Мои заказы

Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда

Золотое кольцо Крыма
Данный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории.
5
1 отзыв
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Данный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Головокружительные виды, лучшие смотровые, фантастические природные локации влюбят вас в Крым раз и навсегда! Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории. Насыщенная, живописная программа не оставляет равнодушным никого! Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Холодильник
  • Куртки и пледы
  • Дождевики и зонты
  • Сюрприз
  • Маски
  • Аптечка с кремом от солнца
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Питание
  • Морская прогулка
  • Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгения
30 авг 2024
Начну свой отзыв с благодарности за подаренные эмоции и впечатления от теплой и интересной экскурсии с Дмитрием. Спасибо за то, что делитесь личными историями из детства, юности проведенными на море,
читать дальше

красивейшими локациями и местами Крыма! Дмитрий, пусть ваш творческий путь будет наполнен счастливыми улыбкам ваших гостей, продолжайте дарить эмоции и впечатления!
Не первый раз в Крыму, много мест посещал с экскурсионными группами, но впервые увидел Крым с индивидуальным экскурсоводом! И это позволило насладиться этим прекрасным краем по-новому – от увиденного послевкусие как от вина - расплывается негой воспоминаний от красивых картинок в памяти и радостью в сердце!
Плюсы индивидуальной экскурсии:
1. Путешествие, составленное с учетом пожеланий участников – можно посетить и увидеть что-то нетуристическое. Дмитрий учитывает интересы разных возрастов в группе. Мы путешествовали 2 взрослых и ребенок 13 лет. В программе были и навесные мосты, и горы с обрывами, и морская прогулка на яхте, и храмы, и старинная дорога, и панорамные виды на море и прибрежные города и поселки, и озеро в виде сердца.
2. Комфортабельная поездка на машине бизнес-класса. В дни нашего путешествия было +36 С, но переезды в машине с кондиционером были очень комфортабельны. Также отмечу, что Дмитрий нас забирал и возвращал по адресу нашего проживания.
3. Возможность увидеть скрытое от глаз туристических толп и насладиться вдоволь по времени. Никто нас не торопил, не гнал, мы везде ходили без спешки, посещали места, где нет толп туристов.
4. Возможность посетить незапланированное. У нас это была морская поездка на яхте к мысу Фиолент и купание в море. Дмитрий смог прямо в поездке договорится и реализовать мою мечту! Мы испытали детский восторг и счастье от увиденной красоты!
5. Возможность попробовать местную, качественную кухню. И это бесценно! Мы посетили вкусный и популярный ресторан среди местных жителей. Как же там все вкусно, смело могу сказать – кухня на 5+, такого в городе не испробовать! По дороге заезжали в места, где делают авторские напитки: квас, лимонад, пиво.
6. И конечно же, общение и эрудированность гида, профессионализм! В индивидуальных турах это самое главное – ответить на любой вопрос, уметь познавательно рассказать об истории края, природе, деревьях, климате, географии, политике, культуре ….. можно продолжать бесконечно. На протяжении всей экскурсии, а это более 8 часов, Дмитрий с нами делился историей, дискутировал с нами, открывал для нас новые и интересные факты о Крыме.
Одним словом, это был самый познавательный, душевный, организованный с заботой тур по Крыму. Спасибо за прекрасный отдых! Мы обязательно вернемся, Дмитрий к вам еще раз!

Похожие экскурсии из Алупки

Тропами Крыма: хайкинг для всех
7 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тропами Крыма: хайкинг для всех
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
22 500 ₽25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
7 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
Путешествие по царской дороге в Крыму подарит уникальную возможность увидеть диких животных и насладиться природой, следуя по тропам Романовых
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алупке