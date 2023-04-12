Участие в туре возможно с 10 лет.

Проживание. В отелях 3-4* в Гагре или Гудауты, 2-местные номера с удобствами (4 возможных отеля, окончательный выбор отеля делают организаторы ближе к датам тура).

Возможно наличие подогреваемого открытого бассейна, но это не 100% гарантия. Если вы приезжаете парой, то в номере будет одна двуспальная кровать. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку. Семейное размещение с детьми обсуждается индивидуально. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отеле и национальный ужин во 2-й день.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Сложность. У нас будет трекинг к озеру по желанию в турах с апреля по ноябрь, это не требует специальной физической подготовки.

Транспорт. Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить. В туре мы передвигаемся на подготовленных УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест в авто: 1-3-4. 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном.