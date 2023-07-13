Мои заказы

Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Данный маршрут очень разнообразен, включает многие природные локации — водопады, ущелья, горы, скалы, пещеры. Будет интересен широкой аудитории, в том числе детям. Включает нетрудный хайкинг, впечатляющие смотровые. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Аптечка и солнцезащитный крем
  • Инвентарь для пикника
  • Зонты и дождевики
  • Пледы и куртки
  • Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Я
Яна
13 июл 2023
Так как мои близкие, в скором времени, должны были прибыть в Крым, я начала поиски человека, который смог бы показать моей семье всю ту красоту и атмосферу, которая присуща Южному
читать дальше

побережью Крыма. Я списалась с Дмитрием и мы обговорили примерный наш маршрут. Я полностью доверилась ему, так как прочитала множество положительных отзывов о его работе. Уже с самого начала нашего путешествия, я поняла, что не ошиблась с гидом! То, как он увлеченно рассказывал о местности, её истории, новых интересных фактов, говорит о том, что Дмитрий профессионал своего дела. Его хотелось слушать! ☺️ Это подметила вся моя семья!
И всё это с видом на прекрасные локации… 🏞️🌊
Мой папа после экскурсии сказал: «Крутой парень, интересно рассказывает. Я даже начал вспоминать всю историю»
Я видела по папиным сияющим глазам, как ему всё нравится 😍
Дмитрий отвечал на все наши вопросы. Ощущение было такое, что он знает в Крыму каждую травинку. 😀 И гуляя по Воронцовском парку, мы были увлечены рассказами о прекрасных деревьях, которые нам встречались на пути. 🌳🌲🌿
«Молодец, что организовала всё это. Мне очень понравилось».❤️
Для меня эти слова очень важны. В следующий раз, я точно знаю, к кому обращусь за очередным прекрасным путешествием по удивительному Крыму! 🌄
Благодарю, Дмитрий!

Входит в следующие категории Алушты

