Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур

Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Экспресс-путешествие для тех, кто никогда не был в Абхазии и хочет познакомиться с горно-морским государством в комфортном темпе и без массовых скоплений.

Вместе с местным жителем вы отправитесь из Адлера гулять
читать дальше

по набережным курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка.

На ночь остановитесь в отеле на побережье в Гудауте, сможете попробовать местные блюда и обновиться в термальных источниках.

Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Гудауте в 2-3-местных номерах с собственными ванными комнатами.

Питание. Включён завтрак в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. С любого возраста. Устанавливается детское кресло в автомобиле.

Программа тура по дням

1 день

Жемчужины Абхазии

Встречаемся в Адлере и отправляемся в Абхазию.

После пересечения границы остановимся в Гагре — курортном городе на побережье Чёрного моря. Здесь приятно прогуляться по набережной и заглянуть в тенистый Приморский парк. Вы увидите знаменитые достопримечательности Гагры, среди которых заброшенный зимний театр и колоннада.

Продолжаем путь до озера Рица. Будем подниматься всё выше по горной дороге, делать остановки в живописных местах для фото и кофе. Полюбуемся Голубым озером, захватывающим видом на подвесной мост и панорамой Юпшарского каньона. Почувствуем себя в тропиках среди лиан и сделаем яркие кадры со смотровой Чабгарского карниза. Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды. Здесь вы насладитесь отдыхом и прогуляетесь.

На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами. Обед поздний. Пока ждём заказ, пройдёмся по стеклянному мосту над бурной рекой.

Вечером заселимся в отель на побережье в Гудауте. Рекомендуем прогуляться по набережной и зайти в кафе попробовать хачапури из печи по традиционному рецепту. Гид подскажет, где именно.

Жемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины АбхазииЖемчужины Абхазии
2 день

Курортная, природная и термальная Абхазия

Встретимся на завтраке в ресторане отеля в 08:30.

Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности.

Следующая остановка — ущелье Черниговка. Место впечатляет эффектными видами на горную реку с порогами, бирюзовой чистейшей водой и радует меньшим количеством путешественников. На обед остановимся в ресторане с национальной кухней.

Ещё одна жемчужина Абхазии — термальные источники. Посетим самые известные в селе Кындыг, где проведём около двух часов. Входные билеты за доплату.

Обновившись и наполнившись эмоциями, возвращаемся в Россию. По дороге остановимся на смотровой площадке в Сухуме. Вечером будем в Адлере.

Курортная, природная и термальная АбхазияКурортная, природная и термальная АбхазияКурортная, природная и термальная АбхазияКурортная, природная и термальная Абхазия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Завтрак
  • Экскурсионное сопровождение
  • Бутилированная вода в машине
  • Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входной билет в Рицинский национальный парк - 300-700 руб. (есть льготные билеты)
  • Посещение термальных источников (по желанию) - 350 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, место и время по договорённости
Завершение: Адлер, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Адлера

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыОбзорныеОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиЮпшарский каньонГолубое озероПерезагрузкаГагра

Похожие туры из Адлера

По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
4 июля в 15:00
8 июля в 15:00
5850043 875 за человека
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00
11 июля в 12:00
18 июля в 12:00
33 900 за человека
Суточная аренда яхты
🛥 На яхте
Авторский тур
1 день
Суточная аренда яхты
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 000 за всё до 11 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Адлере
Все туры из Адлера
ХорошоТам