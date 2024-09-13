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бювета с минеральной водой Пластуновская, проехали по центру Сочи, через Адлер, Хосту, Мацесту, все время слушали рассказ экскурсовода, конечная точка маршрута порт Сочи, кто хотел - предложена 1-часовая прогулка на корабле. Организация поездки очень хорошая, все точно по времени, заранее оговарилось где тебя заберут, и это было как можно ближе к месту проживания, если что-то менялось, то это оговаривалось в сообщении, с точными координатами. Цены ниже, чем предлагаются на улицах Сириуса.