Сочи с разных ракурсов: Ахштырская пещера + Скайпарк

Разгадать секреты древней пещеры и впечатлиться видами с уникального подвесного моста
Подножие Ахштырского ущелья завораживает.

Это и узкий каньон с холодной горной рекой Мзымта, и старый самшитовый лес, покрытый мхом, и пещера со своими тайнами.

Выясним по складчатым образованиям, сколько лет нашим горам, заглянем под своды Ахштырской пещеры, а затем насладимся головокружительными видами с самого длинного подвесного пешеходного моста России.
5
1 отзыв
Сочи с разных ракурсов: Ахштырская пещера + Скайпарк
Сочи с разных ракурсов: Ахштырская пещера + Скайпарк
Сочи с разных ракурсов: Ахштырская пещера + Скайпарк
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Путешествие начнётся в Имеретинской низменности, в Адлере. Мы поедем в сторону Ахштырского каньона, где белокаменные скалы поднимаются на высоту 330 метров почти под 90 градусов. Выясним по складчатым образованиям, сколько же лет нашим горам.

Заглянем в Ахштырскую пещеру. Глубина ее зала – 160 метров. Представляете, это самая настоящая пещера, в которой жили доисторические люди! Разгадаем древние секреты: где были наскальные рисунки, где располагалась первобытная спальня и как в пещере был захоронен 23-летний старик.

Прогуляемся в Скайпарке. Виды там сногсшибательные: с одной стороны – море, с другой – горы. Уникальный подвесной мост считают верхом инженерной мысли. Он может выдержать любую стихию – град, оледенение, шквалистый ветер. Я расскажу о том, как строилось это сооружение, и раскрою его секреты с точки зрения инженерного мастерства.

Мы подстроим экскурсию под любую аудиторию. Хотите рассказ лёгким, доступным языком? Сделаем с удовольствием! Пожелаете сложно и глубоко с погружением в тему горообразования? Тоже можем!

Организационные детали

  • Поездка проходит на Nissan Serena. Дорога занимает до 30 минут в одну сторону.
  • Дополнительные расходы: входной билет в Ахштырскую пещеру – 350 руб. /чел., вход в Скайпарк – от 1800 руб. /чел.
  • В пещере всегда +15°C. Нужна удобная обувь и одежда.
  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
3 мая 2025
Экскурсия прошла очень успешно, посетили все что запланировали и даже больше, если ехать в сторону скайпарка, то можно посетить не только пещеру, скайпарк, но и форелевое хозяйство и сходить в стеклодувную мастерскую.

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