Для граждан РФ виза в Абхазию не требуется. Можно посетить Абхазию по общегражданским (внутренним) паспортам. Для более комфортного перемещения просим брать вещи в путешествие не в чемодане (особенно из пластика), а в рюкзаке или дорожной сумке.

Проживание. В гостинице «Ассир», размещение 2-3-местное. Такж возможно проживание в отелях «Диоскурия», «Гаруда», «Амра». Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Спокойный отдых. Перемещения в основном на транспорте. Самые длинные пешие прогулки — 1,5-2км. Все маршруты доступны как для детей, так и для людей пожилого возраста.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.