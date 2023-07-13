читать дальше

побережью Крыма. Я списалась с Дмитрием и мы обговорили примерный наш маршрут. Я полностью доверилась ему, так как прочитала множество положительных отзывов о его работе. Уже с самого начала нашего путешествия, я поняла, что не ошиблась с гидом! То, как он увлеченно рассказывал о местности, её истории, новых интересных фактов, говорит о том, что Дмитрий профессионал своего дела. Его хотелось слушать! ☺️ Это подметила вся моя семья!

И всё это с видом на прекрасные локации… 🏞️🌊

Мой папа после экскурсии сказал: «Крутой парень, интересно рассказывает. Я даже начал вспоминать всю историю»

Я видела по папиным сияющим глазам, как ему всё нравится 😍

Дмитрий отвечал на все наши вопросы. Ощущение было такое, что он знает в Крыму каждую травинку. 😀 И гуляя по Воронцовском парку, мы были увлечены рассказами о прекрасных деревьях, которые нам встречались на пути. 🌳🌲🌿

«Молодец, что организовала всё это. Мне очень понравилось».❤️

Для меня эти слова очень важны. В следующий раз, я точно знаю, к кому обращусь за очередным прекрасным путешествием по удивительному Крыму! 🌄

Благодарю, Дмитрий!