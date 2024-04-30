Позвольте себе роскошный отдых с невероятными видами на город с моря.



Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Арендуя парусную яхту «Сибирь», Вы обеспечиваете себе незабываемый отдых и впечатления на всю жизнь.



Высококвалифицированный капитан и идеальное техническое состояние судна обеспечит Вам комфорт и безопасность на все время прогулки.