Описание тура
Организационные детали
Виза и загранпаспорт при прохождении границы не нужны. Только действующий паспорт РФ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если у вас имеются долги по ФСПП, то на границе, скорее всего, вас не пропустят (проверить, есть ли долги, можно на официальном сайте службы судебных приставов).
Программа тура очень насыщенная, но свободное время у вас будет.
Страна недорогая, и вы должны понимать, что Абхазия — это не комфорт и сервис. Абхазия для тех, кто хочет увидеть красивейшую природу и прочувствовать атмосферу страны. Сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Именно поэтому у нас будет личный транспорт, и жить вы будете на берегу моря.
На обеды/ужины с собой хватит порядка 1000–1500 ₽ в день.
Программа тура по дням
Озеро Рица, озёра и Юпшарский каньон
Ваше путешествие начнётся с прилёта до 9:00 утра. После приземления и прохождения границы вы сядете в удобный минивэн, познакомитесь с другими участниками поездки, пообщаетесь и начнёте наслаждаться первыми видами Абхазии.
Сразу после встречи вас ждёт путь к одному из самых красивых уголков страны — высокогорному озеру Рица. Эта дорога сама по себе станет настоящим приключением: на протяжении дня вы будете останавливаться в живописных местах для фото и отдыха. Вас ожидает подвесной мост, перекинутый через реку Бзыбь, водопад Девичьи слёзы, овеянный красивой легендой, и Мужские слёзы. Вы также увидите Голубое озеро у подножия горы Цхына — его вода удивительного сапфирового оттенка считается источником красоты и молодости. Далее маршрут пройдёт через ущелье реки Юпшара, где высокие скалы сходятся на высоте более 200 метров, образуя природное чудо — Юпшарские ворота. В завершение вы подниметесь по глубокому скальному каньону к самому озеру Рица, а также побываете у знаменитого Гегского водопада.
По пути будет возможность испытать захватывающие эмоции, прокатившись на тарзанке, а также сделать множество ярких снимков на смотровых площадках. После насыщенного дня поедем в Сухум, разместимся в отеле в центре города.
Черниговка, Ольгинский водопад
После завтрака и утреннего купания вас ждёт день, насыщенный природными открытиями. Вы отправитесь в Черниговку — живописное ущелье, по дну которого течёт горная речка. По берегам раскинулся густой лес, а для удобства туристов здесь оборудованы тропинки, перила, мостики и скамейки для отдыха. Маршрут не требует специальной подготовки.
Во время неспешной прогулки вы сможете проникнуться атмосферой этого удивительного места: прозрачная голубая вода в реке, покрытые мхом деревья и громадные каменные валуны создают неповторимый природный пейзаж. На вашем пути встретится Ольгинский водопад — небольшой по высоте, около 4 метров, но невероятно живописный, особенно в сезон дождей, когда мощные потоки воды заполняют ущелье.
После прогулки вас ждёт дорога обратно и свободный вечер для отдыха.
Город-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источники
С утра вы отправитесь в город-герой Ткуарчал и заброшенный посёлок-призрак Акармара. Эти места хранят в себе атмосферу ушедших времён, чаруют своей полузабытой роскошью и вызывают ощущение таинственности.
Продолжением маршрута станет знакомство с природными шедеврами на реке Аалдзга, где вас ждут три великолепных водопада. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, восхититесь мощью водопада Ирина и окажетесь перед самым высоким водопадом Абхазии — Великаном. Самые смелые смогут пройти под его мощными потоками.
Вопрос обеда будет решён в ресторане, расположенном рядом с Акармарским водопадом. Здесь вас ждёт вкусная национальная кухня, потрясающие виды и приятные цены, характерные для региона. После обеда и насыщенной прогулки наступит время для расслабления: вы отправитесь в село Кындыг на термальные источники. Там вас встретят несколько бассейнов с горячей водой разных температур, грязевые ванны и природный массажёр — водяные струи, падающие с высоты.
Пляжный отдых и достопримечательности Нового Афона
Начнётся утро с отдыха на пляже: загорание и купание дадут вам заряд бодрости перед новым этапом путешествия. После обеда вы отправитесь на экскурсию в Новый Афон, который считается культурной столицей Абхазии.
В этот день вы увидите величественный Новоафонский монастырь и собор Великомученика Пантелеймона, заглянете в древнюю церковь Симона Канонита, прогуляетесь к Царской беседке — бывшей железнодорожной станции Псырцха, и посетите грот Симона Канонита. Также в программе озеро с лебедями, которое очарует своей спокойной атмосферой.
По желанию можно будет посетить Новоафонскую пещеру (за дополнительную плату). Завершением экскурсии станет подъём к Анакопийской крепости, с которой открываются завораживающие панорамы на окрестности. Особенно впечатляет вид заходящего солнца с высоты более 300 метров, который надолго останется в памяти. Здесь же бокал красного вина станет идеальным аккордом этого насыщенного дня.
Окончание тура
Утром вы соберёте вещи, прогуляетесь по набережной Сухума, приобретёте сувениры и пообедаете. Затем живописная дорога приведёт вас к аэропорту Адлера. Если встанете пораньше, у вас будет время искупаться и ещё немного насладиться тёплым солнцем перед отъездом.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Адлера и обратно
- Остальное питание (1000-1500 ₽ в день)
- 1-местное размещение
- Входные билеты в/на: Рицинский реликтовый национальный парк, горячие источники Кындыг, Анакопийскую крепость, Черниговку, Ольгинские водопады, въезд к трём водопадам и по желанию проезд к водопаду Золотоносец
- Страховка
- Тур состоится от 2 человек
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате