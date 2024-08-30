читать дальше

красивейшими локациями и местами Крыма! Дмитрий, пусть ваш творческий путь будет наполнен счастливыми улыбкам ваших гостей, продолжайте дарить эмоции и впечатления!

Не первый раз в Крыму, много мест посещал с экскурсионными группами, но впервые увидел Крым с индивидуальным экскурсоводом! И это позволило насладиться этим прекрасным краем по-новому – от увиденного послевкусие как от вина - расплывается негой воспоминаний от красивых картинок в памяти и радостью в сердце!

Плюсы индивидуальной экскурсии:

1. Путешествие, составленное с учетом пожеланий участников – можно посетить и увидеть что-то нетуристическое. Дмитрий учитывает интересы разных возрастов в группе. Мы путешествовали 2 взрослых и ребенок 13 лет. В программе были и навесные мосты, и горы с обрывами, и морская прогулка на яхте, и храмы, и старинная дорога, и панорамные виды на море и прибрежные города и поселки, и озеро в виде сердца.

2. Комфортабельная поездка на машине бизнес-класса. В дни нашего путешествия было +36 С, но переезды в машине с кондиционером были очень комфортабельны. Также отмечу, что Дмитрий нас забирал и возвращал по адресу нашего проживания.

3. Возможность увидеть скрытое от глаз туристических толп и насладиться вдоволь по времени. Никто нас не торопил, не гнал, мы везде ходили без спешки, посещали места, где нет толп туристов.

4. Возможность посетить незапланированное. У нас это была морская поездка на яхте к мысу Фиолент и купание в море. Дмитрий смог прямо в поездке договорится и реализовать мою мечту! Мы испытали детский восторг и счастье от увиденной красоты!

5. Возможность попробовать местную, качественную кухню. И это бесценно! Мы посетили вкусный и популярный ресторан среди местных жителей. Как же там все вкусно, смело могу сказать – кухня на 5+, такого в городе не испробовать! По дороге заезжали в места, где делают авторские напитки: квас, лимонад, пиво.

6. И конечно же, общение и эрудированность гида, профессионализм! В индивидуальных турах это самое главное – ответить на любой вопрос, уметь познавательно рассказать об истории края, природе, деревьях, климате, географии, политике, культуре ….. можно продолжать бесконечно. На протяжении всей экскурсии, а это более 8 часов, Дмитрий с нами делился историей, дискутировал с нами, открывал для нас новые и интересные факты о Крыме.

Одним словом, это был самый познавательный, душевный, организованный с заботой тур по Крыму. Спасибо за прекрасный отдых! Мы обязательно вернемся, Дмитрий к вам еще раз!