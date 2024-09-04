Треккинг в Долине семи озёр и ночь в палатках

Устроить пикник на озере, влюбиться в бескрайние альпийские луга и получить видео с коптера
Наше приключение начинается: мы побываем у Белых скал и увидим Юпшарский каньон, погуляем по самшитовому лесу и насладимся лазурью озера Рица. А затем разобьём лагерь на высоте 2000 метров, посреди цветущих лугов и живописных гор. Сразу после завтрака отправимся исследовать Долину семи озёр.

Будем делать невероятные фотографии, снимать видео с воздуха и отдыхать от городской суеты, шума и забот.
Треккинг в Долине семи озёр и ночь в палатках
Треккинг в Долине семи озёр и ночь в палатках
Треккинг в Долине семи озёр и ночь в палатках

Описание тура

Организационные детали

Бронь по предоплате 5 000 рублей.
Для прохождения границы достаточно паспорта РФ. В Абхазии действует международный роуминг.
Обязательно нужно брать наличные деньги с собой, не во всех магазинах, кафе и ресторанах доступен платеж по терминалу.

Проживание. Будем жить в палатках. Палатки и спальники входят в стоимость.

Питание. В программу включены завтрак, ужин и пикник на озёрах.

Транспорт. Внедорожник Land Rover Defender.

Программа тура по дням

1 день

Голубое озеро, Юпшарский каньон и Рица

Встретимся в Адлере и отправимся в Абхазию. По пути остановимся у удивительных Белых скал, где получаются красивые фотографии. Ещё заедем в Гагру и осмотрим главные достопримечательности курортного городка.

Полюбуемся Голубым озером и Юпшарским каньоном, образованным после землетрясения в огромной скале. Покажем вам лучшие панорамные площадки для ваших снимков, а любители экстрима смогут пролететь над рекой на зиплайне. Погуляем по самшитовому лесу, а ещё остановимся у подвесного моста и выпьем кофе, сваренный на песке.

Прибудем на озеро Рица, насладимся пейзажами, пофотографируемся и поедем дальше, впереди нас ждут альпийские луга. По пути увидим водопад Птичий клюв и невероятную панораму озера. Поднимемся на высоту 2000 метров разобьём лагерь и поужинаем.

Голубое озеро, Юпшарский каньон и РицаГолубое озеро, Юпшарский каньон и РицаГолубое озеро, Юпшарский каньон и РицаГолубое озеро, Юпшарский каньон и РицаГолубое озеро, Юпшарский каньон и Рица
2 день

Прогулка к озёрам и пикник

После завтрака устроим треккинг по Долине семи озёр. Виды здесь невероятные: посреди ярко-зелёных цветущих лугов тут и там виднеются голубые пятна, будто зеркала, отражающие небо.

Насладимся пикником, а ещё снимем крутое видео с коптера. Вернёмся в Гагру уже на закате, поужинаем в кафе у моря.

Прогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикникПрогулка к озёрам и пикник

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в Адлер
  • Трансферы по маршруту
  • Ужин, завтрак и пикник на озерах
  • Аэросъемка
  • Снаряжение (палатка, спальник)
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 9:00
Завершение: Адлер, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Адлера

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыТреккинг и походыПрирода и пейзажиПерезагрузкаГастрономические

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