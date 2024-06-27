Вы полюбуетесь бурными горными реками, озёрами и субтропическими парками, колхидскими лесами и водопадами. Вас ждёт бархатное море, тёплое яркое солнце
Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ виза в Абхазию не требуется. Можно посетить Абхазию по общегражданским (внутренним) паспортам. Для более комфортного перемещения просим брать вещи в путешествие не в чемодане (особенно из пластика), а в рюкзаке или дорожной сумке.
Проживание. В гостинице «Ассир», размещение 2-3-местное. Такж возможно проживание в отелях «Диоскурия», «Гаруда», «Амра». Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Уровень сложности. Спокойный отдых. Перемещения в основном на транспорте. Самые длинные пешие прогулки — 1,5-2км. Все маршруты доступны как для детей, так и для людей пожилого возраста.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Знаковые места Гагры и Нового Афона
Встречаемся и отправляемся в Абхазию. Сразу после пересечения границы начнётся ваше знакомство с местными достопримечательностями. Первым делом полюбуемся Белыми скалами — каменными склонами на побережье. Затем остановимся на смотровой площадке, откуда открывается панорама города Гагра. Побываем в Приморском парке, увидим знаменитый ресторан «Гагрипш», визитную карточку города — колоннаду — и Зимний театр.
После обеда в национальном кафе-апацхе на Чёрной речке отправимся в Новый Афон. Посмотрим на водопад, погуляем по территории монастырского комплекса, посетим ж. -д. станцию Псырцха и Лебединые пруды. Вечером разместимся в отеле в Сухуме.
Мюссерский заповедник, Рицинское ущелье и озеро Рица
Сегодня вас ждёт насыщенный день. Посетим Мюссерский заповедник, где посмотрим на раннесредневековый храм Амбара и сделаем красивые фотографии на диком пляже с качелями. После отправимся в Рицинское ущелье. Поднимемся к Бзыбскому храму и крепости, пройдём по подвесному мосту над рекой Бзыбь.
Пообедаем в национальном ресторане «Абхазский двор» на речном берегу и пройдём по ещё одному мосту, на этот раз стеклянному. Проедем по живописному серпантину, останавливаясь на видовых точках, и приедем к жемчужине Абхазии — озеру Рица. Вечером вернёмся в Сухум.
Ткуарчал, водопады, горячие источники
В этот день едем в город-герой Ткуарчал. Когда-то крупный промышленный центр Абхазии, во время войны он принял удар на себя и пережил опустошительную блокаду. Вы сможете ощутить уникальную атмосферу города, непохожего на знаменитые курорты республики.
Мы полюбуемся водопадами и послушаем их умиротворяющий шум — Акармарским, Ирина, Золотоносцем и Радужным. (Рекомендуем взять с собой удобную обувь и одежду для лёгкого треккинга.) Увидим призрачные посёлки Акармара и Джантуха, поглощённые природой. Осмотрим монументальную архитектуру заброшенного вокзала, ГРЭС и железнодорожного моста.
Пообедав с видом на водопад, отправимся на горячие источники, где желающие смогут искупаться. Вечером вернёмся в Сухум.
Набережная Сухума, местный рынок, треккинг по ущелью Черниговка
Утром прогуляемся по исторической набережной Сухума, любуясь цветами, пальмами и кипарисами и наслаждаясь морским воздухом. Затем доедем до колоритного столичного рынка, где вы сможете приобрести вкусные абхазские «сувениры». После прогуляемся по живописному ущелью Черниговка и полюбуемся каскадами горной реки Мачара.
Пообедаем в ресторане национальной кухни и поедем обратно в Адлер, куда прибудем около 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до Адлера
- Проживание в хорошем отеле
- Завтраки
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на все локации
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Одноместное проживание
- Возможно проведение тура индивидуально (по запросу)