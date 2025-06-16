Тепло морских волн, свежесть горного воздуха и настоящая перезагрузка среди природных чудес ждут вас! 5 дней среди горных озёр, древних монастырей, живописных ущелий и ласкового моря — это путешествие в

самое сердце Абхазии подарит вам ощущение свободы и лёгкости. Вы увидите величественное озеро Рица, пройдёте подвесные мосты и узкие скальные ворота, окажетесь у 3 удивительных водопадов на реке Аалдзга, прогуляетесь по призрачным улочкам Ткуарчала и насладитесь горячими источниками в селе Кындыг. Новый Афон встретит вас шедеврами архитектуры, а закат с высоты Анакопийской крепости останется в памяти надолго.

Описание тура

Организационные детали

Виза и загранпаспорт при прохождении границы не нужны. Только действующий паспорт РФ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если у вас имеются долги по ФСПП, то на границе, скорее всего, вас не пропустят (проверить, есть ли долги, можно на официальном сайте службы судебных приставов).

Программа тура очень насыщенная, но свободное время у вас будет.

Страна недорогая, и вы должны понимать, что Абхазия — это не комфорт и сервис. Абхазия для тех, кто хочет увидеть красивейшую природу и прочувствовать атмосферу страны. Сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Именно поэтому у нас будет личный транспорт, и жить вы будете на берегу моря.

На обеды/ужины с собой хватит порядка 1000–1500 ₽ в день.