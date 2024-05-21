1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
«Приглашаем любителей легкого треккинга на групповую экскурсию к системе Воронцовских пещер»
Расписание: См. календарь
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
800₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«Воронцовские пещеры Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 мая 2024Экскурсия понравилась. Комфортабельный автобус, виды по дороге, сама пещера, вкусная еда в кафе. Но, большой минус, что никто не предупреждает
- ДДмитрий12 мая 2024Сами пещеры и гид, который был именно в пещере на 5+
- ЕЕлена27 февраля 2020Приехали на конную прогулку в вечернее время, очень понравилась природа на фоне заката, выбрали поездку на Белые скалы! Восхитительная красота природы!! Спасибо организаторам!
- ВВера29 января 2020Большое спасибо инструктору Андрею за приятную конную прогулку, лошади послушные и добрые, отлично провели время! Всем рекомендуем!!
- ССаша14 сентября 2019Приезжали на кататься на долгий маршрут, где можно скакать галопом. Мы с сестрой хорошо ездим на лошадях и были рады, что лошадей нам дали очень послушных и поскакать мы смогли вдоволь! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Воронцовские пещеры»
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