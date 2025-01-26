Исследуем склоны курортов «Газпром» («Альпика»), «Красная Поляна» и «Роза Хутор» и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Проживание. В отеле с качественным сервисом: бутик-отеле или отеле категории 3* в зависимости от дат тура в посёлке Красная Поляна. Двухместное размещение в номере.
Питание. В стоимость включено 5 завтраков в отелях, в туре с 8 марта — праздничный ужин. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Первое знакомство с курортами
Встретимся и доедем до нашего отеля в посёлке Красная Поляна. После размещения соберёмся на организационной встрече: познакомимся и обсудим детали предстоящего отдыха.
Пообедав, отправляемся изучать все горнолыжные курорты Красной Поляны: «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» — каждый со своей индивидуальностью и особенностями, за которые и нравятся гостям. Вечером, по желанию группы, будет организовано катание по освещённым трассам. Перед сном проведём время, как вам захочется: можно прогуляться по окрестностям, поиграть и пообщаться в нашей приятной компании.
Склоны «Альпики»
Просыпаемся в окружении заснеженных и зовущих гор, завтракаем и едем до горнолыжного курорта «Газпром» на хребте Псехако, где вы покатаетесь по склонам «Альпики» — базы, открытой после реставрации в 2017 году. Вас ждут 25 километров трасс для новичков и опытных лыжников, пункты проката снаряжения и широкий выбор возможностей отдыха и развлечений. Место считается горноклиматической здравницей, поэтому чистейший и полезный воздух — ещё один бонус сегодняшнего дня.
Катаетесь, веселитесь, заряжаетесь яркими эмоциями, а вечером после ужина в отеле снова придумываем досуг по душе.
Курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")
Второй в очереди на детальное знакомство — курорт «Красная Поляна», проект которого, в том числе, разрабатывал один из авторов прославленного Куршевеля. Это 4-уровневый комплекс, окружённый заповедной территорией.
После завтрака доедем до подъёмников первого уровня, и снова у вас впереди целый день, чтобы наслаждаться 30 километрами трасс от «зелёного» до «чёрного» уровней сложности. Курорт состоит из трёх пересадочных баз на высотах 960, 1460 и 2200 метров над уровнем моря. Здесь также есть прокат, опытные инструкторы предлагают свои услуги, а для обеда можно выбрать рестораны с русской, европейской, средиземноморской, восточной и авторской кухней.
Рассекаете трассы, делаете классные кадры, получаете удовольствие от скорости и красоты вокруг. А вечером нашей тёплой компанией идём в расслабляющую сауну.
Праздник в горах комплекса «Роза Хутор»
Сегодня исследуем трассы и инфраструктуру ГК «Роза Хутор» — многоуровневого центра мирового уровня, самого большого в России. Здесь около 40 трасс и 25 действующих подъёмников, кафе и рестораны, развлекательные заведения и смотровые площадки.
Вечером снова соберёмся все вместе. В турах с праздничными датами отмечаем за ужином 23 февраля или 8 Марта (в туре с 8 Марта праздничный ужин включен в стоимость). Общаемся, веселимся и делимся эмоциями от нашего горнолыжного путешествия.
Катаемся или проводим время по желанию
Завтракаем и выбираем горнолыжный курорт для сегодняшнего катания. Также у вас будет возможность провести время по-другому: посетить тёплый бассейн под открытым небом или прогуляться по уютным улочкам курортов. Вечером вас ждёт заключительный ужин и совместный досуг по интересам группы.
Имеретинская набережная и Олимпийский парк
Завтракаем, выселяемся из отеля и отправляемся в Олимпийский парк, где посмотрим на главные спортивные сооружения Олимпиады. Погуляем по просторной Имеретинской набережной. Подышим солёным воздухом, полюбуемся морем и белоснежными вершинами Кавказа.
Затем у вас будет время на обед, а в 15:00 — трансфер в аэропорт (вокзал) и тёплое прощание.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в п. Красная Поляна в отелях с качественным сервисом: бутик-отеле 20-25 февраля и в феврале или в отеле категории 3* с подогреваемым бассейном в марте двухместное размещение в номере
- Праздничный ужин «8 Марта» (в туре 5-10 марта), 5 завтраков в отелях
- Трансферы от аэропорта (или вокзала) в отель и обратно
- Трансферы до подъёмников (по расписанию)
- Обзор и знакомство со всеми горнолыжными курортами Красной Поляны (прогулка по всем курортам)
- Разовое посещение сауны (или бани) своей группой (2-3 часа)
- Выезд гида или организатора на горнолыжные курорты для знакомства группы с картами курортов, трассами, для фото - и видеосъёмки (2-3 раза)
- Вечерний досуг по интересам группы: игры с призами, прогулки, посиделки, посещение заведений + бонусы от организатора
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Сочи (Адлер). Поможем с выбором
- Обеды и ужины
- Ски-пассы - стоимость зависит от курорта и периода времени, на который покупается ски-пасс. Подскажем, как и где выгодно приобрести ски-пассы
- Обучение (можно договориться дополнительно, тур сопровождает опытный инструктор по горным лыжам)
- Страховка (можно оформить дополнительно, около 1000 руб. на все дни тура)