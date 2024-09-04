Устроить пикник на озере, влюбиться в бескрайние альпийские луга и получить видео с коптера
Наше приключение начинается: мы побываем у Белых скал и увидим Юпшарский каньон, погуляем по самшитовому лесу и насладимся лазурью озера Рица. А затем разобьём лагерь на высоте 2000 метров, посреди цветущих лугов и живописных гор. Сразу после завтрака отправимся исследовать Долину семи озёр.
Будем делать невероятные фотографии, снимать видео с воздуха и отдыхать от городской суеты, шума и забот.
Описание тура
Организационные детали
Бронь по предоплате 5 000 рублей. Для прохождения границы достаточно паспорта РФ. В Абхазии действует международный роуминг. Обязательно нужно брать наличные деньги с собой, не во всех магазинах, кафе и ресторанах доступен платеж по терминалу.
Проживание. Будем жить в палатках. Палатки и спальники входят в стоимость.
Питание. В программу включены завтрак, ужин и пикник на озёрах.
Транспорт. Внедорожник Land Rover Defender.
Программа тура по дням
1 день
Голубое озеро, Юпшарский каньон и Рица
Встретимся в Адлере и отправимся в Абхазию. По пути остановимся у удивительных Белых скал, где получаются красивые фотографии. Ещё заедем в Гагру и осмотрим главные достопримечательности курортного городка.
Полюбуемся Голубым озером и Юпшарским каньоном, образованным после землетрясения в огромной скале. Покажем вам лучшие панорамные площадки для ваших снимков, а любители экстрима смогут пролететь над рекой на зиплайне. Погуляем по самшитовому лесу, а ещё остановимся у подвесного моста и выпьем кофе, сваренный на песке.
Прибудем на озеро Рица, насладимся пейзажами, пофотографируемся и поедем дальше, впереди нас ждут альпийские луга. По пути увидим водопад Птичий клюв и невероятную панораму озера. Поднимемся на высоту 2000 метров разобьём лагерь и поужинаем.
2 день
Прогулка к озёрам и пикник
После завтрака устроим треккинг по Долине семи озёр. Виды здесь невероятные: посреди ярко-зелёных цветущих лугов тут и там виднеются голубые пятна, будто зеркала, отражающие небо.
Насладимся пикником, а ещё снимем крутое видео с коптера. Вернёмся в Гагру уже на закате, поужинаем в кафе у моря.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/в Адлер
Трансферы по маршруту
Ужин, завтрак и пикник на озерах
Аэросъемка
Снаряжение (палатка, спальник)
Что не входит в цену
Билеты до Адлера и обратно
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 9:00
Завершение: Адлер, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Адлере
Занимаюсь организацией авторских туров по России.
Наша команда создает особенные, неповторимые туры, мы кайфуем от того, что делаем. Наш тур - это дружеская поездка. Вы будете чувствовать себя так, как будто приехали к лучшему другу в гости.
Организуем туры для тех, кто хочет путешествовать комфортно, безопасно и с профессиональными сопровождающими. Мы за качество в каждой детали.