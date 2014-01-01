Alexey проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Горные пейзажи и прогулка 👣 по курорту

Утро начнется с прогулки по живописной долине с видом на горную реку Мзымту: не забудьте фотоаппарат, чтобы сохранить эту красоту на снимках. По дороге на Красную поляну мы поговорим о быте и культуре местных жителей, о строительстве новой и старой дороги. Подъемник с панорамным обзором отвезет нас к вершинам гор ⛰️, к курорту Роза Хутор — очаровательной европейской деревушке на русский манер. Здесь вы услышите истории 📖 громких побед на Олимпиаде, а также рассказ о происхождении местных рек и рыбных промыслах.

Пещера неандертальцев и живительный источник

На обед отправимся в кафе «Кавказский дворик»: советуем выбрать свежую форель или сочный горячий шашлык. Далее в программе Ахштырская пещера, где вы познакомитесь с жизнью древних людей и узнаете об обнаруженных здесь артефактах. В залах пещеры — некоторые из них достигают высоты 10 метров! — даже сохранились наскальные рисунки. И еще одно впечатление от поездки — глоток нарзана в ущелье Чвижепсе. А мы расскажем о том, почему это место называют «Медвежий угол».

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Дополнительные расходы