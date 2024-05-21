Экскурсии в Воронцовские пещеры из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронцовские пещеры» в Адлере, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственные Воронцовские пещеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
49 отзывов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
«Приглашаем любителей легкого треккинга на групповую экскурсию к системе Воронцовских пещер»
Расписание: См. календарь
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
800 за человека
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500 за человека
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«Воронцовские пещеры Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Таинственные Воронцовские пещеры
    Экскурсия понравилась. Комфортабельный автобус, виды по дороге, сама пещера, вкусная еда в кафе. Но, большой минус, что никто не предупреждает
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    о серпантине по дороге. Двум женщинам стало плохо, пришлось останавливаться, их прям выворачивало. Неприятное зрелище. При этом у экскурсовода и водителя не было даже воды. Нужно в такие поездки предусматривать наличие воды и лекарственных средств, хотя бы кислых конфеток. Еще, никто нужно понимать, что пешком в гору пройти необходимо 1.2км.

  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Таинственные Воронцовские пещеры
    Сами пещеры и гид, который был именно в пещере на 5+
  • Е
    Елена
    27 февраля 2020
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Приехали на конную прогулку в вечернее время, очень понравилась природа на фоне заката, выбрали поездку на Белые скалы! Восхитительная красота природы!! Спасибо организаторам!
  • В
    Вера
    29 января 2020
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Большое спасибо инструктору Андрею за приятную конную прогулку, лошади послушные и добрые, отлично провели время! Всем рекомендуем!!
  • С
    Саша
    14 сентября 2019
    Конный тур к Воронцовским пещерам
    Приезжали на кататься на долгий маршрут, где можно скакать галопом. Мы с сестрой хорошо ездим на лошадях и были рады, что лошадей нам дали очень послушных и поскакать мы смогли вдоволь! Обязательно приедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Воронцовские пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таинственные Воронцовские пещеры
  2. Конный тур к Воронцовским пещерам
  3. Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Воронцовские пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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