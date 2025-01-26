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Проживание. В отеле с качественным сервисом: бутик-отеле или отеле категории 3* в зависимости от дат тура в посёлке Красная Поляна. Двухместное размещение в номере.

Питание. В стоимость включено 5 завтраков в отелях, в туре с 8 марта — праздничный ужин. Обеды и ужины — за доплату.