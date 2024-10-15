Мои заказы

Тропами Крыма: хайкинг для всех

Для любителей пеших прогулок разного уровня сложности. Интересно детям, активным пенсионерам.
5
1 отзыв
Тропами Крыма: хайкинг для всех
Тропами Крыма: хайкинг для всех
Тропами Крыма: хайкинг для всех
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Для любителей пеших прогулок разного уровня сложности. Интересно детям, активным пенсионерам. ‌В данном маршруте представлены основные тропы. Вы можете выбрать одну или несколько. Многие маршруты проходят по заповедной территории. Возможно совместить трекинг с другими достопримечательностями Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Дождевики и зонты
  • Толстовки и пледы
  • Аптечка
  • Пикник
  • Детское кресло у бустер
Что не входит в цену
  • Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
15 окт 2024
Незабываемо! Добрый день. Наступила осень и хочется согреться тёплыми воспоминаниями об отдыхе в Крыму. Крым - это отдельный чудный мир! Нам посчастливилось знакомиться и восхищаться им вместе с замечательным гидом
читать дальше

- Дмитрием Поликарповым.
Путешествие по юбк с Димой было комфортным, интересным незабываемым!
Особенно запомнился подъем на вершину Ильяс-Кая. Дима прекрасно поддерживал и подбадривал, не давал сдаться 😁- так я одержала победу над собой и над вершиной!! ✌️
Ещё благодарна Диме за отлично снятые ролики и фотографии!
Спасибо, Дима! Успехов Вам!

Входит в следующие категории Алупки

Похожие экскурсии из Алупки

Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
22 500 ₽25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
7 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
Путешествие по царской дороге в Крыму подарит уникальную возможность увидеть диких животных и насладиться природой, следуя по тропам Романовых
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль моря к Новому Свету: многогранный Крым
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
24 300 ₽27 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алупке