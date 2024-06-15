Вместе с местным жителем вы отправитесь из Адлера гулять
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Гудауте в 2-3-местных номерах с собственными ванными комнатами.
Питание. Включён завтрак в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. С любого возраста. Устанавливается детское кресло в автомобиле.
Программа тура по дням
Жемчужины Абхазии
Встречаемся в Адлере и отправляемся в Абхазию.
После пересечения границы остановимся в Гагре — курортном городе на побережье Чёрного моря. Здесь приятно прогуляться по набережной и заглянуть в тенистый Приморский парк. Вы увидите знаменитые достопримечательности Гагры, среди которых заброшенный зимний театр и колоннада.
Продолжаем путь до озера Рица. Будем подниматься всё выше по горной дороге, делать остановки в живописных местах для фото и кофе. Полюбуемся Голубым озером, захватывающим видом на подвесной мост и панорамой Юпшарского каньона. Почувствуем себя в тропиках среди лиан и сделаем яркие кадры со смотровой Чабгарского карниза. Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды. Здесь вы насладитесь отдыхом и прогуляетесь.
На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами. Обед поздний. Пока ждём заказ, пройдёмся по стеклянному мосту над бурной рекой.
Вечером заселимся в отель на побережье в Гудауте. Рекомендуем прогуляться по набережной и зайти в кафе попробовать хачапури из печи по традиционному рецепту. Гид подскажет, где именно.
Курортная, природная и термальная Абхазия
Встретимся на завтраке в ресторане отеля в 08:30.
Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности.
Следующая остановка — ущелье Черниговка. Место впечатляет эффектными видами на горную реку с порогами, бирюзовой чистейшей водой и радует меньшим количеством путешественников. На обед остановимся в ресторане с национальной кухней.
Ещё одна жемчужина Абхазии — термальные источники. Посетим самые известные в селе Кындыг, где проведём около двух часов. Входные билеты за доплату.
Обновившись и наполнившись эмоциями, возвращаемся в Россию. По дороге остановимся на смотровой площадке в Сухуме. Вечером будем в Адлере.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Проживание
- Завтрак
- Экскурсионное сопровождение
- Бутилированная вода в машине
- Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входной билет в Рицинский национальный парк - 300-700 руб. (есть льготные билеты)
- Посещение термальных источников (по желанию) - 350 руб. /чел