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о серпантине по дороге. Двум женщинам стало плохо, пришлось останавливаться, их прям выворачивало. Неприятное зрелище. При этом у экскурсовода и водителя не было даже воды. Нужно в такие поездки предусматривать наличие воды и лекарственных средств, хотя бы кислых конфеток. Еще, никто нужно понимать, что пешком в гору пройти необходимо 1.2км.