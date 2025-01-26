Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны

Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Ура! Наступает время горных лыж и сноубордов! Готовим любимые костюмчики и снаряжение и едем получать удовольствие от скорости и адреналина.

Исследуем склоны курортов «Газпром» («Альпика»), «Красная Поляна» и «Роза Хутор» и
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насладимся европейским уровнем сервиса и развлечениями на любой вкус.

Сделаем много эмоциональных кадров, надышимся чистым воздухом и полюбуемся головокружительными видами. Горы будут везде — под ногами, перед глазами и, конечно, в сердце!

Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Проживание. В отеле с качественным сервисом: бутик-отеле или отеле категории 3* в зависимости от дат тура в посёлке Красная Поляна. Двухместное размещение в номере.

Питание. В стоимость включено 5 завтраков в отелях, в туре с 8 марта — праздничный ужин. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с курортами

Встретимся и доедем до нашего отеля в посёлке Красная Поляна. После размещения соберёмся на организационной встрече: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха.

Пообедав, отправляемся изучать все горнолыжные курорты Красной Поляны: «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» — каждый со своей индивидуальностью и особенностями, за которые и нравятся гостям. Вечером, по желанию группы, будет организовано катание по освещённым трассам. Перед сном проведём время, как вам захочется: можно прогуляться по окрестностям, поиграть и пообщаться в нашей приятной компании.

Первое знакомство с курортамиПервое знакомство с курортамиПервое знакомство с курортамиПервое знакомство с курортамиПервое знакомство с курортамиПервое знакомство с курортами
2 день

Склоны «Альпики»

Просыпаемся в окружении заснеженных и зовущих гор, завтракаем и едем до горнолыжного курорта «Газпром» на хребте Псехако, где вы покатаетесь по склонам «Альпики» — базы, открытой после реставрации в 2017 году. Вас ждут 25 километров трасс для новичков и опытных лыжников, пункты проката снаряжения и широкий выбор возможностей отдыха и развлечений. Место считается горноклиматической здравницей, поэтому чистейший и полезный воздух — ещё один бонус сегодняшнего дня.

Катаетесь, веселитесь, заряжаетесь яркими эмоциями, а вечером после ужина в отеле снова придумываем досуг по душе.

Склоны «Альпики»Склоны «Альпики»Склоны «Альпики»Склоны «Альпики»Склоны «Альпики»Склоны «Альпики»
3 день

Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")

Второй в очереди на детальное знакомство — курорт «Красная Поляна», проект которого, в том числе, разрабатывал один из авторов прославленного Куршевеля. Это 4-уровневый комплекс, окружённый заповедной территорией.

После завтрака доедем до подъёмников первого уровня, и снова у вас впереди целый день, чтобы наслаждаться 30 километрами трасс от «зелёного» до «чёрного» уровней сложности. Курорт состоит из трёх пересадочных баз на высотах 960, 1460 и 2200 метров над уровнем моря. Здесь также есть прокат, опытные инструкторы предлагают свои услуги, а для обеда можно выбрать рестораны с русской, европейской, средиземноморской, восточной и авторской кухней.

Рассекаете трассы, делаете классные кадры, получаете удовольствие от скорости и красоты вокруг. А вечером нашей тёплой компанией идём в расслабляющую сауну.

Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")
4 день

Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»

Сегодня исследуем трассы и инфраструктуру ГК «Роза Хутор» — многоуровневого центра мирового уровня, самого большого в России. Здесь около 40 трасс и 25 действующих подъёмников, кафе и рестораны, развлекательные заведения и смотровые площадки.

Вечером снова соберёмся все вместе. В турах с праздничными датами отмечаем за ужином 23 февраля или 8 Марта (в туре с 8 Марта праздничный ужин включен в стоимость). Общаемся, веселимся и делимся эмоциями от нашего горнолыжного путешествия.

Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»
5 день

Катаемся или проводим время по желанию

Завтракаем и выбираем горнолыжный курорт для сегодняшнего катания. Также у вас будет возможность провести время по-другому: посетить тёплый бассейн под открытым небом или прогуляться по уютным улочкам курортов. Вечером вас ждёт заключительный ужин и совместный досуг по интересам группы.

6 день

Имеретинская набережная и Олимпийский парк

Завтракаем, выселяемся из отеля и отправляемся в Олимпийский парк, где посмотрим на главные спортивные сооружения Олимпиады. Погуляем по просторной Имеретинской набережной. Подышим солёным воздухом, полюбуемся морем и белоснежными вершинами Кавказа.
Затем у вас будет время на обед, а в 15:00 — трансфер в аэропорт (вокзал) и тёплое прощание.

Имеретинская набережная и Олимпийский паркИмеретинская набережная и Олимпийский паркИмеретинская набережная и Олимпийский паркИмеретинская набережная и Олимпийский парк

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в п. Красная Поляна в отелях с качественным сервисом: бутик-отеле 20-25 февраля и в феврале или в отеле категории 3* с подогреваемым бассейном в марте двухместное размещение в номере
  • Праздничный ужин «8 Марта» (в туре 5-10 марта), 5 завтраков в отелях
  • Трансферы от аэропорта (или вокзала) в отель и обратно
  • Трансферы до подъёмников (по расписанию)
  • Обзор и знакомство со всеми горнолыжными курортами Красной Поляны (прогулка по всем курортам)
  • Разовое посещение сауны (или бани) своей группой (2-3 часа)
  • Выезд гида или организатора на горнолыжные курорты для знакомства группы с картами курортов, трассами, для фото - и видеосъёмки (2-3 раза)
  • Вечерний досуг по интересам группы: игры с призами, прогулки, посиделки, посещение заведений + бонусы от организатора
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Сочи (Адлер). Поможем с выбором
  • Обеды и ужины
  • Ски-пассы - стоимость зависит от курорта и периода времени, на который покупается ски-пасс. Подскажем, как и где выгодно приобрести ски-пассы
  • Обучение (можно договориться дополнительно, тур сопровождает опытный инструктор по горным лыжам)
  • Страховка (можно оформить дополнительно, около 1000 руб. на все дни тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
Завершение: Адлер, 15:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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