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Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе

Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Проведём неделю на одном из лучших горнолыжных курортов России, территория которого включает 4 современных комплекса с трассами как для новичков, так и для опытных.

Будем жить в гостинице в Адлере, недалеко
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от Чёрного моря, и ежедневно ездить в горы, где каждый выберет наиболее подходящие для себя маршруты. Вы сможете покататься на высоте более 2000 метров и взять уроки с инструктором при необходимости.

Красная Поляна порадует вас умеренным горно-морским климатом, хвойным лесом и разнообразными дополнительными развлечениями на любой вкус.

5
6 отзывов
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно тёплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днём -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.

Маршрут проходит на высоте 550-2300 м.

Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.

Список снаряжения:
Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
Горнолыжный шлем
Солнцезащитная маска для катания
Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
Куртка с капюшоном
Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.
Футболка
Термобелье
Лыжные штаны
Спортивные штаны для гостиницы
Пижама для сна
Нижнее белье
Носки
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Термос (объем 0,75-1 л)
Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)
Кружка, ложка, нож
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак (объем 20-25 литров)
Подпопник
Сушилки для обуви
Рации
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Программа тура по дням

1 день

Олимпийский парк и размещение

13:00–13:30 — сбор группы в Адлере на железнодорожном вокзале и в аэропорту. После встречи направимся в гостиницу и заселимся.

Во второй половине дня прогуляемся по Олимпийскому парку — именно здесь проходили зимние Олимпийские игры 2014 года. К нему ведёт морская набережная с аллеей сувениров. Желающие смогут арендовать велосипед, чтобы прокатиться вдоль берега, заехать на территорию или даже добраться до самой границы с Абхазией — всего в 5 км от центра города.

Олимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещениеОлимпийский парк и размещение
2 день

День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")

8:30 — выезд на микроавтобусе из Адлера в Красную Поляну (около 40–50 минут в пути).

Сегодня будем кататься на склонах курорта «Газпром», расположенного на хребте Псехако. Верхняя точка — Пихтовая Поляна, 1660 м. Часто это место называют «Лаура» — по имени местной реки. Всего здесь 15 трасс разной сложности — общая протяжённость около 20 км. «Газпром» отлично подойдёт для начинающих и семейного катания. Здесь новички смогут сделать первые спуски, а опытные лыжники — покататься по синим и красным трассам.

Днём соберёмся на обед в одном из местных кафе. После отдыха желающие смогут продолжить катание. На курорте можно взять ски-пасс на полдня.

16:00 — возвращение на микроавтобусе в Адлер (около 40 минут).

День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")
3 день

Комплекс «Горная карусель»

Сегодня поедем на новый склон — на северную сторону горы Аибга, в спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», также известный как «Горки Город». Этот курорт предлагает трассы от зелёных до чёрных, общей длиной 30 км. Вершина — Чёрная Пирамида, 2300 м. В ясную погоду отсюда открываются виды на Главный Кавказский хребет и Чёрное море.

Обед устроим здесь же. Можно заглянуть в кафе «Сугроб», спрятанное под снежной шапкой среди елей.

Вечером у подножия горы сделаем фото с олимпийскими талисманами — Мишкой, Зайцем и Барсом — и вернёмся в гостиницу.

Комплекс «Горная карусель»Комплекс «Горная карусель»Комплекс «Горная карусель»Комплекс «Горная карусель»Комплекс «Горная карусель»
4 день

Роза Хутор

Сегодня посетим самый известный курорт Красной Поляны — «Роза Хутор». Здесь расположено 80% всех трасс региона. 77 км спусков, множество подъёмников, снежные тоннели, кафе и озеро — всё это «Роза Хутор». Трассы носят оригинальные названия: «Заповедный лес», «Тритон», «Волчья скала», «Кабан», «Озёрная» и другие.

Не забудьте подняться на высшую точку — 2320 м — и сделать яркие фотографии!

Роза ХуторРоза ХуторРоза ХуторРоза ХуторРоза Хутор
5 день

День в вашем распоряжении

Свободный день для продолжения катания или отдыха. Для желающих устроить себе выходной рекомендуем парк аттракционов, дендрарий, спа и релакс в бане. Сопровождающий группы поможет подобрать и организовать досуг.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Продолжение катания

Продолжим исследовать трассы Красной Поляны. Катание на лыжах или сноубордах в свободном режиме.

Продолжение катанияПродолжение катанияПродолжение катанияПродолжение катания
7 день

Отъезд

Утром будет свободное время для прогулки по набережной, велосипедной поездки или посещения сувенирного рынка.

До 12:00 — выселение из гостиницы. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

ОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала к гостинице
  • Трансферы к горнолыжным курортам и обратно в гостиницу в 2-6 дни
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно в ваш город
  • Питание - завтраки от 300-400 ₽, ужины от 400-500 ₽ в столовой рядом, обеды от 600-800 ₽ в кафе на курортах
  • Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал в последний день
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 800-900 ₽ за сутки в Адлере, 1200-2000 ₽ за сутки в Красной Поляне
  • Дневной абонемент для катания по канатным дорогам - 3900-5300 ₽ за день (зависит от курорта), есть скидки
  • Услуги инструкторов курортов (при необходимости) - 2000-2500 ₽ за час
  • Горнолыжная страховка
  • 1-местное размещение - доплата около 14 000 ₽ за тур
  • Дополнительные развлечения (рыбалка, боулинг, бильярд, спа, баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
Завершение: Адлер, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 483 туристов
Занимаемся организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Хотелось бы отметить, что отдых был отлично спланирован и прошёл без нареканий. Особую признательность хочу выразить инструктору Петру, который сопровождал нас во время занятий. Все было организовано очень качественно, и впечатления остались только положительные.
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Л
Приветствую! Недавно мы с супругом вернулись из поездки в Сочи и хотим поделиться впечатлениями. За шесть дней удалось увидеть множество интересных мест, отлично провести время, прогуляться и даже покупаться. Особая благодарность нашему сопровождающему Петру — он всегда был организован, пунктуален, поддерживал позитивный настрой и всегда был готов помочь. В целом поездка оставила только приятные воспоминания!
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К
Хочется выразить благодарность за отлично проведённое время в Сочи на Красной поляне. Снег был идеальным для катания на лыжах, и мы смогли насладиться этим сполна. Самое приятное — обошлось без травм, что очень важно. Надеюсь, в следующий раз всё будет так же здорово!
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М
Хочется поделиться впечатлениями от недавней поездки в Сочи. За шесть дней удалось увидеть столько всего интересного — покататься, побродить, попробовать кучу разного, даже поплавать и просто отдохнуть. Всем понравилось, всё прошло отлично! Особенно хочется отметить Петра — за его организованность, пунктуальность, готовность помочь и просто за хорошее настроение и компанию. Спасибо большое!
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В
Огромное спасибо Свете и Петру за отличный отдых в Красной поляне под Сочи! Катались на лыжах целыми днями, со снегом прям повезло, и самое главное — обошлось без ни одного падения с травмами! Вот это настоящий успех!
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Г
Огромное спасибо за отлично устроенный активный отдых! Всё было организовано просто замечательно, на высшем уровне. Особая признательность нашему инструктору Петру.
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Тур входит в следующие категории Адлера

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