость это просто находка.
    Юлия
    4 сен 2024
    Была на данной экскурсии 31.08. Экскурсовод Лариса профессионал в своём деле, очень познавательно и интересно рассказала о самом курорте и г. Сочи. Мы посетили красивейший парк Ривьера, прогулялись по центру
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    Сочи с посещением знаменитого Морского порта. Далее была великолепная экскурсия с гидом на дачу Сталина (советую к посещению) это часть истории нашей страны. В завершение экскурсии посетили место где прошла дегустация вина и сыра. Благодарю за отличную и интересную экскурсию!

    Была на данной экскурсии 31.08. Экскурсовод Лариса профессионал в своём деле, очень познавательно и интересно рассказалаБыла на данной экскурсии 31.08. Экскурсовод Лариса профессионал в своём деле, очень познавательно и интересно рассказалаБыла на данной экскурсии 31.08. Экскурсовод Лариса профессионал в своём деле, очень познавательно и интересно рассказала
    И
    30 авг 2024
    Экскурсия понравилась, за 1 день побывали на даче Сталина, посетили хозяйство в горах в котором купили мед, копчёный сулугуни, можно было приобрести вино, затем прогулка по парку Ривьера с посещением
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    бювета с минеральной водой Пластуновская, проехали по центру Сочи, через Адлер, Хосту, Мацесту, все время слушали рассказ экскурсовода, конечная точка маршрута порт Сочи, кто хотел - предложена 1-часовая прогулка на корабле. Организация поездки очень хорошая, все точно по времени, заранее оговарилось где тебя заберут, и это было как можно ближе к месту проживания, если что-то менялось, то это оговаривалось в сообщении, с точными координатами. Цены ниже, чем предлагаются на улицах Сириуса.

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