Мои заказы

Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере

Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Тепло морских волн, свежесть горного воздуха и настоящая перезагрузка среди природных чудес ждут вас! 5 дней среди горных озёр, древних монастырей, живописных ущелий и ласкового моря — это путешествие в
читать дальше

самое сердце Абхазии подарит вам ощущение свободы и лёгкости.

Вы увидите величественное озеро Рица, пройдёте подвесные мосты и узкие скальные ворота, окажетесь у 3 удивительных водопадов на реке Аалдзга, прогуляетесь по призрачным улочкам Ткуарчала и насладитесь горячими источниками в селе Кындыг.

Новый Афон встретит вас шедеврами архитектуры, а закат с высоты Анакопийской крепости останется в памяти надолго.

5
1 отзыв
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Виза и загранпаспорт при прохождении границы не нужны. Только действующий паспорт РФ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если у вас имеются долги по ФСПП, то на границе, скорее всего, вас не пропустят (проверить, есть ли долги, можно на официальном сайте службы судебных приставов).

Программа тура очень насыщенная, но свободное время у вас будет.

Страна недорогая, и вы должны понимать, что Абхазия — это не комфорт и сервис. Абхазия для тех, кто хочет увидеть красивейшую природу и прочувствовать атмосферу страны. Сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Именно поэтому у нас будет личный транспорт, и жить вы будете на берегу моря.

На обеды/ужины с собой хватит порядка 1000–1500 ₽ в день.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Рица, озёра и Юпшарский каньон

Ваше путешествие начнётся с прилёта до 9:00 утра. После приземления и прохождения границы вы сядете в удобный минивэн, познакомитесь с другими участниками поездки, пообщаетесь и начнёте наслаждаться первыми видами Абхазии.

Сразу после встречи вас ждёт путь к одному из самых красивых уголков страны — высокогорному озеру Рица. Эта дорога сама по себе станет настоящим приключением: на протяжении дня вы будете останавливаться в живописных местах для фото и отдыха. Вас ожидает подвесной мост, перекинутый через реку Бзыбь, водопад Девичьи слёзы, овеянный красивой легендой, и Мужские слёзы. Вы также увидите Голубое озеро у подножия горы Цхына — его вода удивительного сапфирового оттенка считается источником красоты и молодости. Далее маршрут пройдёт через ущелье реки Юпшара, где высокие скалы сходятся на высоте более 200 метров, образуя природное чудо — Юпшарские ворота. В завершение вы подниметесь по глубокому скальному каньону к самому озеру Рица, а также побываете у знаменитого Гегского водопада.

По пути будет возможность испытать захватывающие эмоции, прокатившись на тарзанке, а также сделать множество ярких снимков на смотровых площадках. После насыщенного дня поедем в Сухум, разместимся в отеле в центре города.

Озеро Рица, озёра и Юпшарский каньонОзеро Рица, озёра и Юпшарский каньонОзеро Рица, озёра и Юпшарский каньонОзеро Рица, озёра и Юпшарский каньон
2 день

Черниговка, Ольгинский водопад

После завтрака и утреннего купания вас ждёт день, насыщенный природными открытиями. Вы отправитесь в Черниговку — живописное ущелье, по дну которого течёт горная речка. По берегам раскинулся густой лес, а для удобства туристов здесь оборудованы тропинки, перила, мостики и скамейки для отдыха. Маршрут не требует специальной подготовки.

Во время неспешной прогулки вы сможете проникнуться атмосферой этого удивительного места: прозрачная голубая вода в реке, покрытые мхом деревья и громадные каменные валуны создают неповторимый природный пейзаж. На вашем пути встретится Ольгинский водопад — небольшой по высоте, около 4 метров, но невероятно живописный, особенно в сезон дождей, когда мощные потоки воды заполняют ущелье.

После прогулки вас ждёт дорога обратно и свободный вечер для отдыха.

Черниговка, Ольгинский водопадЧерниговка, Ольгинский водопадЧерниговка, Ольгинский водопад
3 день

Город-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источники

С утра вы отправитесь в город-герой Ткуарчал и заброшенный посёлок-призрак Акармара. Эти места хранят в себе атмосферу ушедших времён, чаруют своей полузабытой роскошью и вызывают ощущение таинственности.

Продолжением маршрута станет знакомство с природными шедеврами на реке Аалдзга, где вас ждут три великолепных водопада. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, восхититесь мощью водопада Ирина и окажетесь перед самым высоким водопадом Абхазии — Великаном. Самые смелые смогут пройти под его мощными потоками.

Вопрос обеда будет решён в ресторане, расположенном рядом с Акармарским водопадом. Здесь вас ждёт вкусная национальная кухня, потрясающие виды и приятные цены, характерные для региона. После обеда и насыщенной прогулки наступит время для расслабления: вы отправитесь в село Кындыг на термальные источники. Там вас встретят несколько бассейнов с горячей водой разных температур, грязевые ванны и природный массажёр — водяные струи, падающие с высоты.

Город-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источникиГород-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источникиГород-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источникиГород-герой Ткуарчал, посёлок-призрак Акармара, водопады и термальные источники
4 день

Пляжный отдых и достопримечательности Нового Афона

Начнётся утро с отдыха на пляже: загорание и купание дадут вам заряд бодрости перед новым этапом путешествия. После обеда вы отправитесь на экскурсию в Новый Афон, который считается культурной столицей Абхазии.

В этот день вы увидите величественный Новоафонский монастырь и собор Великомученика Пантелеймона, заглянете в древнюю церковь Симона Канонита, прогуляетесь к Царской беседке — бывшей железнодорожной станции Псырцха, и посетите грот Симона Канонита. Также в программе озеро с лебедями, которое очарует своей спокойной атмосферой.

По желанию можно будет посетить Новоафонскую пещеру (за дополнительную плату). Завершением экскурсии станет подъём к Анакопийской крепости, с которой открываются завораживающие панорамы на окрестности. Особенно впечатляет вид заходящего солнца с высоты более 300 метров, который надолго останется в памяти. Здесь же бокал красного вина станет идеальным аккордом этого насыщенного дня.

Пляжный отдых и достопримечательности Нового АфонаПляжный отдых и достопримечательности Нового АфонаПляжный отдых и достопримечательности Нового Афона
5 день

Окончание тура

Утром вы соберёте вещи, прогуляетесь по набережной Сухума, приобретёте сувениры и пообедаете. Затем живописная дорога приведёт вас к аэропорту Адлера. Если встанете пораньше, у вас будет время искупаться и ещё немного насладиться тёплым солнцем перед отъездом.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Адлера и обратно
  • Остальное питание (1000-1500 ₽ в день)
  • 1-местное размещение
  • Входные билеты в/на: Рицинский реликтовый национальный парк, горячие источники Кындыг, Анакопийскую крепость, Черниговку, Ольгинские водопады, въезд к трём водопадам и по желанию проезд к водопаду Золотоносец
  • Страховка
  • Тур состоится от 2 человек
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
Завершение: Аэропорт Адлера, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Адлере
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Ольга. Я верю, что путешествия — это намного больше, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Это новые знакомства, потрясающие пейзажи, неповторимые вкусы
читать дальше

и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. На рынке авторских туров я уже более 3 лет. Я приглашаю вас в поездку, где вам не придётся беспокоиться ни о чём — все заботы на мне. Выберите чудесное направление, купите билеты (с чем я с удовольствием помогу) и отдохните, исследуя новые места и наслаждаясь каждой минутой! Смело делегируйте заботы мне и радуйтесь удивительной жизни, ведь мир так велик и так много хочется увидеть!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
16 июн 2025
Ездили вдвоем с мужем. 5 дней пролетели незаметно! Очень насыщенная, интересная, богатая природными красотами, великолепными пейзажами, невероятными локациями поездка! Мы остались в полном восторге! Неповторимые завораживающие виды, горные реки, озера,
читать дальше

леса, водопады, море, солнце… Это Абхазия!!!
Ну и конечно, если бы не наш прекрасный гид Мераб, путешествие не было бы таким колоритным, с погружением в местные традиции, культуру, кухню, историю! Прекрасный человек, интересный собеседник, кроме того патриот, воин, гражданин. . любящий свою родину, болеющий за ее благополучие.
Абхазия теперь навсегда в нашем сердце! Обязательно вернемся!

Тур входит в следующие категории Адлера

Похожие туры из Адлера

Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
1 отзыв
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
1 отзыв
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23 999 ₽ за всё до 4 чел.
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
На машине
4 дня
1 отзыв
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
13 ноя в 15:00
4 дек в 15:00
58 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Адлере
Все туры из Адлера