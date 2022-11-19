Что вас ожидает?

Чайная фабрика в Хосте

Здесь вы понаблюдаете, как растет самый северный чай в мире, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.

Колхидский лес

Один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру с чистейшим родником. Прогулка по Колхидскому лесу занимает 20 минут.

Воронцовские пещеры

В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра главной пещеры Хосты: увидите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете яркие фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах. Прогулка по пещерам длится примерно 45-50 минут.

Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию).