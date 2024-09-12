2 дня

Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны

Начало: Адлер, место и время по договорённости

«Вместе с местным жителем вы отправитесь из Адлера гулять по набережным курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка»