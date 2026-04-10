Проведём неделю на одном из лучших горнолыжных курортов России, территория которого включает 4 современных комплекса с трассами как для новичков, так и для опытных.Будем жить в гостинице в Адлере, недалеко

от Чёрного моря, и ежедневно ездить в горы, где каждый выберет наиболее подходящие для себя маршруты. Вы сможете покататься на высоте более 2000 метров и взять уроки с инструктором при необходимости. Красная Поляна порадует вас умеренным горно-морским климатом, хвойным лесом и разнообразными дополнительными развлечениями на любой вкус.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно тёплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днём -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.

Маршрут проходит на высоте 550-2300 м.

Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.

Список снаряжения:

Лыжи, ботинки, палки / сноуборд

Горнолыжный шлем

Солнцезащитная маска для катания

Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)

Куртка с капюшоном

Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.

Футболка

Термобелье

Лыжные штаны

Спортивные штаны для гостиницы

Пижама для сна

Нижнее белье

Носки

Шлепки (для ходьбы в гостинице)

Купальник

Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))

Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).

Фотоаппарат / видеокамера и зарядное

Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)

Расческа

Солнцезащитные очки

Термос (объем 0,75-1 л)

Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)

Кружка, ложка, нож

Влажные салфетки

Нитка, иголка

Рюкзак (объем 20-25 литров)

Подпопник

Сушилки для обуви

Рации

Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.