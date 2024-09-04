Встретимся в Адлере и отправимся в Абхазию. По пути остановимся у удивительных Белых скал, где получаются красивые фотографии. Ещё заедем в Гагру и осмотрим главные достопримечательности курортного городка.

Полюбуемся Голубым озером и Юпшарским каньоном, образованным после землетрясения в огромной скале. Покажем вам лучшие панорамные площадки для ваших снимков, а любители экстрима смогут пролететь над рекой на зиплайне. Погуляем по самшитовому лесу, а ещё остановимся у подвесного моста и выпьем кофе, сваренный на песке.

Прибудем на озеро Рица, насладимся пейзажами, пофотографируемся и поедем дальше, впереди нас ждут альпийские луга. По пути увидим водопад Птичий клюв и невероятную панораму озера. Поднимемся на высоту 2000 метров разобьём лагерь и поужинаем.