1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Начало: У кассы Воронцовского дворца
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 сентября 2022Всем советую сходить в поход, дорога несложная через лес. По пути дегустировали кизил, также на верху нас накормили вкуснейшим обедом.
- ББалтрушевич7 сентября 2022Экскурсия очень понравилась, гид Леха,доброжелательный, накормил вкусным обедом. В свободное время я даже успела написать небольшой этюмаслом ом. Спасибо.
- ММихаил26 июля 2022Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Пешеходные»
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