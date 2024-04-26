Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии Крым прекрасен в любое время, но особенно очарователен во время цветения. В одно из них приглашаю окунуться и вас! Это комбинированный тур: в дополнение к обзорной экскурсии предлагаю фотосъёмку в цветущих лавандовых полях. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-экскурсовода

Услуги водителя

Фото и видео на айфон

Напитки

Аптечка с солнцезащитным кремом

Дождевики и зонты

Пледы и куртки

Автохолодильник

Разный инвентарь для пикников

Детское кресло и бустер Что не входит в цену Входные билеты

Джипы

Питание

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – Е Елена читать дальше и коллегам о той чудесной сказке, в которой мы побывали. Весна в Крыму! Это чудо! Прекрасные маршруты, увлекательные рассказы, комфорт и доброжелательное отношение снова зовут в Крым! Фотографии, сделанные на этих экскурсия, будут поднимать настроение в течении года.

Всем, кто хочет познать и увидеть настоящий Крым, к Диме!!!! Очень благодарны! 🙏 Это был лучший отпуск!!! ПРОСТО НЕЗАБЫВАЕМО!!! Да, эти 2 дня, проведённые с замечательным гидом Дмитрием, действительно никогда не забудем!! Прошла неделя после нашего путешествия в Крым, а мы не устаем рассказывать всем родным, друзьям