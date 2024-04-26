Мои заказы

Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда

5
1 отзыв
Описание экскурсии

Крым прекрасен в любое время, но особенно очарователен во время цветения. В одно из них приглашаю окунуться и вас! Это комбинированный тур: в дополнение к обзорной экскурсии предлагаю фотосъёмку в цветущих лавандовых полях. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
  • Дождевики и зонты
  • Пледы и куртки
  • Автохолодильник
  • Разный инвентарь для пикников
  • Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Джипы
  • Питание
  • Дегустация
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Е
Елена
26 апр 2024
ПРОСТО НЕЗАБЫВАЕМО!!! Да, эти 2 дня, проведённые с замечательным гидом Дмитрием, действительно никогда не забудем!! Прошла неделя после нашего путешествия в Крым, а мы не устаем рассказывать всем родным, друзьям
читать дальше

и коллегам о той чудесной сказке, в которой мы побывали. Весна в Крыму! Это чудо! Прекрасные маршруты, увлекательные рассказы, комфорт и доброжелательное отношение снова зовут в Крым! Фотографии, сделанные на этих экскурсия, будут поднимать настроение в течении года.
Всем, кто хочет познать и увидеть настоящий Крым, к Диме!!!! Очень благодарны! 🙏 Это был лучший отпуск!!!

