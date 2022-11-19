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Описание
Что вас ожидает?
Чайная фабрика в Хосте
Здесь вы понаблюдаете, как растет самый северный чай в мире, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.
Колхидский лес
Один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру с чистейшим родником. Прогулка по Колхидскому лесу занимает 20 минут.
Воронцовские пещеры
В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра главной пещеры Хосты: увидите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете яркие фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах. Прогулка по пещерам длится примерно 45-50 минут.
Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию).
вторник, четверг, суббота
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда-обратно
Услуги гида
Дегустации
Что не входит
Входной билет в национальный парк:
Взрослый — 200 рублей
Дети до 10 лет — бесплатно
Входной билет в пещеру:
Взрослый — 450 рублей
Детский — 300 рублей
Чайная дегустация на фабрике по желанию
Место начала и завершения?
Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
После бронирования с вами свяжется наш диспетчер и накануне выезда даст полную информацию с номером автобуса и временем отправления.
Внутри пещеры прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь
Экскурсия начинается из Адлера.
Туристам из Центрального Сочи желательно приехать на Ж. Д вокзал Адлера или на Ж. Д вокзал Хосты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.