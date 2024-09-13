Автобусная экскурсия из Адлера в Сочи - это возможность погрузиться в историю и культуру региона.
Прогулка по историческому центру Сочи, посещение знаменитого Морского порта, отдых в парке «Ривьера» и экскурсия на
Прогулка по историческому центру Сочи, посещение знаменитого Морского порта, отдых в парке «Ривьера» и экскурсия на
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Дача Сталина. Вы посетите резиденции советского вождя, где отдыхали первые лица страны с семьями.
Морской порт Сочи. Вы прогуляетесь по красивой набережной или по желанию отправитесь на часовую прогулку на теплоходе.
Парк Ривьера. Жемчужина города Сочи, самый главный парк Центрального района курорта. Узнаете интересные факты и насладитесь прогулкой по живописным аллеям.
Дегустация. Вы угоститесь местными дарами: мёдом, вином и сладостями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или большом автобусе.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 600 ₽ взрослые, 250 ₽ дети, теплоход (по желанию) — 900 ₽ за взрослого, 450 ₽ за ребёнка, парк альпак (по желанию) — 1200 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка 4-13 лет.
- Дегустация включена в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 7 лет (без места)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я представляю туристическое агентство в Адлере. Все наши гиды профессионалы, транспорт комфортабельный и удобный, водители с большим опытом. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
13 сен 2024
12.09. ездила на обзорную экскурсию с посещением парка Ривьера и дачи Сталина. За доп. плату можно покататься на теплоходе (900 руб.)
Все очень четко, по времени, без задержек. Аделя - наш гид, грамотно и довольно информативно рассказывала о Сочи, о ее достопримечательностях и ее истории.
В общем, мне лично поездка понравилась, спасибо за организацию экскурсии, за такую стоимость это просто находка.
Все очень четко, по времени, без задержек. Аделя - наш гид, грамотно и довольно информативно рассказывала о Сочи, о ее достопримечательностях и ее истории.
В общем, мне лично поездка понравилась, спасибо за организацию экскурсии, за такую стоимость это просто находка.
Юлия
4 сен 2024
Была на данной экскурсии 31.08. Экскурсовод Лариса профессионал в своём деле, очень познавательно и интересно рассказала о самом курорте и г. Сочи. Мы посетили красивейший парк Ривьера, прогулялись по центру
И
Ирина
30 авг 2024
Экскурсия понравилась, за 1 день побывали на даче Сталина, посетили хозяйство в горах в котором купили мед, копчёный сулугуни, можно было приобрести вино, затем прогулка по парку Ривьера с посещением
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