Alexey проводит ещё 2 экскурсии

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В горы! Поездка к красотам Красной поляны

Насладиться головокружительными видами, узнать об олимпийском наследии и посетить Ахштырскую пещеру

Alexey
Alexey – представитель из Адлерского района
Голубые вершины, бурные реки и уютные курорты — мы исследуем главные достопримечательности 🏛️ Красной поляны.

Кроме пейзажей, от которых захватывает дух, вас ждут рассказ о местных жителях и событиях Олимпиады-2014, сюжеты о жизни неандертальцев в Ахштырской пещере и целебная вода из источника «Медвежий угол».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 800 ₽ за экскурсию

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В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны

Что вас ожидает

Горные пейзажи и прогулка 👣 по курорту
Утро начнется с прогулки по живописной долине с видом на горную реку Мзымту: не забудьте фотоаппарат, чтобы сохранить эту красоту на снимках. По дороге на Красную поляну мы поговорим о быте и культуре местных жителей, о строительстве новой и старой дороги. Подъемник с панорамным обзором отвезет нас к вершинам гор ⛰️, к курорту Роза Хутор — очаровательной европейской деревушке на русский манер. Здесь вы услышите истории 📖 громких побед на Олимпиаде, а также рассказ о происхождении местных рек и рыбных промыслах.

Пещера неандертальцев и живительный источник
На обед отправимся в кафе «Кавказский дворик»: советуем выбрать свежую форель или сочный горячий шашлык. Далее в программе Ахштырская пещера, где вы познакомитесь с жизнью древних людей и узнаете об обнаруженных здесь артефактах. В залах пещеры — некоторые из них достигают высоты 10 метров! — даже сохранились наскальные рисунки. И еще одно впечатление от поездки — глоток нарзана в ущелье Чвижепсе. А мы расскажем о том, почему это место называют «Медвежий угол».

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 на канатную дорогу (1450 руб. взрослый, 850 руб. детский); вход на нарзанный источник Чвижипсе 100 руб., вход в Ахщтырскую пещеру 200 руб.
  • Выезд из Красной Поляны и Адлера входит в стоимость, выезд из Сочи оплачивается отдельно (1500 руб. )
  • Во время экскурсии 🧭 возможен обед по желанию туриста в кафе Кавказский дворик (чек около 500 руб. на одного человека)
  • При желании можно скорректировать маршрут и заменить источник Чвижипсе и Ахщтырскую пещеру на водопад Пасть дракона или Скайпарк 🌳 (билеты 🎫 100 руб. и 1500 руб. соответственно)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
В горы! Поездка к красотам Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!
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Alexey проводит ещё 2 экскурсии

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